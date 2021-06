Sospechoso de balacera en Times Square se presenta por primera vez en corte

NUEVA YORK - El sospechoso de la balacera que causó pánico en pleno Times Square y dejó a tres personas heridas, entre esas una pequeña de 4 años, a principios de mayo, compareció el miércoles en la tarde por primera vez frente a un juez en Manhattan luego de haber sido arrestado en Florida.

Farrakhan Muhammad, de 31 años, recibió cargos por intento de asesinato y agresión se declaró no culpable. El juez le negó el derecho a fianza y debe regresar a corte el 13 de septiembre.

Muhammad fue arrestado el pasado 12 de Mayo en el estacionamiento de un McDonald's en Starke, Florida, mientras estaba en un vehículo con quien se cree es su novia, según informó el NYPD.

La mujer fue identificada como Kristine Jamaica Vergara quien al parecer tiene una dirección en Florida. Tras ser interrogada terminó por admitir que estaba ayudando al fugitivo a escapar de las autoridades, dijo la Policía. La mujer aún no ha recibido cargos.

Según los detectives de la Policía de la Ciudad de Nueva York, durante la investigación usaron imágenes de las cámaras de vigilancia que mostraban al presunto pistolero salir de Times Square después del tiroteo y dirigirse a un hotel donde se cambió de ropa y fue visto saliendo con su presunta novia, dijo un alto funcionario policial.

En ese momento se creyó que ambos tomarón rumbo al sur y hubo un aviso de que estaban en Carolina del Norte, donde al parecer se detuvieron en un Walmart para comprar comida para dos perros que viajaban con ellos, dijo la Policía. Luego de eso, surgió nueva información de que Muhammad estaba en el área de Starke y los detectives locales y los alguaciles estadounidenses estaban vigilando y lograron arrestarlo "sin incidentes" en el estacionamiento del McDonald's de esta ciudad.

Tras la investigación el hermano del acusado confirmó que él era el blanco del tiroteo en el que resultaron heridas las tres personas inocentes.

La balacera en Times Square ocurrió el pasado sábado 8 de mayo, a eso de las 4:58 p. m., en la intersección de la Séptima Avenida y W 44th Street, y habían uniformados cerca de la zona del tiroteo.

En la balacera resultaron heridas una niña hispana de 4 años de Brooklyn, una mujer hispana de 43 de Nueva Jersey y una joven de 23 que visitaba la ciudad para el Día de la Madre desde Rhode Island. Las tres sufrieron heridas de bala que no pusieron en peligro sus vidas.

La víctima de Nueva Jersey, Marcela Aldana, una madre mexicana, describió a Telemundo 47 el momento del tiroteo que le hirió el pie izquierdo cuando estaba de compras con su hija y le sacaron la bala del pie días después.

“De repente escuchamos discusiones y gritos, y de repente escuchamos los disparos y en ese momento corrimos”, dijo Marcela en una conversación con Telemundo 47. “Yo caí porque sentí que me dispararon y cuando vi tenía un disparo en el pie y ya no podía avanzar, no podía caminar y estaba adolorida y aterrada porque se escuchaban más disparos”, dijo la madre mientras revivía los momentos de terror.

Por su parte, la oficial que corrió para ayudar a la pequeña de 4 años, identificada como Skye Martínez, describió a la menor como una persona fuerte. "Ni siquiera lloró una vez, excepto cuando le estábamos poniendo el torniquete. Gritó porque es muy doloroso", dijo la oficial Alyssa Vogel al New York Post. Videos de la cámara corporal de la Policía muestran el momento heroico cuando la uniformada le realiza un torniquete a la pequeña para que no se desangrara y corre a una ambulancia.

Por su parte, la otra víctima, Wendy Magrinat, que se encontraba con su familia en el momento del tiroteo, también describió lo sucedido, pero en su caso no le sacarían la bala de la pierna porque los médicos señalaron que podía ser peligroso. Magrinat dijo que escuchó una pelea cerca y lo siguiente que supo fue que le dispararon.

"De repente escuché que alguien gritaba en un tono desagradable. Le dije a mi esposo 'avancemos un poco' porque tenía a nuestro hijo de 2 años en sus manos", dijo a nuestra cadena hermana NBC New York. "En el mismo momento en que le dije eso, los disparos aumentaron. Caminé un poco y luego me puse a gritar pidiendo ayuda".

El comisionado de la Policía de la Ciudad de Nueva York, Dermot Shea, confirmó que las tres víctimas no eran el blanco de la balacera y no estaban relacionadas entre sí.

"¿A cuántos niños hay que dispararles antes de que nos tomemos esto en serio? Acabamos de cerrar el caso del homicidio de un pequeño de un año esta semana", dijo Shea, refiriéndose al arresto de dos presuntos pandilleros de Brooklyn por el tiroteo del verano de 2020 que cobró la vida de un bebé.

Por otro lado, candidatos a la alcaldía de la Ciudad de Nueva York respondieron al incidente y dieron sus puntos de vista sobre el tema de la violencia con armas de fuego a tan solo unas semanas de las elecciones primarias.