Un espectáculo de Broadway anuncia pausa hasta marzo: aquí lo más reciente de los musicales

Lo que debes saber Muchos espectáculos de Broadway han tenido que cancelar actuaciones debido a casos de COVID-19 entre los elencos y equipos.

Casi una docena de espectáculos han cancelado todas las presentaciones hasta Navidad y están programadas para regresar después de las vacaciones.

Al menos tres espectáculos, "Jagged Little Pill", "Waitress" y "Ain't Too Proud" se vieron obligados a terminar por completo sus actuaciones en Broadway.

Múltiples espectáculos de Broadway se han visto obligados a cancelar actuaciones en medio de una repentina oleada de brotes de COVID-19 por parte de los elencos y equipos, lo que ha provocado que los espectadores se sientan decepcionados y profesionales de la industria preocupados.

La primera semana de enero es el tramo en el que las producciones evalúan su capacidad para sobrevivir a la temporada de invierno basándose en la venta anticipada de boletos, y el factor del COVID-19.

Aquí hay una lista de programas que han tenido que cancelar presentaciones hasta ahora, comenzando con el más reciente.

3 de enero

"Mrs. Doubtfire" - La producción anunció que tomaría una pausa hasta mediados de marzo, a partir del 10 de enero, en medio de la oleada de COVID que azota la ciudad. Las entradas para las actuaciones programadas en el ínterin se pueden reembolsar en el punto de compra.

30 de diciembre

"Come From Away" - la exitosa producción dice que los casos de gran avance dentro de la compañía la han obligado a cancelar presentaciones desde el viernes 30 de diciembre hasta al menos el domingo 2 de enero. Está programado que las presentaciones se reanuden el martes 4 de enero.

"Nos disculpamos por las molestias. Comuníquese con su punto de compra para obtener un reembolso o para cambiar sus boletos por otra presentación de 'Come From Away'", dijo la producción en un comunicado el jueves.

28 de diciembre

"Ain't Too Proud" - el programa que detalla la vida del icónico grupo de Motown The Temptations anunció que finalizará su presentación en Broadway el 16 de enero. La producción había cancelado previamente los programas de una semana antes y después de Navidad debido a los casos innovadores de COVID.

Se convierte en el tercer programa que cierra en medio del aumento de la variante Ómicron, después de "Jagged Little Pill" y "Waitress". La producción está programada para ejecutar un programa completo de espectáculos durante las últimas tres semanas de su ejecución.

"The Music Man" - Todas las presentaciones están canceladas hasta el 1 de enero, dijo la producción. La noticia llegó horas después de que la estrella Hugh Jackman dijera que había dado positivo por COVID-19 y estaba experimentando síntomas leves. Todas las entradas se pueden reembolsar o cambiar en el punto de compra. Las funciones se reanudarán el domingo 2 de enero.

"The Leon King": la producción extendió las cancelaciones de presentaciones en el Teatro Minskoff para la presentación del martes por la noche y la sesión matutina del miércoles. Las presentaciones están programadas para reanudarse para la presentación del miércoles por la noche. Todas las entradas para actuaciones canceladas se reembolsarán en el punto de compra.

27 de diciembre

"Six" - Todas las presentaciones han sido canceladas hasta el 30 de diciembre, anunció el programa a través de Twitter. El programa está programado para reanudar las presentaciones el 2 de enero a las 2:00 p. m. y 6:00 p. m.

26 de diciembre

"Tina" - Después de realizar un espectáculo matinal el domingo, el musical de máquina de discos canceló su producción nocturna debido a casos importantes y por precaución. La producción planea reanudarse el lunes a las 8:00 p. m.

"Company" - El musical canceló las dos presentaciones programadas para el domingo y dijo que los titulares de boletos serían reembolsados en el punto de compra.

No se mencionó la suspensión de espectáculos adicionales.

"To Kill a Mockingbird" - La producción canceló sus actuaciones de los domingos por la noche debido a infecciones graves. Está programado que reanude las actuaciones el 27 de diciembre.

"The Lion King" - El aclamado musical de Disney extendió su pausa en las actuaciones hasta el lunes 27 de diciembre. Se espera que la producción se reanude el martes para las 7:00 p. m.

24 de diciembre

"The Music Man on Broadway" - la actuación nocturna del día de Navidad y la función matinal del domingo han sido canceladas debido a los casos de COVID-19, dijo la producción. Todas las entradas para las actuaciones afectadas se reembolsarán en el punto de compra.

"A nuestra compañía no le hubiera gustado nada más que celebrar la festividad con la audiencia y sus familias, pero la prioridad es la salud y el bienestar del elenco, el equipo y la audiencia", tuiteó la producción.

"Aladdin" - La producción dijo el viernes que había prolongado las cancelaciones de presentaciones en el New Amsterdam Theatre, incluidos todos los espectáculos matinales y nocturnos, hasta el martes 28 de diciembre, debido a infecciones graves. Las presentaciones están programadas para reanudarse el miércoles 29 de diciembre a las 7:00 p. m., aunque también están sujetas a cambios.

Todas las entradas para las actuaciones canceladas se reembolsarán en el punto de compra.

"Nos disculpamos por la decepción y los inconvenientes que esto causa a los poseedores de boletos, pero la seguridad de los invitados y la compañía Aladdin sigue siendo nuestra prioridad número uno", dijo la producción en un comunicado.

23 de diciembre

"Waitress" - La producción dijo inicialmente que la actuación programada para el jueves había sido cancelada "por precaución" y que se esperaba que el espectáculo se reanudara en Navidad. Sin embargo, más tarde en la noche, el programa anunció que terminaría su carrera en Broadway con efecto inmediato.

"Se tomó la decisión de reducir el compromiso que estaba programado para el 9 de enero", dijo el programa en una serie de tweets. "No es así como queríamos terminar nuestra carrera, pero estamos muy agradecidos con todos los fanáticos y amantes del teatro que visitaron Waitress estos últimos meses".

"American Utopia" - Por segunda noche consecutiva, la producción canceló sus presentaciones, esta vez para las 5:00 p. m. y 9:00 p. m. como resultado de los casos de COVID. Está previsto que las actuaciones regresen para los espectáculos nocturnos del 26 de diciembre.

"Moulin Rouge" - Debido a los resultados positivos de COVID dentro de la compañía, las actuaciones del jueves y de Navidad fueron canceladas, dijo la producción. Está programado que reanude las actuaciones el 26 de diciembre a las 2:00 p. m.

22 de diciembre

"Come From Away": todas las presentaciones desde el 22 de diciembre hasta Navidad fueron canceladas, anunció la producción, debido a casos de gran avance dentro de la compañía. El programa está programado para regresar el 26 de diciembre a las 2 p.m.

"American Utopia" - El programa canceló la presentación del miércoles por la noche después de un caso de COVID revolucionario. La producción dijo que las actuaciones están programadas para continuar una vez más el jueves a las 5:00 p. m.

21 de diciembre

"Come From Away": la actuación del martes se canceló a última hora de la noche, aparentemente pocos minutos después de que comenzara el espectáculo, debido a un caso de COVID revolucionario.

"Waitress" - El programa dijo que por precaución, las presentaciones del martes y miércoles fueron canceladas. El espectáculo está programado para llegar al escenario la noche de Navidad.

"Six" - Todas las presentaciones hasta el martes 28 de diciembre han sido canceladas debido a casos de COVID-19, anunció el programa el martes. Las presentaciones están programadas para reanudarse el miércoles 29 de diciembre.

"Tina" - El musical de la máquina de discos anunció el martes por la tarde que se cancelaron todas las presentaciones hasta el 24 de diciembre y que reabrirá para los espectáculos del día de Navidad.

"The Lion King" - El programa de larga duración dijo el martes que cancelará todas las presentaciones matinales y nocturnas hasta el domingo 26 de diciembre debido a una erupción de infecciones por COVID dentro de la compañía. Las actuaciones están programadas para reanudarse a las 2:00 p. m. matiné el lunes 27 de diciembre. Las entradas para las actuaciones canceladas se reembolsarán en el punto de compra.

"Sra. Doubtfire" - Las actuaciones del martes fueron canceladas "debido a la detección de resultados positivos de la prueba COVID en la empresa". Se esperaba que las actuaciones se reanudaran el miércoles 22 de diciembre.

20 de diciembre

"Jagged Little Pill" - El musical de Alanis Morissette, que ya había anunciado cierres previos debido a casos importantes, está terminando su carrera en Broadway, la producción compartió en un tweet. Se presentó por última vez el 17 de diciembre y canceló espectáculos durante el fin de semana.

Se esperaba que regresara el 21 de diciembre, pero los productores del programa dijeron en un anuncio: "A la luz de la extrema incertidumbre que nos espera este invierno, y obligados a elegir entre continuar con las actuaciones y proteger a nuestra empresa, hemos hecho lo difícil. decisión de cerrar nuestras puertas ".

El programa dijo que los anuncios sobre producciones posteriores se harán en 2022, y que "esperan y tienen la intención de encontrar una manera de traer este musical vibrante y vitalizador de regreso al escenario de Broadway, una vez que la crisis actual haya pasado".

"Dear Evan Hansen" - Dos horas antes de la hora del espectáculo del lunes, se anunció que la producción se uniría a otros programas para suspender las actuaciones hasta dos días después de Navidad. Las cancelaciones provienen "de una gran cantidad de precauciones en torno al COVID-19", dijo el programa en un comunicado.

"Hamilton" - El exitoso espectáculo de Broadway dijo el lunes que cancelaría todas las funciones de la semana debido a los casos de COVID-19. Todas las entradas serán reembolsadas en el punto de compra y más información sobre las próximas actuaciones estará disponible tan pronto como sea posible, dijo el programa.

"En nombre de todos en" Hamilton ", nos disculpamos por la decepción y por cualquier inconveniente que esto pueda causar", agregó en un comunicado.

Las actuaciones están programadas para reanudarse el 27 de diciembre.

"Aladdin" - El programa dijo el lunes que cancelaría todas las presentaciones matinales y nocturnas desde el martes 21 de diciembre hasta el viernes 24 de diciembre porque "se han detectado casos adicionales de COVID-19 dentro de la empresa". Las presentaciones están programadas para reanudarse el domingo 26 de diciembre a la 1 p.m.

"Ain't Too Proud" - La producción dijo en un tuit que debido a casos de gran avance, todas las presentaciones fueron canceladas hasta el domingo 26 de diciembre. Está programado que el programa regrese el 27 de diciembre.

"Hadestown" - Todas las actuaciones de la semana previa a Navidad han sido canceladas, anunció el programa. Está previsto que las actuaciones se reanuden el 28 de diciembre.

"Harry Potter y el legado maldito" - El programa anunció el lunes por la noche que debido a casos de gran avance y por precaución, todas las presentaciones hasta el lunes 27 de diciembre están canceladas. Los espectáculos están programados para reanudarse el 28 de diciembre.

"Skeleton Crew" - las vistas previas y el estreno en Broadway de la producción se han retrasado, anunció el programa. Las vistas previas están programadas para comenzar el 27 de diciembre, una semana después de su fecha de inicio inicial. La noche de apertura del programa también se retrasó una semana, al 19 de enero desde el 12 de enero.

19 de diciembre

"Diana": el musical sobre la princesa Diana realizó su último espectáculo el domingo después de solo nueve presentaciones preliminares.

"Aladdin" - Los casos de avance dentro de la compañía cancelaron dos funciones programadas para el domingo. El próximo espectáculo está programado para el martes.

"Hamilton" - La producción ganadora del Tony había cancelado shows hasta el 19 de diciembre.

"Harry Potter y el legado maldito": las actuaciones están programadas para reanudarse el martes 21 de diciembre, después de las cancelaciones del fin de semana.

"Moulin Rouge! The Musical" - Las pruebas positivas cancelaron las actuaciones del musical del domingo. El espectáculo está programado para reanudarse el martes.

"Mrs. Doubtfire" - Se espera que las presentaciones se reanuden el martes.

17 de diciembre

"MJ The Musical" - Las cancelaciones continúan para el programa actualmente en vista previa. Los productores anunciaron una pausa extendida del programa hasta el 29 de diciembre debido a múltiples resultados positivos.

"Hamilton" - Se cancelan las actuaciones del viernes, al igual que el resto de las actuaciones del fin de semana.

"Mrs. Doubtfire": las presentaciones se cancelan hasta el domingo.

"Moulin Rouge" - El programa canceló la presentación del viernes por la noche "por precaución", citando resultados positivos dentro de la compañía; aún no se sabe nada sobre los espectáculos restantes de fin de semana. Hace un día, los positivos de última hora dentro de la empresa forzaron una cancelación a pesar de que la audiencia ya estaba sentada.

"Tina" - Las interpretaciones del musical jukebox se han pospuesto una vez más debido a infecciones de avanzada. El espectáculo dijo que todas las actuaciones de fin de semana, así como la noche del lunes, serán canceladas. Esperan reanudar el martes.

16 de diciembre

"MJ The Musical" - Después de lo que se llamó un "número limitado de resultados positivos de la prueba COVID", ambas presentaciones de "MJ The Musical" del jueves 16 de diciembre fueron canceladas, anunció el programa. Las actuaciones programadas para el 17 de diciembre aún estaban programadas para seguir adelante según lo planeado, dijo el programa.

"Moulin Rouge" - La presentación del jueves por la noche de "Moulin Rouge" fue cancelada, incluso después de que la audiencia estaba sentada y esperando que comenzara el espectáculo, informó Deadline. Los positivos de último minuto dentro de la compañía justo antes de que se levantaran las cortinas llevaron a la cancelación, y la audiencia fue expulsada del teatro. Se espera que el viernes se publique un cronograma de desempeño actualizado.

"Jagged Little Pill" - El musical inspirado en el álbum de 1995 del mismo nombre de Alanis Morissette, quien también hizo música para el espectáculo, canceló la actuación del jueves por la noche, según Broadway News.

15 de diciembre

"Hamilton" - La producción del miércoles por la noche de "Hamilton" fue cancelada minutos antes de que se programara para levantar el telón, como tuiteó el programa después de las 7 p.m. que la actuación había sido cancelada.

"Harry Potter y el legado maldito" - Temprano en el día, otra producción masivamente popular dijo que una de sus actuaciones tuvo que ser cancelada también, por la misma razón. "Harry Potter y el legado maldito" canceló su presentación matutina del miércoles, pero la presentación de la noche estaba programada para ejecutarse según lo planeado, dijo el programa en un tweet.

"Tina" - La producción de "Tina", el musical sobre Tina Turner, dijo que los espectáculos de la tarde y la noche del 15 de diciembre serían cancelados "debido a la detección de un número limitado de resultados positivos de la prueba COVID dentro de la compañía de Broadway. "se leyó un tuit. El programa dijo que las actuaciones comenzarían de nuevo el 16 de diciembre.

"Mrs. Doubtfire" - Por tercera actuación programada consecutiva, la comedia musical "Mrs. Doubtfire" fue cancelada para el miércoles. Ese anuncio se produjo un día antes, cuando el programa dijo que las funciones del 14 y 15 de diciembre serían canceladas "por precaución".

El domingo, el programa también se vio obligado a cancelar sus presentaciones matinales y nocturnas.

"Las pruebas diarias de todos en el Teatro Stephen Sondheim permiten la oportunidad de aislar a cualquier persona que dé positivo por el bienestar y la seguridad del público, el elenco, el equipo y el personal del teatro", dijo el programa en un tweet posterior.

14 de diciembre

"Ain't Too Proud": la presentación del martes por la noche de "Ain't Too Proud" fue cancelada debido a un caso importante, dijo el programa en un tweet. Se ofrecerán reembolsos para aquellos que compraron boletos para la exhibición. El programa dijo que las actuaciones futuras continuarían según lo planeado.

13 de diciembre

"Freestyle Love Supreme" - El espectáculo de Broadway que se describe a sí mismo como una "fusión de hip hop, improvisación y comedia" tuvo que cerrar inicialmente sus puertas el 11 de diciembre debido a casos de gran avance. Dos días después, el 13 de diciembre, el programa nuevamente canceló las presentaciones.

Sin embargo, un video publicado en las redes sociales mostró que la producción se reabrió el 14 de diciembre.

Mientras tanto, la Liga de Broadway, que representa 34 producciones, dijo el miércoles que su prioridad era asegurarse de que todos los trabajadores elegibles recibieran una inyección de refuerzo.

"Todos nuestros expertos están enfatizando la importancia de los refuerzos para brindar la máxima protección contra el virus en este momento", dijo la presidenta de la Liga de Broadway, Charlotte St. Martin, en un comunicado.

St. Martin dijo que los protocolos son necesarios y que, lamentablemente, la decepción ocasional será parte del trato.

"Es desgarrador cuando alguien tiene su corazón puesto en ello. Pero ciertamente obtener su dinero reembolsado y ver algo más", dijo St. Martin, quien calificó los casos de gran avance como "preocupantes".

Las cancelaciones se producen cuando los padres de niños vacunados y no vacunados fueron tomados por sorpresa cuando su familia fue a ver algunos espectáculos en Broadway el martes. Ese fue el mismo día en que entró en vigencia el último requisito de vacunas para niños de la ciudad de Nueva York, y a algunos se les negó la entrada.