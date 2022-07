Tiburones vuelven a causar el cierre de playas de Nueva York en medio del calor sofocante

NUEVA YORK - Los avistamientos de tiburones frente a Rockaway Beach siguen siendo motivo de preocupación y precaución, convocando el cierre temporal del acceso para bañistas el sábado por la tarde, en el quinto día de una ola de calor sofocante en la ciudad de Nueva York.

Los neoyorquinos que esperaban aplacar el calor con un chapuzón en la popular playa de Nueva York por la tarde tendrán que esperar hasta que los funcionarios de los parques consideren seguro volver a entrar en las aguas luego de "avistamientos de tiburones en el área".

El paseo marítimo y las concesiones permanecieron abiertas mientras se suspendió la natación. No había tiempo estimado sobre cuándo reabriría la playa por completo.

Los tiburones se están convirtiendo en algo habitual para los neoyorquinos.

Ha habido al menos cinco personas mordidas por tiburones en las playas de Long Island desde el comienzo del verano, pero ninguna de las víctimas resultó gravemente herida.

Con más avistamientos y ataques informados, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ordenó patrullas intensificadas en algunos de los tramos de arena más populares de South Shore.

LOS TIBURONES MÁS PROPENSOS A MORDER HUMANOS

De las 375 especies de tiburones que se han identificado, solo una docena se consideran particularmente peligrosas, informa Nat Geo.

Los tres tiburones más peligrosos (lo que significa que atacan a la mayoría de los humanos) son el gran tiburón blanco, el tiburón tigre y el tiburón toro.

Los grandes tiburones blancos viven en todas las aguas oceánicas templadas del mundo, incluida la costa este de Estados Unidos.

Además, los grandes tiburones blancos se han visto específicamente en aguas alrededor de la ciudad de Nueva York, según biólogos marinos.

Un estudio reciente realizado por el Instituto Oceanográfico Harbor Branch de la Florida Atlantic University confirmó que los tiburones blancos bebés se mueven en migraciones estacionales frente a la costa de Nueva York. De hecho, los científicos creen que New York Bight desde Cape May Inlet en New Jersey hasta Montauk Point en Long Island sirve como un importante "criadero" para los tiburones blancos juveniles.

¿CUÁNTOS ATAQUES DE TIBURONES SE HAN REGISTRADO EN LAS PLAYAS DE NUEVA YORK?

Los ataques de tiburones a humanos son extremadamente raros en las aguas de Fire Island, al este de la ciudad de Nueva York o en cualquier otro lugar del estado de Nueva York. De hecho, solo hay 10 casos de mordeduras de tiburones en humanos documentados en las playas de Nueva York. El último ocurrió en 1948.

En el verano de 2018, se informaron dos posibles ataques de tiburones frente a la costa de Fire Island, ambos por tiburones tigre.

¿Y EN LAS PLAYAS DE NUEVA JERSEY?

Los ataques de tiburones son igualmente raros allí, según estadísticas recientes, pero hubo un momento en que los tiburones tuvieron encuentros más frecuentes con los bañistas. Los ataques de tiburones de la costa de Jersey de 1916 se desarrollaron entre el 1 y el 12 de julio de 1916, lo que dejó cuatro muertos y un herido. No está claro qué especie de tiburón fue responsable del caos, pero se cree que pudo haber sido un tiburón blanco y un tiburón toro.

Estados Unidos tiene un promedio de 16 ataques de tiburones cada año y menos de una muerte por ataque de tiburón cada dos años, según National Geographic, que señala que los rayos matan al menos a 41 personas al año en las costas del país.