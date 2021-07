Sospechoso recibe cargos de asesinato y secuestro tras muerte de joven madre

Lo que debes saber Un hombre de NJ enfrenta cargos de secuestro y asesinato en primer grado por presuntamente secuestrar a su hijo pequeño y a la madre del niño, dejando el cuerpo sin vida de esta última en un bosque a unas 800 millas de donde fue llevada, según las autoridades.

El niño, Sebastian Ríos, fue encontrado a salvo el sábado en Monterey, Tennessee, que es donde su padre fue detenido.

La madre de la víctima de 24 años describió a su hija como una madre cariñosa que luchó en una relación abusiva, pero dijo que no quería que la recordaran únicamente como una víctima.

NUEVA JERSEY - El padre de 27 años acusado de secuestrar a su propio hijo de 2 años, lo que provocó una alerta Amber en varios estados la semana pasada, ahora ha sido acusado de asesinato en primer grado por la muerte de la madre del pequeño, cuyo cuerpo fue encontrado a 800 millas de donde ella y su hijo fueron secuestrados, dijeron los fiscales el jueves.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Tyler Ríos enfrenta un cargo de secuestro en primer grado en el caso de su hijo, Sebastián Ríos, y ahora asesinato premeditado por la muerte de Yasemin Uyar, de 24 años, cuyo cuerpo fue encontrado el sábado en Tennessee, un día después de que ella y Sebastián fueran reportados desaparecidos en Nueva Jersey.

El hombre de Highland Park fue identificado como sospechoso en el caso cuando Sebastian Ríos no se presentó a la guardería el viernes y Uyar no se presentó a los turnos de trabajo programados, dicen los fiscales del condado de Union. La policía local realizó un chequeo de bienestar en la casa de Uyar y no encontró a nadie adentro.

La alerta Amber se emitió poco tiempo después.

Tyler Ríos fue detenido en Monterey, Tennessee, la madrugada del sábado, que es cuando las autoridades encontraron a su hijo, Sebastian, ileso. No fue hasta horas después que el cuerpo de Uyar fue encontrado en un área boscosa cercana, cerca de la Interestatal 40, dijeron las autoridades.

No está claro dónde o cuándo fue asesinada.

Una autopsia realizada a Uyar determinó que su muerte fue un homicidio, aunque las autoridades no han revelado ningún detalle sobre cómo pudo haber sido asesinada.

Karen Uyar le dijo a NJ Advance Media que su hija era una madre cariñosa que luchó en una relación abusiva. En Facebook, dijo que la familia lamenta su pérdida, pero que no quiere que la recuerden únicamente como una víctima.

"Era hija, hermana, madre, tía y prima", dijo Karen Uyar. "Su vida será celebrada como su mayor regalo para este mundo".

"Estos son probablemente los días más difíciles de nuestras vidas", agregó. "[Sebastian está] feliz, está jugando ahora mismo. Obviamente está confundido, preguntando por mami".

Pero aunque las circunstancias que llevaron a la muerte de Uyar siguen sin estar claras, su familia creía que su presunto secuestrador planeaba esconderse con su familia en Georgia.

Karen Uyar dice que la relación de su hija con Ríos fue violenta y que él estaba en libertad condicional.

"Me gustaría decir que es algo que nunca pensamos que sucedería, pero cuando vives con un niño que está pasando por una relación de violencia doméstica durante mucho tiempo, es algo que aprendes a saber que sucederá en algún momento. Siempre Espero que no lo sea, siempre rezas para que no lo sea ", dijo Karen Uyar.

Tyler Ríos permanece detenido en Tennessee en espera de su extradición a Nueva Jersey, después de lo cual se programará una primera audiencia y una audiencia de detención. La información sobre un posible abogado para él no estaba disponible de inmediato.