Sujeto con más de un centenar de arrestos agradece a demócratas por reforma penal

Un hombre de la ciudad de Nueva York con un historial de 139 arrestos por robos en el sistema de transporte público agradeció a los demócratas por garantizar su liberación mediante la controversial reforma penal, que entró en efecto el 1 de enero.

Charles Barry, de 56 años, sería un “cliente frecuente” del NYPD. El New York Daily News reportó que el presunto ladrón fue arrestado seis veces en lo que va del año. Sin embargo, la uniformada lo liberó en cada ocasión con base en los requerimientos de la nueva ley de reforma de fianzas, pues no incurrió en la violencia cuando despojó a los pasajeros de sus pertenencias.

El rotativo señala que Barry cumplió varias condenas en la prisión estatal. El hombre acumula seis delitos graves, 87 delitos menores y 21 audiencias judiciales a las que no se presentó.

"¡Reforma de fianzas!", exclamó Barry a los periodistas el jueves frente al Cuartel 1 de la Unidad de Tránsito del NYPD, en la estación Columbus Circle.

"¡Son los demócratas! Los demócratas me conocen y los republicanos me temen. ¡No pueden tocarme! ¡No puedo ser arrestado!”, gritó el sujeto mientras era trasladado a un edificio oficiales para su registro.

Después de su arresto más reciente el jueves, Barry permaneció encarcelado unas 36 horas hasta su audiencia de acusación el sábado por la mañana en la Corte Penal de Manhattan. Poco después fue liberado pese a que tenía dos órdenes de arresto por no presentarse a sus audiencias de corte por un caso de robo en enero, cuando le arrebató un billete de $ 50 a una mujer que intentaba comprar una MetroCard en una estación de Bryant Park.

Los oficiales lo arrestaron el jueves por saltar un torniquete en Penn Station. Barry es conocido por hacerse pasar por un funcionario de la MTA para robar a los pasajeros al ofrecerles ayuda, según la policía.

La organización Legal Aid Society, que representa a Barry, argumenta que el NYPD usa ciertos casos para acrecentar el temor sobre la nueva ley.

El caso de Barry subraya la necesidad de estabilidad económica y servicios sociales significativos, no la necesidad de revertir la reforma de la fianza. Encerrar al Sr. Barry con una fianza inaccesible o peor, retener sin fianza, en última instancia, no hace nada para proteger al público y no responde por completo a sus necesidades reales", dijo el grupo en un comunicado.