Transladan a NYC a la mujer que acusó falsamente a un adolescente afroamericano de robar su celular

NUEVA YORK - La mujer que fue vista en un video acusando falsamente al hijo del aclamado músico de jazz Keyon Herrold de robar su teléfono celular, fue escoltada por la policía de regreso a la Ciudad de Nueva York dos días después de su arresto en las afueras de Los Ángeles, dijeron las autoridades.

Miya Ponsetto fue trasladada el sábado por la mañana, desde el aeropuerto Kennedy, por detectives del NYPD que habían viajado al condado de Ventura, en California, para ayudar con su arresto. Ponsetto estaba detenida sin derecho a fianza a partir del viernes por la orden de asalto fugitivo en Nueva York.

La Policía dijo que Ponsetto enfrenta cargos que incluyen intento de robo, hurto mayor, dos cargos de intento de asalto y poner en peligro el bienestar de un niño.

Un portavoz del alguacil del condado de Ventura dijo que los agentes se comunicaron con Ponsetto en una parada de tráfico el jueves, pero que ella no se detuvo hasta que llegó a su casa. También dijeron que ella no cooperaba, se resistió al arresto, se negó a salir del auto y trató de golpear con la puerta del auto a uno de los oficiales mientras la sacaban a la fuerza del vehículo.

En una entrevista realizada el jueves y transmitida el viernes por la mañana, Ponsetto le dijo a la cadena CBS que se considera una persona "súper dulce" y que el incidente en el hotel no representa quién es ella. También se disculpó con la víctima y su familia.

“No siento que eso sea lo que soy como persona. No siento que este único error me defina", dijo. "Pero me disculpo sinceramente desde el fondo de mi corazón si hice que el hijo se sintiera como si lo agrediera o si hiriera sus sentimientos o los sentimientos del padre".

En una entrevista diferente con NBC LA, la abogada de Ponsetto, Sharen Ghatan, confirmó que Ponsetto no era una huésped del Hotel Arlo cuando ocurrió el incidente el 26 de diciembre de 2020. Se había quedado allí después de llegar a Nueva York el mes pasado para visitar a su padre y estaba pasando el rato en el vestíbulo con la intención de registrarse de nuevo. Ponsetto tenía todos sus artículos en el vestíbulo y se fue brevemente a buscar algo que dejó en el baño de Starbucks.

Cuando regresó, Ponsetto pensó que le faltaba el teléfono. Ghatan dijo que Ponsetto había preguntado a varias personas que estaban allí si se habían llevado su teléfono antes de que ella le dijera a la gerencia que su teléfono no estaba.

"De hecho, le pregunta a otras personas, incluido un caballero asiático que salía del hotel, '¿vieron mi teléfono?' Y él dice que no", dijo Ghatan el jueves. Las siguientes personas a las que preguntó fueron los Harrold, que acababan de salir del ascensor. Fue entonces cuando fue a la gerencia del hotel para informar que su teléfono no estaba y la confrontación se intensificó.

En la entrevista de CBS, Ponsetto dijo que se había acercado a las personas que salían del hotel, pensando que estaba haciendo su parte como gerente de un hotel revisando las imágenes de video.

"Lo admito, sí, podría haber abordado la situación de manera diferente o tal vez no gritarle así, y hacerle sentir, ya sabes, tal vez una especie inferior", dijo, y agregó que no era su intención lastimarlo.

"OKAY. Me disculpo. ¿Podemos seguir adelante?", dijo en el programa de la mañana, insistiendo en que no veía ningún crimen. "¿Cómo es un crimen una chica que acusa a un chico por un teléfono?", ella preguntó.

Ghatan, quien también representa a Ponsetto y a su madre Nicole Ponsetto después de que fueron arrestadas y acusadas de agresión e intoxicación pública en Beverly Hills el año pasado, se refirió a Ponsetto con problemas de salud mental y dijo que "perdió la cabeza" porque su teléfono lo tenía todo.

El martes, el abogado confirmó a NBC News que su cliente en realidad perdió su teléfono en un Uber. Ghatan culpó al viaje compartido y dijo que si el teléfono hubiera sido devuelto 15 minutos antes, el incidente, que el alcalde Bill de Blasio describió como un claro ejemplo de racismo, no habría ocurrido.

En un video de un minuto grabado por Harrold, se ve a Ponsetto y un trabajador del hotel confrontando a Harrold y su hijo de 14 años, que son afroamericanos. El músico de 40 años dijo que Ponsetto los agredió físicamente, aunque no fue capturado en el video. Sin embargo, un video de vigilancia publicado por la policía parece mostrar a Ponsetto arremetiendo contra el adolescente y agarrándolo.

Ghatan dijo que el incidente no fue "un problema relacionado con la raza" y que Ponsetto estaba asustada y ansiosa porque estaba sola y no conocía a nadie en la ciudad.

En reacción al arresto, la familia Harrold emitió un comunicado a través de su abogado, diciendo en parte: “De lo que se trata es de un cambio social significativo. Se trata de un sistema que aprueba y envalentona la discriminación racial y considera culpables a los afroamericanos hasta que se demuestre su inocencia".

Los funcionarios de la Policía de la Ciudad de Nueva York han dicho que el incidente no se está investigando como un incidente de parcialidad a pesar de las llamadas de los Harrold que están trabajando con el conocido abogado de derechos civiles Benjamin Crump.

"Muy a menudo los hombres afroamericanos son estereotipados por no estar ahí para nuestros hijos. Bueno, gracias a Dios que tenemos documentación en video de que estamos aquí para nuestros hijos y que amamos a nuestros hijos tanto como cualquier otra persona ama a sus hijos", dijo Crump cuando instó al fiscal de distrito de Manhattan a investigar el ataque.

Harrold dijo que resultó con rasguños en las manos y que su hijo, aunque físicamente resultó ileso, estaba emocionalmente traumatizado por las repetidas acusaciones y la respuesta del hotel.

"Ningún niño de 14 años debería sentirse amenazado por nadie", dijo la semana pasada la madre del niño, una maestra llamada Kat Rodríguez. "Cuando llega un incidente como este en el salón de clases, escucho el lado de todos de la historia".

"Me rompe el corazón que esto le esté pasando a nuestro hijo. Este incidente podría haber terminado de manera muy diferente. Hemos visto este final de manera muy diferente", agregó. "Rezo por las madres y los padres que han perdido a sus hijos debido a la injusticia racial. No puedo ni empezar a imaginarme cómo se siente usted porque sé cómo me siento ahora mismo".

Desde entonces, el hotel se ha disculpado con Harrold y su hijo por la "experiencia inexcusable" que sufrieron.