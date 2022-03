Six Flags Great Adventure en NJ celebrará feria de empleo este sábado

Six Flags Great Adventure en Jackson organizará un evento de contratación de primavera mañana sábado 5 de marzo de 11 a. m. a 7 p. m. en el Centro de Empleo.

Los candidatos pueden obtener entrevistas inmediatas y trabajos en más de 10 departamentos, incluidos paseos, salvavidas y servicio de alimentos. Las entrevistas en persona y en video están disponibles. La capacitación también se puede completar en persona o en línea.

La apertura de Six Flags Wild Safari es el 19 de marzo, mientras que la apertura de Six Flags Great Adventure es el 2 de abril y Six Flags Hurricane Harbor abre sus puertas el 14 de mayo.

Se deben llenar más de 4,000 puestos, dijo la empresa.

La mayoría de los puestos están disponibles para mayores de 16 años. Hay puestos selectos disponibles para adolescentes de 14 y 15 años. Los puestos de tiempo completo y medio tiempo están disponibles con salarios que van desde $15 a $18 por hora.

Puedes visitar el Centro de Empleo de Six Flags en persona de 11 a. m. a 7 p. m. todos los días en 1 Six Flags Blvd., Jackson, NJ. Ubicado junto a 607 Monmouth Road, Cream Ridge, NJ, aproximadamente ½ milla al oeste de la entrada principal del parque en la ruta 537.

Los solicitantes con preguntas relacionadas con el empleo pueden enviar un correo electrónico a SFGAHREC@sftp.com o llamar al 732/928-2000 x7072700

Para obtener más información sobre Six Flags Great Adventure, Wild Safari y Hurricane Harbor, visita www.sixflags.com/greatadventure.