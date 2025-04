Telemundo 47, NBC New York y POLITICO New York presentarán el  1.er debate de las primarias demócratas para la Alcaldía de NYC

Telemundo 47/WNJU, NBC 4 New York/WNBC y POLITICO New York se asociarán para presentar el primer debate de las primarias demócratas de 2025 para la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York el 4 de junio después de haber sido seleccionados por la Junta de Financiamiento de Campañas de la ciudad.

NBC 4 NUEVA YORK, TELEMUNDO 47 Y POLITICO ORGANIZARÁN LOS PRIMEROS DEBATES DE LAS PRIMERAS PRIMARIAS DEMÓCRATAS Y DE LAS PRIMERAS ELECCIONES GENERALES PARA LA ALCALDÍA DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK EN 2025; TAMBIÉN ORGANIZARÁN LOS DEBATES DE LAS PRIMARIAS PARA EL DEFENSOR PÚBLICO DE NUEVA YORK

NUEVA YORK, NY – 17 de abril de 2025 – La Junta de Financiamiento de Campañas de la Ciudad de Nueva York (CFB) ha seleccionado a Telemundo 47/WNJU, NBC 4 New York/WNBC y POLITICO New York para presentar el primer debate de las elecciones primarias demócratas de 2025 para alcalde, el primer debate de las elecciones generales de 2025 para alcalde y el segundo debate de las elecciones primarias de 2025 para Defensor del Pueblo. Los moderadores incluirán al presentador de noticias de WNBC David Ushery, la reportera política de WNBC Melissa Russo, la presentadora de noticias de WNJU Rosarina Bretón y la editora sénior de POLITICO Nueva York Sally Goldenberg. Los tres socios de medios son presentadores de debates experimentados que han colaborado en elecciones anteriores de toda la ciudad, incluido el debate final de las elecciones primarias demócratas de 2021 para alcalde, descrito más tarde por The New York Times como "uno de los más sustanciales de la temporada de primarias".

“Los debates en 30 Rock serán informativos, participativos y ayudarán a los votantes a elegir sus preferencias en las urnas. Nuestro equipo comprende los problemas críticos que enfrenta la ciudad y estamos escuchando lo que los neoyorquinos quieren escuchar de los candidatos”, dijo Amy Morris, vicepresidenta sénior de noticias de Telemundo 47 y NBC 4 New York. “También esperamos colaborar con la Junta de Financiamiento de Campañas para aumentar la participación electoral”.

Miércoles 4 de junio: 7:00 pm (En vivo)

Candidatos a la alcaldía en las primarias demócratas

Domingo 15 de junio: 9:30 am (Pregrabado el 11 de junio)

Candidatos a la Defensoría del Pueblo en las primarias demócratas

Sábado 14 de junio o domingo 15 de junio: Hora por determinar (Pregrabado el 11 de junio)

Candidatos republicanos de las primarias para Defensor del Pueblo

La fecha y hora del debate de las elecciones generales para alcalde se anunciarán en el futuro.

Todos los debates se realizarán desde los estudios de WNBC en 30 Rockefeller Center. No habrá público presente, ya que el número de acreditaciones para invitados es extremadamente limitado para el personal de campaña y los invitados. Cada transmisión será traducida al español para el público de WNJU e incluirá un intérprete de lengua de señas y subtítulos para personas con discapacidad auditiva, tanto para el público de WNBC como para el de WNJU.

Previo a los debates, se realizarán sesiones digitales de escucha de la "Voz del Votante" con los votantes, tanto en inglés como en español, para abordar los problemas y preocupaciones de los residentes de la ciudad respecto a los candidatos. Estas sesiones se anunciarán en las próximas semanas y se promocionarán en las plataformas de WNBC y WNJU.

La Junta de Financiamiento de Campañas de la Ciudad de Nueva York (CFB) ha administrado debates para cada elección de la ciudad desde 1997. Los debates son un componente clave de la iniciativa no partidista de participación de votantes de la CFB, NYC Votes. La ley de la ciudad exige que se celebren dos debates por elección (primaria y general), por cargo de la ciudad (alcalde, contralor y defensor público). Si solo un candidato califica para un debate, ese debate no se lleva a cabo. Los candidatos que participan en el programa de fondos de contrapartida de la ciudad deben participar en cada debate para el que hayan cumplido con los criterios de elegibilidad objetivos y no partidista.

Acerca de NBC 4 Nueva York / WNBC

NBC 4 Nueva York / WNBC es la estación insignia de la división NBCUniversal Local de NBCUniversal, que presta servicios en el área triestatal de Nueva York desde hace más de 75 años y cuenta con la participación de periodistas galardonados con premios Alfred I. duPont-Columbia, Edward R. Murrow y Emmy®, entre los más destacados en su campo. La estación incluye el equipo NBC 4 I-Team, la unidad de periodismo de investigación televisado más grande de Nueva York; Better Get Baquero, que ha recaudado más de $16 millones para los consumidores del área triestatal; y el Equipo Storm 4, certificado por WeatheRate por ofrecer el pronóstico meteorológico local más preciso del área triestatal mediante tecnología de vanguardia como Storm Tracker 4, un radar meteorológico Doppler fijo de doble polarización y banda S de alta frecuencia. Las plataformas digitales de NBC 4 New York también se encuentran entre las más leídas y vistas en el mercado de Nueva York e incluyen la aplicación NBC 4, canales dedicados de Peacock, Roku, Apple TV, Pluto y Amazon FireTV, junto con visualización única fuera del hogar en taxis locales.

Acerca de Telemundo 47 Nueva York / WNJU

Telemundo 47 / WNJU es la estación de Telemundo de NBCUniversal Local con más de 50 años de servicio a las comunidades hispanohablantes de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Con periodistas ganadores del premio Emmy® y más de 27 horas de programación producida localmente cada semana, la estación incluye al único equipo de meteorólogos bilingües del mercado de Nueva York, La Autoridad en El Tiempo, quienes están certificados por WeatherRate por entregar el pronóstico de televisión en español más preciso del área triestatal. Su unidad de investigación Telemundo Responde ha recuperado más de $5 millones hasta la fecha, con el programa de asuntos públicos Enfoque Nueva York de Telemundo 47, que destaca semanalmente los problemas de política y las preocupaciones locales más importantes para los espectadores. Telemundo 47 proporciona noticias e información en todas las plataformas, incluida la aplicación Telemundo 47, los canales dedicados de Roku, Apple TV y Amazon FireTV, y en las redes sociales. El canal de transmisión en español de fútbol del Tri-State, Telemundo 47, ofrecerá cobertura exclusiva en español del torneo de la Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026™.

NBC 4 NEW YORK, TELEMUNDO 47 AND POLITICO WILL HOST FIRST DEMOCRATIC PRIMARY, FIRST GENERAL ELECTION DEBATES FOR NYC MAYOR IN 2025; WILL ALSO HOST PRIMARY DEBATES FOR NYC PUBLIC ADVOCATE

NEW YORK, NY – April 17, 2025 – The New York City Campaign Finance Board (CFB) has selected NBC 4 New York/WNBC, Telemundo 47/WNJU and POLITICO New York to host the first 2025 Democratic primary election debate for Mayor, the first 2025 general election debate for Mayor, and the second 2025 primary election debates for Public Advocate. Moderators will include WNBC News Anchor David Ushery, WNBC Political Reporter Melissa Russo, WNJU News Anchor Rosarina Breton and POLITICO Senior New York Editor Sally Goldenberg. The three media partners are experienced debate hosts who have collaborated in previous citywide elections, including the final, 2021 Democratic primary election debate for Mayor later described by The New York Times as “one of the most substantive of the primary season.”

“The debates at 30 Rock will be informative, engaging, and help voters make their preferred choices at the ballot box. Our team understands the critical issues facing the city and we’re listening to what New Yorkers want to hear from the candidates,” said Amy Morris, Senior Vice President of News for NBC 4 New York and Telemundo 47. “We also look forward to working with the Campaign Finance Board on increasing voter engagement.”

Wednesday, June 4: 7:00 pm (Live)

Democratic primary candidates for Mayor

Sunday, June 15: Time 9:30 am (Pre-Taped on June 11)

Democratic primary candidates for Public Advocate

Saturday, June 14 or Sunday, June 15: Time TBD (Pre-Taped on June 11)

Republican primary candidates for Public Advocate

The date and time for the general election debate for Mayor will be announced in the future.

All debates will originate from WNBC’s 30 Rockefeller Center studios. No audiences will be present with an extremely limited number of guest credentials available for campaign staff and guests. Each broadcast will be translated into Spanish for WNJU audiences and will also include a sign-language interpreter and closed captioning access for the hearing impaired for both WNBC and WNJU audiences.

Prior to the debates, digital “Voice of the Voter” listening sessions will be conducted with voters in both English and Spanish prior to the debates, elevating the issues and concerns of city residents for the candidates. These sessions will be announced in the coming weeks and will be promoted on WNBC and WNJU platforms.

The NYC Campaign Finance Board (CFB) has administered debates for every citywide election since 1997. The debates are a key component of the CFB’s nonpartisan voter engagement initiative, NYC Votes. City law calls for two debates to be held per election (primary and general election), per citywide office (mayor, comptroller, and public advocate). If only one candidate qualifies for a debate, that debate is not held. Candidates participating in the city's matching funds program must participate in each debate for which they have met objective, nonpartisan eligibility criteria.

About NBC 4 New York / WNBC

NBC 4 New York / WNBC is the flagship station of the NBCUniversal Local division of NBCUniversal, serving the New York Tri-State area for more than 75 years and featuring Alfred I. duPont-Columbia, Edward R. Murrow, and Emmy® Award-winning journalists who are among the most accomplished in their field. The station includes the NBC 4 I-Team, New York’s largest televised investigative reporting unit, Better Get Baquero which has recovered more than $16 million for Tri-State consumers and Storm Team 4, certified by WeatheRate for delivering the Tri-State’s most accurate local weather forecast using cutting-edge technology such as Storm Tracker 4, a high-frequency S-Band dual polarization fixed Doppler weather radar. NBC 4 New York’s digital platforms are also among the most read and watched in the New York market and include the NBC 4 App, dedicated Peacock, Roku, Apple TV, Pluto, and Amazon FireTV channels along with unique, out-of-home viewing in local taxis.

About Telemundo 47 New York / WNJU

Telemundo 47 / WNJU is NBCUniversal Local’s Telemundo station with more than 50 years of service to the Spanish-speaking communities of New York, New Jersey and Connecticut. Featuring Emmy® Award-winning journalists and offering more than 27 hours of locally produced programming each week, the station includes the New York market’s only team of bilingual meteorologists, La Autoridad en El Tiempo who are certified by WeatheRate for delivering the Tri-State’s most accurate Spanish-language television forecast. Their Telemundo Responde investigative unit has recovered more than $5 million to date, with Telemundo 47’s public affairs program Enfoque Nueva York shining a weekly spotlight on the policy issues and local concerns most important to viewers. Telemundo 47 provides news and information across all platforms, including the Telemundo 47 App, dedicated Roku, Apple TV and Amazon FireTV channels, and across social media. The Tri-State’s Spanish-language broadcasting channel for soccer, Telemundo 47 will offer exclusive Spanish-language coverage of the 2026 FIFA Men’s World Cup™ tournament.

