Tormenta tropical Elsa: Nueva York emite aviso de viaje e insta a prepararse

Es probable que la tormenta tropical Elsa no golpee directamente la Ciudad de Nueva York, pero eso no significa que los remanentes no causen estragos en la región.

Los funcionarios de gestión de emergencias de la ciudad emitieron un aviso de viaje para el viernes cuando la tormenta pase frente a la costa.

Fuertes lluvias, ráfagas de viento y una alerta de inundaciones repentinas desde la medianoche hasta las 12 p.m. podrían causar condiciones de viaje peligrosas, dijeron las autoridades.

"La Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York está en contacto con el Servicio Meteorológico Nacional para prepararse para los impactos potenciales de las fuertes lluvias debido a la Tormenta Tropical Elsa", dijo John Scrivani, el comisionado de Manejo de emergencias de la ciudad. "La tormenta tropical tiene el potencial de causar inundaciones, vientos fuertes y daños a la propiedad a medida que avanza sobre la ciudad. Los neoyorquinos deben tomarse el tiempo para prepararse y tomar las precauciones adecuadas si deben viajar por la ciudad durante la tormenta".

Las condiciones de mal tiempo serán las últimas que enfrentará la Ciudad de Nueva York esta semana.

El jueves por la tarde se emitió una alerta de tormenta severa para la ciudad, vigente hasta las 9 p.m. y se centra en una tormenta sobre el puerto de Nueva York.

"Esta es una fuerte tormenta eléctrica que probablemente producirá vientos de alrededor de 30 nudos y podría representar un grave peligro para los navegantes", dice el aviso.

Los efectos de la tormenta tropical Elsa probablemente se sentirán el viernes a partir de las 2 a.m., dijeron funcionarios de Manejo de Emergencias. Se espera la lluvia más fuerte para entonces y continuará hasta la media mañana del viernes, y se esperan alrededor de 2 a 3 pulgadas.

"Los vientos racheados también están en el pronóstico con vientos sostenidos de 20 a 30 mph y ráfagas de hasta 50 mph a lo largo de la costa inmediata", dijo Manejo de Emergencias en un comunicado el jueves. "Es posible que haya algunas tormentas eléctricas fuertes a severas esta tarde antes de la llegada de Elsa y nuevamente mañana por la tarde después de que Elsa haya pasado".

Se insta a los neoyorquinos a prepararse para posibles inundaciones, cortes de energía y viento.

Puedes recibir actualizaciones de la ciudad registrándote en Notify NYC, llamando al 311, visitando NYC.gov/NotifyNYC o siguiendo a @NotifyNYC en Twitter.