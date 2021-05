Sindicato de Trabajadores de Tránsito de NYC informa de tres incidentes el mismo día que involucran a personas con enfermedades mentales

NUEVA YORK - Los trabajadores de tránsito de la Ciudad de Nueva York están pidiendo a la ciudad que brinde más servicios de salud mental después de tres incidentes el mismo día.

El video de la estación de metro de Broad Street muestra a un hombre con trastornos emocionales encerrado dentro de la cabina del operador de un tren y que se negaba a abrir la puerta a los trabajadores mientras gritaba malas palabras. El hombre detuvo el servicio de trenes durante 90 minutos, según el Sindicato de Trabajadores de Tránsito.

La MTA dice que otra persona que sufría de una enfermedad mental golpeó violentamente la ventana de un operador de tren el miércoles en la estación de Crown Heights antes de saltar entre los vagones del tren. En un tercer incidente, alguien apretó el freno de emergencia en Barclays Center antes de patear una ventana del vagón del tren y correr hacia el túnel.

“Tres incidentes en menos de cuatro horas que involucran a personas que amenazan con dañar a los empleados de NYCT son un claro recordatorio de por qué la Ciudad necesita aumentar los servicios esenciales de salud mental y los agentes de Policía lo antes posible”, dijo la MTA en un comunicado.

Durante meses, la agencia de tránsito y el sindicato TWU Local 100 han estado pidiendo a la ciudad que haga más para abordar el problema que tiene a muchos neoyorquinos con miedo de usar el transporte público.

La Policía de la Ciudad de Nueva York, que dice que el departamento agregó recientemente más de 600 oficiales a la clandestinidad, ha dicho que la MTA y el sindicato han estado asustando a los pasajeros con reacciones exageradas y el alcalde Bill de Blasio sostuvo que los esfuerzos de ayuda a las personas sin hogar están funcionando.

Cuando se le preguntó sobre cómo manejará la ciudad el regreso del metro al servicio 24 horas al día, 7 días a la semana, de Blasio dijo que habrá "una coordinación cuidadosa entre la MTA, la Policía de la Ciudad de Nueva York y el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar".

"Definitivamente hemos descubierto: el esfuerzo de divulgación está funcionando. Ofrecer refugio constantemente está funcionando, una gran cantidad de personas han salido del metro para refugiarse y se han quedado en el refugio. Realmente se trata de una gran cantidad de actividades de divulgación en los lugares correctos en el momento adecuado, y ciertamente estaremos listos para eso", dijo el alcalde el lunes.

El gobernador Andrew Cuomo, que supervisa las operaciones de la MTA, se siente diferente. Admitió que no se siente seguro cuando viaja en metro.

"Soy inteligente. Soy duro de Nueva York. No me mientas y no me tomes como un tonto. Estoy en el metro. Es seguro. ¿Oh, en serio? ¿Has estado en el metro? Porque Sí. Y estaba asustado", dijo el gobernador el lunes en una conferencia de prensa donde anunció el regreso de los servicios de trenes nocturnos.

Las estadísticas sobre crímenes muestran que el crimen en general ha bajado; sin embargo, el número de agresiones por delitos graves ha aumentado a pesar de que hay menos del 50% de pasajeros en el metro.

"Tenemos la esperanza de que cuando vuelva a haber servicio las 24 horas, el metro, particularmente de noche, no se convierta en un refugio sobre ruedas", dijo Eric Loegel, vicepresidente del sindicato de trabajadores de tránsito.

Nuestra cadena hermana NBC New York se ha comunicado con la oficina del alcalde en busca de comentarios, pero no ha recibido respuesta.