Tendencias en las búsquedas de Google: Taylor Swift, Canelo Álvarez, yoga, parques de NY y más

A los neoyorquinos les gustó mucho practicar el yoga este año, según las principales tendencias de búsqueda locales de 2023 en Google.

La compañía celebró sus 25 años de "buscar en Google" y relanzó su centro local, brindándonos una idea de lo que les interesa a las personas en el área metropolitana de la Ciudad de Nueva York y las tendencias que surgieron este año. Los datos locales proporcionados por Google incluyen las principales búsquedas de "Tours" de 2023, los principales programas de televisión, las principales búsquedas "cerca de mí or near me" y las principales búsquedas "vs".

"VS"

Google de Nueva York mostró las cinco búsquedas principales "vs". El estereotipo de que los estadounidenses no ven fútbol, o más bien fútbol, claramente no se aplica aquí, ya que las dos búsquedas principales este año fueron "PSG vs Al Nassr Score" y "Real Madrid vs Las Palmas". El resto fueron combates de boxeo y MMA.

Resultado PSG vs Al Nassr ⚽ Real Madrid vs Las Palmas ⚽ Canelo Álvarez vs John Ryder 🥊 Logan Paul contra Dillon Danis 🥊 Jon Jones contra Ciryl Gane 🥊

Los mejores tours en Nueva York

¿Alguna idea sobre quién encabezó la tendencia de los mejores tours o giras de artistas? No busque más, la Persona del Año de Time: Taylor Swift.

La gira Renaissance de Beyonce quedó en segundo lugar, seguida por las giras de Madonna, Drake y 50 Cent, según Google.

Taylor Swift | The Eras Tour 🎤 Renaissance World Tour 🐝 It’s All a Blur Tour 🎤 The Celebration Tour 🎉 The Final Lap Tour 🏁

Principales programas de televisión de 2023

Cuando se trata de lo que los neoyorquinos quieren ver en casa, sus gustos varían. Google señaló que nuestra área ocupó el segundo lugar en los EE. UU. en las búsquedas más populares de "The Idol" de HBO, protagonizada por The Weeknd y Lily-Rose Depp.

Sin embargo, el programa más popular en Nueva York en 2023 parecía ser la distopía de hongos zombificados "The Last of Us". Le siguen "Daisy Jones & the Six", "The Idol", "The Night Agent" de Netflix y "Beef".

The Last of Us 🐜 Daisy Jones & the Six 🎸 The Idol 🎤 The Night Agent 🕵 Beef 🥩

Tendencias "cerca de mí" o "near me"

Google también publicó sus principales búsquedas "cerca de mí" de 2023. Con toda la diversidad de restaurantes y establecimientos en la Ciudad de Nueva York y sus alrededores, nada de eso se ubicó entre los cinco primeros.

La gente acudió al motor de búsqueda para obtener más información sobre la calidad del aire cerca de ellos este año. Esta tendencia podría explicarse por el humo de los incendios forestales de Canadá que afectó a la región entre finales de abril y principios de agosto. Provocó un aumento en el número de personas con asma que visitaban las salas de emergencia, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU.

El siguiente "cerca de mí" más buscado es una casa de empeño. Informes en todo el país han demostrado que las casas de empeño experimentaron un aumento en el negocio durante los períodos de inflación, lo que puede explicar su tendencia en 2023. Luego, a la lista le siguen tres búsquedas relacionadas con la salud.

Parece que a los neoyorquinos les encanta el yoga más que cualquier lugar del país, ya que los datos de Google muestran que era el único lugar en EE.UU con yoga cerca de mí como una de las principales tendencias de búsqueda.

Calidad del aire cerca de mí 🌬 Casa de empeño cerca de mí 💍 Pilates cerca de mí 🧘 Yoga cerca de mí 🧘 Neurólogo cerca de mí 🧠

Tendencias a nivel mundial

En cuanto a las tendencias nivek mundial y en Estados Unidos.

Música (Mundial).

Shakira Jason Aldean Joe Jonas Smash Mouth Peppino di Capri

Parques principales (Estados Unidos).

Central Park, New York, New York Red Rocks Park and Amphitheatre, Morrison, Colorado Bryant Park, New York, New York The High Line, New York, New York Garden of the Gods, Colorado Springs, Colorado Washington Square Park, New York, New York Little Island, New York, New York Hocking Hills State Park, Logan, Ohio Millennium Park, Chicago, Illinois The Battery, New York, New York

Estadios en EEUU

Madison Square Garden, New York, New York MetLife Stadium, East Rutherfod, New Jersey Yankee Stadium, Bronx, New York Barclays Center, Brooklyn, New York Fenway Park, Boston, Massachusetts Citi Field, Queens, New York

Museos en EEUU