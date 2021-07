Toro de 1,500 libras que escapó el martes del matadero sigue suelto en Long Island

El toro de 1,500 libras que escapó el martes de un matadero sigue suelto en Long Island. El animal sería sacrificado como parte de la festividad musulmana Eid ul, según la Policía del Condado de Suffolk, pero ahora será llevado a un refugio.

La policía dijo el miércoles que el toro fue visto por última vez en una reserva natural, y entregó los esfuerzos de búsqueda a varios grupos de rescate de animales, que permanecerán en las cercanías hasta que el toro haya sido recapturado, dijeron las autoridades.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El toro escapó del matadero poco después de las 10 a.m. del martes en Shirley. Las autoridades tuvieron que cerrar brevemente Sunrise Highway en ambas direcciones cerca de la salida 58.

El animal luego se aventuró a Mastic, cerca de la granja donde fue criado. No hay indicios de dónde podría estar ahora.

Varios residentes recurrieron a las redes sociales para informar que recibieron un mensaje de texto de advertencia de la policía del condado, instándolos a permanecer en el interior.

Un video de amplia circulación publicado en Facebook muestra al animal en el patio de una casa mientras un enjambre de policías la persigue.

"De hecho, me di una bofetada en la cabeza y dije que esto no puede ser cierto, no lo creo", dijo Michael Gaisser, quien vio al animal y grabó un video.

Otra testigo, Debbie Donley, se encontró cara a cara con el toro también en su patio.

"Se detuvo allí mismo, me miró, yo lo miré, y yo iba a correr a mi casa, pero él corrió a la puerta de al lado", dijo.