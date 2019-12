Times Square se blinda: Subway, calles cerradas, seguridad

El NYPD está listo para implementar el plan de seguridad para la ceremonia masiva de Año Nueva en Times Square. Este año, los neoyorquinos pueden enviar la palabra clave NEWYEARSEVE al 692692 (NYCNYC) para recibir información actualizada sobre el tiempo, cierres de carreteras, demoras en el tráfico y más.

"Una vez más, es imposible expresar nuestra gratitud al NYPD por su trabajo para hacer que Times Square sea seguro, no solo en la víspera de Año Nuevo, sino todos los días del año. Con este sistema, implementado por NYC Emergency Management el año pasado, se ha hecho más fácil correr la voz con rapidez y en tiempo real (…)", dijo Tim Tompkins, presidente de Times Square Alliance.

El NYPD comenzará por cerrar el acceso a Times Square desde 38th Street y Broadway y de allí avanzará hacia el norte a medida que se llene la plaza. El acceso a Times Square durante la noche del 31 de diciembre será solo desde la 6ta Avenida o la 8va Avenida.

El NYPD anunció el viernes que, en colaboración de las fuerzas del orden locales, estatales y federales, implementará un plan integral para garantizar la seguridad durante las celebraciones de Año Nuevo.

"Es notable la experiencia de nuestros oficiales al resguardar la celebración de Año Nuevo en la ciudad de Nueva York. Y felicito a los miles de miembros de la Policía de Nueva York por su compromiso para garantizar la seguridad de quienes celebran", expresó el comisionado de policía Dermot Shea en una conferencia de prensa.

Shea dijo que el NYPD comenzó a planificar la víspera de Año Nuevo a fines de la celebración del año pasado, y aseguró que la Gran Manzana tendrá una de las celebraciones mejor vigiladas y protegidas en todo el mundo.

"Miles de oficiales, tanto uniformados como vestidos de civil, equipos de ESU, CRC y SRG, junto con la Unidad de Asistencia Técnica y Respuesta, Equipos Caninos, la Unidad Montada, la Unidad de Aviación y la Unidad de Puerto estarán disponibles para garantizar la seguridad de los celebradores", dijo Shea.

A partir de las 11 a.m., los oficiales comenzarán por agrupar a los asistentes en zonas delimitadas con vallas ubicadas en los puntos de observación. A medida que se desarrolle la celebración, el NYPD dirigirá a los asistente entre Broadway y 7th Avenue y entre 43rd Street y Central Park South.

No podrán volver a entrar los asistentes que abandonen el área de observación antes de que la esfera caiga, advirtió la policía.

El tráfico estará cerrado para todos los vehículos en Times Square a partir de las 4 a.m.del martes 31 de diciembre.

El NYPD también insta al público a "evitar las calles entre 33 a 59, así como las Sexta y Octava Avenidas.

Como en años anteriores, la uniformada pidió llamar al 911 o a la línea directa contra el terrorismo de la Policía de Nueva York al 888-NYC-SAFE en caso de actividad sospechosa.

Se espera que más de 1 millón de personas se congreguen para celebrar el Año Nuevo en la plaza de Times Square.

Times Square está cerrado al tráfico de vehículos y la policía recomienda usar el transporte público.

CAMBIOS EN EL SERVICIO DEL SUBWAY DURANTE NOCHEVIEJA

El servicio de la línea L funcionará cada 10 a 12 minutos hasta la 1:30 a.m.

El servicio M se extenderá a 96 Street / 2 Avenue de 10 p.m. a 1:30 a.m.

El servicio adicional de tren en Midtown Manhattan funciona cada 8-12 minutos hasta las 3 a.m.

Algunas entradas / salidas en Times Square-42 Street, 42 Street-Bryant Park / 5 Avenue, 7 Avenue, 59 Street-Columbus Circle y 57 St-7 Avenue se cerrarán de forma temporal para que el NYPD puede tener control de multitudes.

Las entradas / salidas en estaciones circundantes también están sujetas al cierre.

Desde las 7:00 p.m. el 31 de diciembre, algunos accesos al subway alrededor de Times Square estarán cerrados. Se debe tener en cuenta los siguientes cambios en el sistema:

• Las líneas N / R / W en dirección sur y norte no harán parada en la estación de la calle 49 a partir de las 7:00 p.m. del 31 de diciembre hasta aproximadamente las 12:10 a.m., el 1 de enero.

• El tren 1 en dirección norte no hará parada en la estación de la calle 50 a partir de las 7:00 p.m. del 31 de diciembre hasta aproximadamente las 12:10 a.m., el 1 de enero.

• Las salidas de los trenes N, Q, R, W, S, 1, 2, 3 y 7 en Times Sq-42 al nivel de la calle estarán sujetas a cierre. Como alternativa, puedes salir en 42 Street-Port Authority (8 Avenue).

LOS ARTÍCULOS QUE NO PUEDES INGRESAR:

Mochilas

Bolsas grandes

Sombrillas

Sillas plegables

CALLES CERRADAS

No habrá estacionamiento en las siguientes áreas desde el 31 de diciembre a las 12:01 a.m. hasta la 1:00 a.m. del 1 de enero:

Lado oeste de 5th Avenue, desde las calles 37 a 52.

Lado oeste de 6th Avenue, de las calles 34 a 59.

Lado este de 6th Avenue, de 37th a 52nd Streets.

Lado este de la avenida 8 de las calles 34 a 57.

Calle 48 entre las avenidas 5 y 9.

Calle 43 entre las avenidas 5 y 8.

Calle 42 entre las avenidas 5 y 9.

Calle 37 entre las avenidas 5 y 8.

Calle 34 entre las avenidas 5 y 9.

48th Street entre 5th y 9th Avenue.

Calle 52 entre las avenidas 5 y 8.

Calle 58 entre las avenidas 6 y 8.

59th Street entre 5th Avenue y Columbus Circle.

Alrededor de la 1:30 p.m. el 31 de diciembre, las siguientes calles estarán cerradas a todo el tráfico vehicular:

• Seventh Avenue, de las calles 41 a 59.

• Broadway, de las calles 47 a 59.

• Calles 43 a 47, desde las avenidas Sexta a Octava.

Alrededor de las 5:00 pm estas calles estarán cerradas a todo el tráfico vehicular:

• 42nd Street desde 6th hasta Eight Avenue.

Después de las 6:30 p.m., el resto de estas calles estarán cerradas al tráfico vehicular:

• Todas las calles que cruzan la ciudad desde las calles 37 a 41: avenidas sexta a octava.

• Todas las calles que cruzan la ciudad desde las calles 49 a 59: avenidas sexta a octava.

• Calle 48, de la Quinta a la Novena Avenidas.