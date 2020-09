Sindicato de maestros decidirá el martes si van a huelga a solo días del inicio de clases

El sindicato que representa a los maestros de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York decidirá el martes si da luz verde a una huelga en protesta de las clases presenciales, que iniciarán este 10 de septiembre.

La junta ejecutiva de la Federación Unida de Maestros dijo el lunes por la noche que había autorizado más negociaciones, pero que el martes se daría la votación de la autorización de huelga.

La votación será seguida de una reunión con los delegados de cada escuela pública de la Ciudad de Nueva York el martes por la tarde.

El presidente del UFT, Michael Mulgrew, no ofreció certeza de que los maestros volverán a la escuela la semana que viene.

"Sabremos en breve, durante los próximos días, si vamos a tener una guerra importante, incluso una guerra más grande, con la Ciudad de Nueva York", expresó.

"Tenemos el trabajo de un acuerdo así que podemos intentar seguir adelante con toda la planificación para abrir nuestras escuelas, pero eso aún no se ha determinado", agregó.

Mulgrew señaló que la falta de suministros sanitarios, equipos de protección y un adecuado sistema de ventilación son carencias que preocupan a los maestros.

"No podemos permitirnos enviar a los estudiantes y al personal de regreso a ningún edificio hasta que hayamos hecho todo lo posible, incluido un programa riguroso de pruebas de virus, para comprobar que están a salvo", dijo Mulgrew.

"Los miembros de la UFT saben que las huelgas de empleados públicos son ilegales, pero estamos decididos a hacer lo necesario para proteger a nuestros estudiantes y las familias de la Ciudad de Nueva York", agregó.

El alcalde Bill de Blasio, por su lado, estima que la huelga no es un tema sobre la mesa.

"La UFT ha hablado de esto durante el fin de semana y dejó en claro que no se planea una votación de huelga", dijo. "He hablado con Michael Mulgrew. Para mí está claro que no está en la agenda de esta reunión".

De Blasio dijo que se han inspeccionado 1, 300 edificios escolares para garantizar que sean seguros para los estudiantes y maestros, lo que representa aproximadamente el 88% de todos los edificios escolares, además de que se aprobaron planes de aprendizaje para 247 escuelas y se han distribuido 324, 000 iPads gratis a los estudiantes que lo necesitan.

El alcalde dice que las inspecciones continuarán, junto con el impulso continuo para adaptarse al aprendizaje al aire libre, pero el rechazo ha sido intenso por parte de los sindicatos que representan a maestros y directores.

El plan de aprendizaje combinado bajo el escrutinio establece que los estudiantes tengan dos maestros, uno para el aprendizaje en persona y otro para el aprendizaje remoto, aunque los líderes sindicales estiman que no es realista y prevén la escasez de educadores.

La semana pasada, el Consejo de Supervisores y Administradores Escolares (CSA) calificó la apertura de las escuelas como "indefendible".

"Lamentablemente, el DOE ha creado una posible crisis de personal con solo dos semanas antes del primer día de clases", dijo la CSA en una carta dirigida a De Blasio y al canciller Richard Carranza.

"Aplaudimos a su administración por su enfoque en la ciencia durante esta pandemia. Le pedimos que también se concentre en las matemáticas. A medida que los líderes escolares procesen esta nueva guía, distribuida el mismo día en que se les pidió que compartieran los horarios con las familias, muchos se verán obligados abandonar sus planes cuidadosamente considerados y comunicar a sus superintendentes que su escuela simplemente no tiene suficiente personal para comenzar el año. Ahora deben comunicar a las familias que sus maestros en persona no enseñarán a demasiados estudiantes de forma remota".