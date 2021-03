Sumarán investigación para determinar si el gobernador Cuomo facilitó ilegalmente pruebas de COVID-19 a familiares

NUEVA YORK - La investigación del juicio político contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se está ampliando para examinar si el gobernador usó ilegalmente su poder para brindar a los miembros de su familia acceso especial a las escasas pruebas de coronavirus hace un año, dijo un legislador estatal el jueves.

La oficina de la procuradora general Letitia James, compañera demócrata de Cuomo, emitió un comunicado el jueves temprano instando a la Comisión Conjunta de Ética Pública de Nueva York a investigar las presuntas pruebas preferenciales después de que se publicaran informes en el Times Union of Albany, The New York Times y The Washington Post. .

"Los informes recientes que alegan que se dio un trato preferencial a las pruebas de COVID-19 son preocupantes", se lee en el comunicado. "Si bien no tenemos jurisdicción para investigar este asunto, es imperativo que JCOPE lo investigue de inmediato".

Un portavoz de la comisión de ética, Walt McClure, dijo que la comisión no podía comentar "sobre nada que sea o pueda ser un asunto de investigación".

El enfoque principal de la investigación de juicio político sigue siendo las acusaciones de acoso sexual contra Cuomo, así como los informes de que su administración no informó intencionalmente las muertes por virus en los hogares de ancianos y ocultó las preocupaciones de seguridad del puente, pero se explorarán las supuestas pruebas preferenciales, presidente del Comité Judicial de la Asamblea, Chuck Lavine dijo a The Associated Press el jueves.

Miembros de la familia de Cuomo, incluido su hermano, el periodista de CNN Chris Cuomo; su madre; y al menos una de sus tres hermanas fueron examinados por altos funcionarios del departamento de salud, algunas de ellas varias veces, según el Times Union of Albany.

Las pruebas de personas estrechamente vinculadas al gobernador fueron realizadas por funcionarios de salud estatales de alto rango, informó The New York Times. Ocurrió principalmente en los primeros días de la pandemia en marzo de 2020.

Los diarios citaron a varias personas con conocimiento directo de las pruebas, pero no las identificaron.

Rich Azzopardi, portavoz de Cuomo, no negó explícitamente que la administración había otorgado un trato especial a las personas cercanas al gobernador, pero buscó refutar la noción. La oficina del gobernador no proporcionó respuestas a una lista de preguntas de The Associated Press, incluido si el gobernador cuestiona los informes.

"En los primeros días de esta pandemia, cuando había un gran énfasis en el rastreo de contactos, íbamos absolutamente más allá para que las personas se hicieran pruebas, incluso en algunos casos, ir a los hogares de las personas, y de puerta en puerta en lugares como New Rochelle - para tomar muestras de aquellos que se cree pudieron haber estado expuestos a COVID con el fin de identificar casos y prevenir otros adicionales - entre los que asistimos había miembros del público en general, incluidos legisladores, reporteros, trabajadores estatales y sus familias que temían habían contraído el virus y tenían la capacidad de propagarlo aún más ", dijo Azzopardi en un comunicado.

El gobernador no abordó las acusaciones ni el miércoles ni el jueves. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, un crítico frecuente de Cuomo, dijo que es "otro asunto que necesita ser investigado, pero por mucho que surjan preguntas, palidece en comparación con el escándalo de los asilos de ancianos".

Vigilantes, como John Kaehny, de Reinvent, Albany, dijeron que la supuesta entrega preferencial de pruebas de COVID a las personas cercanas al gobernador viola la Ley de Funcionarios Públicos, parte 74, sección D, que establece: "Ningún funcionario o empleado … debe usar o intentar usar su o su puesto oficial para asegurar privilegios injustificados ". Kaehny dijo que es una "clara violación y una cuestión de recursos que se supone que no deben asignarse a los familiares del gobernador".

La Asamblea estatal está investigando si hay motivos para acusar al gobernador. Ha contratado a un bufete de abogados de Manhattan para dirigir la investigación que investiga si Cuomo usó su oficina para acosar o agredir sexualmente a las empleadas, retuvo ilegalmente el conteo real de muertes en un asilo de ancianos, ocultó problemas de pernos estructurales en un puente estatal que abrió en 2017 para reemplazar el antiguo puente Tappan Zee o proporcionó pruebas preferenciales.

El fiscal general del estado también está investigando las acusaciones de acoso sexual, que Cuomo ha negado, y se está llevando a cabo una investigación federal sobre los informes estatales de muertes de residentes de hogares de ancianos.

Chris Cuomo fue diagnosticado con COVID-19 a fines de marzo de 2020. El presentador de CNN fue examinado por un importante médico del departamento de salud estatal que visitó su casa de Hamptons para recolectar muestras de él y su familia, dijeron personas con conocimiento del asunto a The Washington Post. , que no los identificó.

En un comunicado el miércoles por la noche, el portavoz de CNN Matt Dornic dijo: “Por lo general, no nos involucramos en las decisiones médicas de nuestros empleados. Sin embargo, no es sorprendente que en los primeros días de una pandemia global que ocurre una vez en un siglo, cuando Chris mostraba síntomas y estaba preocupado por una posible propagación, recurriera a cualquier persona que pudiera en busca de consejo y asistencia, como cualquier ser humano haría."

La misma doctora que le hizo la prueba a Chris Cuomo, Eleanor Adams, ahora una de las principales asesoras del comisionado de salud del estado, también se alistó para hacer pruebas a otros miembros de la familia Cuomo, dijeron a The Washington Post dos personas familiarizadas con el programa.

El Washington Post informó que "decenas de personalidades importantes, algunas de ellas viviendo en penthouses de Manhattan", tuvieron acceso a pruebas inmediatas. La oficina de Cuomo no respondió directamente a ese informe.

Las muestras de prueba de coronavirus fueron luego llevadas rápidamente por escoltas de la policía estatal al Wadsworth Center, un laboratorio de salud pública estatal en Albany, donde fueron procesadas de inmediato, dijeron las personas.

El portavoz de la policía estatal Beau Duffy dijo que no había "nada extraordinario" en la participación de la agencia y dijo que ayudó a transferir todas las muestras a los laboratorios estatales al principio de la pandemia el año pasado. Los policías recogieron muestras de consultorios médicos, sitios de pruebas estatales, hogares de ancianos y otros lugares bajo la dirección de la agencia de salud estatal.

“Durante las primeras semanas de la pandemia, los oficiales transportaron miles de muestras de todo el estado a Wadsworth para realizar pruebas”, dijo Duffy.

En marzo de 2020, Cuomo citó su propia experiencia con su familia en conferencias de prensa diarias en las que a veces desanimaba al público a hacerse la prueba de COVID-19 a menos que hubieran viajado a un punto afectado. En una sesión informativa del 18 de marzo de ese año, describió que desanimó a su hermana para que no le hiciera una prueba a su hija porque no parecía necesario.

Cuomo a menudo sugirió que el propósito principal de las pruebas limitadas de COVID-19 era aislar a las personas que probablemente estén expuestas y enfermas.

"La verdad es que no tenemos la capacidad de prueba", dijo Cuomo a los periodistas el 9 de marzo de 2020. "Tenemos el protocolo sobre las pruebas porque no podemos evaluar a las personas con ese tipo de capricho".

El escándalo de las pruebas está lejos de ser el único problema al que se enfrenta la administración Cuomo, incluso cuando el gobernador intenta centrar su atención en el presupuesto estatal y la pandemia en curso. El miércoles, se negó a decir qué está haciendo su oficina para garantizar un entorno de trabajo seguro para dos ayudantes que lo acusaron de acosarlas o manosearlas sexualmente.

Dirigiéndose a los reporteros desde su oficina de Manhattan, Cuomo dijo que “hay reglas” sobre cómo se supone que los empleadores deben manejar tales quejas, y luego se dirigió a su asesora especial, Beth Garvey, para dar más detalles.

"Ciertamente, todas las personas que presentan una queja están protegidas contra represalias y nos aseguramos de que eso también ocurra en este caso", dijo Garvey.

No respondieron una pregunta sobre si las mujeres trabajaban desde casa ni ofrecieron detalles sobre cómo se estaba manejando la situación.

Las leyes estatales y federales protegen a los empleados de represalias, como ser despedidos o degradados, por quejarse de acoso.

Varias mujeres que trabajaban para Cuomo lo han acusado de hacer comentarios inapropiados sobre su apariencia, darles abrazos o besos no deseados o hacer comentarios que interpretaron como una medida de su interés en una aventura.

Entre ellas, hay dos ayudantes que todavía trabajan en la oficina del gobernador. Una, que aún no ha hablado públicamente, supuestamente dijo que el gobernador la tocó a tientas en la Mansión Ejecutiva el verano pasado. Otra, Alyssa McGrath, dijo que Cuomo miró hacia abajo de su camisa y le hizo comentarios sugerentes.

El gobernador ha negado haber tocado a alguien de manera inapropiada, pero dijo que lamenta si hizo que alguien se sienta incómodo.

Insistió el miércoles, en respuesta a la pregunta de un periodista, que el escándalo y las investigaciones en curso del fiscal general del estado y la Asamblea estatal no estaban interfiriendo con su capacidad para gobernar.

"La realidad es exactamente lo contrario", dijo.

La abogada de McGrath, Mariann Wang, dijo que era vital que "el gobernador y su oficina permitan que los abogados de la fiscal general hagan su trabajo sin interferencias y no tomen medidas contra ninguna víctima o testigo que se haya presentado".

"La Sra. McGrath siempre ha temido represalias dada la historia y los informes públicos sobre cómo se han manejado las quejas anteriores. Todo indica que las "reglas" que ahora invoca el gobernador no se aplicaron para proteger a esas mujeres ", dijo.