Un Nueva York ansioso se prepara para el fin del cierre en medio de los estragos que sigue causando la pandemia

NUEVA YORK - En menos de 40 horas, por primera vez en aproximadamente dos meses, partes de Nueva York reabrirán sus negocios, un faro de esperanza en medio de la oscura tragedia que continúa envolviendo el área triestatal devastada por el virus y gran parte de la nación. .

Cuatro de las 10 regiones de Nueva York cumplen con los criterios del gobernador Andrew Cuomo para comenzar a reabrir cuando su orden "PAUSA" expira a las 11:59 p.m. viernes.

Mohawk Valley, North Country, Southern Tier y Finger Lakes han alcanzado los siete puntos de referencia requeridos para ingresar a la Fase I, lo que significa que lugares como Binghamton, Rochester y Watertown pueden comenzar su proceso antes del amanecer del sábado. El centro de Nueva York podría marcar su última casilla tan pronto como el viernes, mientras que la ciudad de Nueva York parece ser la región más alejada de la reapertura.

El alcalde Bill de Blasio le dijo a CNN el jueves que está hablando con los dueños de bares y restaurantes sobre cómo reabrir, y el plan aún es que las escuelas se reanuden normalmente en septiembre. No se tomarán decisiones finales en el futuro cercano.

"Vamos a ser lentos y constantes aquí en la ciudad de Nueva York, vamos a tener mucho cuidado", dijo el alcalde. "Las últimas cosas que podremos hacer es donde haya grandes multitudes, eso está a meses de distancia".

La ciudad de Nueva York ha cumplido solo cuatro de los siete puntos de referencia de reapertura de Cuomo, todos los cuales están relacionados de alguna manera con la tasa de infección y la capacidad médica. Una vez que las infecciones están contenidas, Cuomo quiere que cada región se asegure de tener los mecanismos para prevenir el resurgimiento. Eso significa mantener disponible casi un tercio de las camas de hospital y cuidados intensivos e implementar pruebas sólidas e infraestructuras de rastreo de contratos. Significa establecer salas de control regionales que puedan monitorear los desarrollos y, literalmente, actuar como interruptores de circuito, pausando de inmediato la reapertura si alguna región se desliza en un punto de referencia en un momento dado.

Ese es el peor de los casos, dice Cuomo. Pero dados los picos de infección que ha visto en otros países, y en los estados de EEUU, que se abrieron demasiado temprano, es una salida que tiene que dejar disponible.

También son cautelosos, conscientes de la aguda advertencia que el Dr. Anthony Fauci dió al Capitolio esta semana: los estados que se abren de manera agresiva, sin cumplir con los puntos de referencia adecuados, pueden causar "sufrimiento y muerte" que de otro modo podrían evitarse. No solo corren el riesgo de perder a su propia gente, corren el riesgo de desencadenar un brote que podría descontrolarse y girar en otros lugares.

Dolorosamente conscientes del sacrificio que se ha hecho para emerger al otro lado del pico de la crisis, e igualmente están al tanto de los costos catastróficos de la pandemia, los gobernadores de los tres estados han presentado planes claramente definidos y basados ​​en datos para volver a encaminar sus estados. Se han establecido nuevos programas coordinados regionalmente que aprovechan su poder colectivo para protegerlos mejor en el futuro.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, hizo un movimiento crítico hacia la reapertura el miércoles, firmando una orden ejecutiva para permitir que la construcción no esencial y los eventos de entrada y salida se reanuden bajo las pautas de distanciamiento física. Las tiendas minoristas no esenciales podrán abrir para la recogida en la acera solamente a partir de las 6 a.m. del lunes. No se permitirán clientes dentro de las tiendas.

"En los próximos días podremos dar más pasos", dijo Murphy, y agregó que las instalaciones de cirugía electiva pueden reabrir pronto. "Nos estamos moviendo lenta y deliberadamente porque cualquier paso en falso corre el riesgo de nuevos brotes. El éxito que hemos tenido al aplanar la curva nos da la confianza de que podremos anunciar el fin de más restricciones en los próximos días y semanas, así que estad atentos". "

En Nueva York, otra región cumplió con los criterios de Cuomo para comenzar el proceso de reapertura el viernes, lo que elevó el número de regiones elegibles a cuatro a partir del miércoles. De las 10 regiones del estado, Mohawk Valley, North Country, Southern Tier y Finger Lakes cumplen con las siete métricas requeridas para ingresar a la Fase I. El centro de Nueva York verifica seis de las siete casillas y podría alcanzar el último punto de referencia pronto.

La Región Capital (Capital Region) había estado en la misma posición, pero vio un retroceso en las hospitalizaciones en las últimas 48 horas y perdió esa métrica, una señal de cuán vulnerables son las regiones a contratiempos menores en cualquier momento dado. Sigue siendo la siguiente región más cercana a la reapertura. La ciudad de Nueva York, que cumplió cuatro de los siete puntos de referencia hasta el miércoles, parece ser la más alejada de esta realidad en este momento.

"Nuestras decisiones se basan en la ciencia. Mire las medidas. Mire los números", dijo Cuomo el miércoles, cuando anunció que las cirugías electivas podrían reanudarse en 12 condados más. "Pero la tasa de transmisión se basa en las acciones de todos nosotros. Usted me dice lo que los neoyorquinos hacen hoy, y le diré cuál será la tasa de transmisión mañana".

Estado de Cada Región en Nueva York

Nueva York al borde de otro hito nebuloso por la pandemia

En una batalla contra el reloj en torno a las órdenes de cierre de los estados, las personas se dan tiempo a pensar con cautela en un mundo posterior a la crisis y la nueva realidad de vida que les espera.

Al mismo tiempo, colectivamente se han grabado otras imágenes traumáticas en nuestras mentes durante los últimos dos meses: morgues improvisadas ​fuera de los hospitales; camiones de U-Haul refrigerados estacionados en funerarias; las caras de las enfermeras impresas con las bandas de máscara mucho después de quitárselas; el último adiós a seres queridos a través de un lente virtual, mientras un extraño sostiene sus manos hasta que fallecen. En todo el área metropolitana, se ordenó que las banderas se izaran a media asta indefinidamente, un homenaje a las vidas que el virus ha arebatado y las que tomará.

En los últimos dos meses, el estado de Nueva York ha confirmado 22,001 muertes por virus, y Cuomo agregó otros 166 nombres el miércoles. El estado ha promediado aproximadamente 358 muertes por día desde que informó por primera vez el 14 de marzo, aunque las cifras diarias de esta semana han caído por debajo de 200. La ciudad de Nueva York informó otras 5,083 muertes probables de virus además de las 14,881 confirmadas por el estado; combinados, esos recuentos traen el número trágico de la ciudad a 19,964. Podría superar los 20,000 en las próximas 48 horas.

Incluso eso puede no incluir completamente el alcance de la tragedia de la pandemia en la ciudad de Nueva York. Un nuevo informe de los CDC encuentra que 5,293 muertes adicionales "en exceso" de la ciudad de Nueva York no están categorizadas como COVID-19 confirmadas o probables, pero que posiblemente se le pueden atribuir de alguna manera.

El informe de la agencia destaca la sensación de incertidumbre discordante que tiene a millones de neoyorquinos tan temerosos como ansiosos por reanudar una vida diaria más normal. Este virus ha demostrado ser misteriosamente adaptable, lo que ha afectado incluso a los mejores científicos y expertos en salud del mundo. Hasta cierto punto, Cuomo dice que la incertidumbre ha frenado el progreso. Hay tanto que no sabemos, dice.

Las personas asintomáticas pueden transmitirlo. La inmunidad a los anticuerpos no está probada. El virus no puede evitar en gran medida a los niños, como se creía anteriormente. En cambio, puede manifestarse de una manera mucho más discreta y potencialmente mortal. Se han identificado más de 100 casos de un nuevo síndrome inflamatorio pediátrico posiblemente relacionado con COVID-19 en Nueva York, y otros 18 en Nueva Jersey. La mayoría de los casos involucran a niños menores de 9 años, y la gran mayoría termina en cuidados intensivos; al menos tres niños han muerto, dos muertes más están bajo investigación.

Durante meses, Nueva York ha sido el estado más afectado de Estados Unidos, perdiendo una persona cada pocos minutos por el virus. Murphy dice que las tendencias aleccionadoras indican que su estado puede ser el más afectado, ya que informa más muertes y casos nuevos por cada 100,000 habitantes que en cualquier parte del país. Nueva Jersey ha perdido a 9,702 personas por el virus, más de 5,000 de sus muertes provienen de centros de atención a largo plazo. El peaje de Connecticut es de 3,041 hasta el último informe.

El problema de la incertidumbre: ¿Cuántos están realmente infectados?

Simon Property Group, el propietario de centros comerciales más grande del país, dice que planea reabrir la mitad de sus puntos de venta minoristas nacionales para junio. Casi una docena en el área triestatal, principalmente Nueva York, podría ver reaperturas limitadas en las próximas semanas. Una cosa es reabrir. Hacer que las personas entren por la puerta en estos tiempos inciertos es otro desafío completamente diferente.

Se han confirmado más de medio millón de infecciones en el área metropolitana, aunque es probable que el virus haya enfermado muchos más que nunca se hicieron la prueba. El estado de Nueva York ha reportado 340,661 casos de virus hasta la fecha. Nueva Jersey y Connecticut respectivamente tuvieron 141,560 y 34,333 casos a partir de los últimos informes de sus gobernadores.

Solo la ciudad de Nueva York ha reportado casi 190,000 casos. Pero con casi 1 de cada 5 residentes de la ciudad de Nueva York que dieron positivo por anticuerpos contra el virus en una encuesta estatal limitada, el número real de infectados en algún momento probablemente superó los 1.6 millones. El personal de primeros auxilios y el personal de atención médica han realizado pruebas de anticuerpos a una tasa menor que el público en general, lo que demuestra que el equipo de protección personal funciona.

A nivel nacional, el virus ha matado a más de 83,000 personas e infectado a casi 1.4 millones. ¿Cuántas vidas podría reclamar en última instancia?

Abundan los modelos de proyección de virus, y son tan variados como abundantes. Investigadores de la Universidad de Massachusetts Amherst han desarrollado una especie de modelo compuesto que incorpora 36 modelos diferentes de 20 equipos. Ese modelo, llamado el centro de pronóstico COVID-19, proyecta que Nueva York finalmente perderá 31,740 por el virus antes del 6 de junio.

Nueva Jersey podría ver hasta 12,420 muertes totales para ese momento, mientras que Connecticut podría perder 4,212. Con el número de víctimas de los tres estados ahora al borde de 35,000, el centro de pronósticos proyecta que los podrían ver casi 14,000 muertes más en las próximas cuatro semanas en el área triestatal.

Las últimas proyecciones, publicadas el martes, sugieren que la cifra de muertos en Estados Unidos finalmente llegará a 112,647 para el 6 de junio, con una probabilidad del 10 por ciento de que la cifra supere los 123,000 y una probabilidad del 10 por ciento de que caiga por debajo de 104,167.

"El modelo en conjunto ahora tiene un 85-90% de certeza de que alcanzaremos 100,000 muertes en EEUU para el 30 de mayo. Esto representa un ligero aumento y una mayor certeza en comparación con lo que dijo el pronóstico la semana pasada", el líder del proyecto, Nicholas Reich, Director del Centro de Excelencia de Pronóstico de Influenza de la Universidad de Massachusetts y profesor asociado de bioestadística y epidemiología en la Facultad de Salud Pública y Ciencias de la Salud, dijo en un comunicado.

"Continuamos viendo un consenso cada vez mayor entre los modelos, que muestran tendencias ascendentes similares, pero todavía hay bastante incertidumbre sobre lo que sucederá dentro de cuatro semanas", agregó Reich. "Entre siete modelos, la difusión de los mejores Supongo que las predicciones de muertes en EEUU a principios de junio oscilan entre 103,000 y 120,000. Este rango cubre 17,000 muertes, que a veces es aún más que la cantidad de personas que mueren en una temporada de gripe. Hace dos semanas, la propagación entre modelos era casi el doble, alrededor de 35,000".