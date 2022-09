Un tornado tocó tierra en Long Island el domingo: topógrafos de tormentas revisan los daños

NUEVA YORK -- Los residentes de una área de Long Island se despertaron el lunes por la mañana con árboles y líneas eléctricas caídas debido a lo que muchos en la comunidad sospechaban fue un tornado.

El equipo de inspección de tormentas enviado a Mattituck confirmó sus sospechas ese mismo día y concluyó que un tornado EF-0 había tocado tierra alrededor de las 11:15 p. m. del domingo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Un informe preliminar del Servicio Meteorológico Nacional estima que los vientos del sistema alcanzaron entre 75 y 85 mph, lo que mantiene al tornado en la categoría de fuerza más baja.

El tornado puede haber estado en el extremo "débil", pero aun así tuvo un gran impacto. Nancy Burt, residente de Mattituck, sintió su fuerza. Se despertó momentos antes de que un árbol se estrellara contra su techo.

Ron Mazzaferro dijo que la tormenta sonó como un tren de carga y rompió un gran árbol en su propiedad. Los árboles fueron derribados a lo largo de un estrecho tramo de milla y media en la comunidad de North Fork.

"He pasado por bastantes huracanes aquí, pero no quiero volver a pasar por ese nunca más. Eso me asustó muchísimo", dijo Mazzaferro el lunes.

El sonido de las motosierras se pudo escuchar durante gran parte del lunes mientras los equipos trabajaban para limpiar calles, patios y casas de árboles y ramas caídos. Solo un par de docenas de clientes seguían sin electricidad.

Tim Morrin, del Servicio Meteorológico Nacional, inspeccionó los daños en busca de información que ayudara a responder lo que sucedió el domingo por la noche.

"[Hay] suficiente evidencia de que traeré esta información a la oficina y la analizaremos más a fondo", dijo a nuestra cadena hermana News 4 horas antes de confirmar el tornado EF-O.

La tormenta resultó en un inesperado día de limpieza para Anthony Martignetti, quien admitió que nunca escuchó nada.

"No teníamos idea. Supongo que tomamos demasiado vino en la cena y dormimos todo el tiempo", dijo.