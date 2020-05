Tensión entre la comisionada Barbot y el NYPD tras “intercambio acalorado”

Los grupos de defensa del Departamento de Policía de Nueva York acusan a la Dra. Oxiris Barbot de retrasar la entrega mascarillas a los uniformados tras una tensa conversación con el jefe de detectives Terence Monahan.

La conversación entre la comisionada y Monahan habría tenido lugar en marzo, según los reportes.

El alto mando de la uniformada pidió medio millón de mascarillas para los oficiales de policía, pero la comisionada habría declinado proveer la cifra solicitada y ofreció un número mucho menor durante un “intercambio acalorado”, en el que habría hecho supuestas expresiones despectivas.

Sin embargo, la Oficina del Alcalde no confirmó que la comisionada hiciera tales comentarios.

Los líderes del Sindicato de Sargentos claman el despido de la funcionaria. No obstante, el Departamento de Salud dijo que Barbot se excusó y que Monohan aceptó la disculpa.

"La Dra. Barbot y el jefe Monahan tienen una buena relación de trabajo”, señaló el Departamento en un comunicado.

“Durante el apogeo de la crisis causada por el COVID, mientras nuestros hospitales luchaban por mantener con vida a los pacientes, hubo un intercambio acalorado entre los dos (funcionarios) donde se dijeron cosas por frustración, pero sin la intención de desear ningún daño. La comisionada se disculpó por su contribución al intercambio, la disculpa fue aceptada y se llegó a un acuerdo entre ambos para garantizar que las mascarillas fueran entregadas a los miembros de la fuerza. Esto siempre se ha tratado de salvar la vida de nuestros trabajadores de la salud, policías y todos los neoyorquinos que luchan contra esta pandemia”, añadió la agencia.

Pero la inconformidad entre la fuerza persiste. Ed Mullins, presidente del Sindicato de Sargentos, es uno de los líderes que claman el despido de la comisionada.

"No me sorprenden las palabras tan viles de una persona nombrada por el alcalde De Blasio, cuyo desdén por las fuerzas de la ley es legendario. Pero los comentarios de la Dra. Barbot dejan en claro que no tiene una consideración personal o profesional por la Policía. La preocupación principal de un profesional médico en una posición tan importante debería ser la seguridad de todas las personas, y su actitud coloca a los oficiales de policía en gran peligro y la hace no apta para el trabajo".

La organización Detectives’ Endowment Association es otro grupo de defensa del NYPD que también ha expresado su inconformidad.

“Cinco valientes detectives de la Policía de Nueva York murieron a la vez que la DEA buscaba equipos de protección para comprar a nuestros miembros mientras esperábamos que la ciudad distribuyera las mascarillas. El comportamiento vergonzoso de la Dra. Oxiris Barbot probablemente contribuyó a una mayor propagación de este virus mortal. Ha traído una gran vergüenza al Gobierno de la ciudad de Nueva York y a todos los profesionales médicos que luchan con valentía contra la pandemia de coronavirus junto con nuestros policías”, dijo Paul DiGiacomo, presidente de la organización.