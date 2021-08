Último día de Cuomo en su cargo mientras Hochul se prepara para ser la primera gobernadora de Nueva York

NUEVA YORK - Para Andrew Cuomo el lunes será el final de una década como gobernador de Nueva York y se prepara para ceder su cargo a la vicegobernadora Kathy Hochul en una transferencia de poder a medianoche. Un momento histórico yaque Hochul se convertirá en la primera mujer en ser gobernadora del estado.

Cuomo, un demócrata, terminará su mandato a las 11:59 p. m. del lunes, poco menos de dos semanas después de que anunció que renunciaría en lugar de enfrentar una probable batalla de juicio político por acusaciones de acoso sexual.

Hochul estaba programada para tomar posesión como la primera gobernadora de Nueva York poco después de la medianoche en una breve ceremonia privada supervisada por la juez principal del estado, Janet DiFiore.

El cambio de liderazgo se produce a raíz de la tormenta tropical Henri, que casi toca tierra en Long Island el domingo, pero que dejó cantidades potencialmente peligrosas de lluvia sobre partes de las montañas Catskill y el valle del río Hudson, incluso después de que se degradó a depresión tropical.

La tormenta hizo que Cuomo volviera a estar a la vista del público durante el fin de semana para hablar sobre las medidas de seguridad y precaución. El gobernador dio dos sesiones informativas televisadas en las que advirtió a los neoyorquinos que se tomaran la tormenta en serio con la misma tónica que una vez hizo popular sus sesiones informativas diarias sobre el COVID-19.

Quizás si la tormenta hubiera sido catastrófica, Cuomo se habría sentido tentado a posponer su renuncia. Pero a medida que disminuyó el potencial de peligro, dijo que no habría cambios en sus planes. “Mi último día es mañana”, dijo el domingo.

Hochul, también demócrata, heredará inmensos desafíos cuando asuma el mando de una administración que enfrenta críticas por la inacción en los distraídos últimos meses de Cuomo en el cargo.

COVID-19 se ha negado a ceder. Las escuelas están programadas para reabrir en las próximas semanas, y se deben tomar grandes decisiones sobre si se requiere el uso de mascarillas para los estudiantes o vacunas para los maestros. La recuperación económica del estado tras la pandemia aún está incompleta.

La renuncia de Cuomo se produce después de que una investigación independiente supervisada por la fiscal general del estado, Letitia James, concluyó que había pruebas creíbles de que había acosado sexualmente de al menos 11 mujeres, incluida una asistente que dijo que el gobernador presuntamente le tocó el pecho y que desde entonces presentó una denuncia ante la Oficina del Alguacil del condado de Albany.

Los investigadores también dijeron que el personal superior de Cuomo tomó represalias contra al menos una de esas mujeres y trabajó para socavar la credibilidad de otras.

Cuomo insiste en que no tocó a nadie de manera inapropiada y calificó las acusaciones de "injustas" y "falsas", pero dijo que no obligaría al estado a soportar un juicio político que no pudo ganar.

Por otra parte, Cuomo se enfrentaba a una investigación legislativa sobre si engañó al público sobre las muertes por COVD-19 en hogares de ancianos para proteger su reputación como líder de una pandemia y recibió ayuda indebida de los empleados estatales para escribir un libro sobre la pandemia que podría generarle $ 5 millones.

Cuomo ha ofrecido algunas pistas sobre sus planes o dónde vivirá después de dejar la Mansión Ejecutiva. Le dijo a la revista New York en una entrevista reciente que "no va a desaparecer".

En su discurso de renuncia el 10 de agosto, habló con orgullo sobre su historial de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, expandir la licencia familiar pagada y aumentar el salario mínimo estatal a $ 15.

Hochul deberá crear rápidamente su propio equipo de asesores que puedan ayudar a dirigir la administración durante al menos los próximos 16 meses.

Ella planea mantener a los empleados de la era Cuomo durante 45 días para tener tiempo para entrevistar a los nuevos empleados, pero dijo que no mantendrá a nadie que se haya comportado de manera poco ética. Al menos 35 empleados de la oficina del gobernador se han ido desde febrero, según las listas del personal.

Hochul, quien dijo que no trabajó en estrecha colaboración con Cuomo y no estaba al tanto de las acusaciones de acoso antes de que se hicieran públicas, ha prometido que nadie llamará a su lugar de trabajo "tóxico".

"Tengo un enfoque diferente para gobernar", dijo Hochul el miércoles en Queens, y agregó: "Hago el trabajo porque no tengo tiempo para distracciones, particularmente al llegar a este puesto".

Hochul ya ha dicho que planea postularse por un período completo de cuatro años el próximo año.

Lo hará mientras el Partido Demócrata del estado lidia con una lucha interna entre neoyorquinos moderados y liberales.

Se espera que Hochul, quien una vez representó a un distrito conservador del oeste de Nueva York en el Congreso durante un año y tiene una reputación de moderada, elija a un legislador estatal de izquierda de la Ciudad de Nueva York como su vicegobernador.

El presidente del Partido Demócrata del Estado, Jay Jacobs, elogió a Hochul como "formidable".

"Tiene mucha experiencia y creo que será una nueva gobernadora refrescante y emocionante", dijo.