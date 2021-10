¿Sigues esperando el Crédito por Hijos de septiembre? Te explicamos qué ocurrió y cómo rastrearlo

Una fracción de familias siguen esperando el pago de septiembre del Crédito Tributario por Hijos a solo días de que el cuarto cheque se emitirá este 15 de octubre. El IRS informó que un error técnico -aunque no detalló qué ocurrió específicamente- provocó que alrededor del 2% de los hogares no recibieran del pago del 15 de septiembre.

Si bien la agencia tributaria señaló que trabaja para enmendar el error y garantizar que los pagos de octubre lleguen puntuales, el IRS afirmó que los padres recientemente actualizaron sus datos bancarios o dirección postal mediante el Portal de Actualización del IRS fueron los más afectados por la falla.

Podemos imaginar el caso de una pareja que realiza una declaración de impuestos conjunta cada año. Supongamos que uno de ellos actualizó su información bancaria o la dirección postal, pero el otro no hizo tales cambios. Esto pudo haber demorado el pago en septiembre, además de haber reducido el monto del pago.

También hay quienes podrían haber ajustado su monto de septiembre para compensar los pagos que nunca recibieron en julio o agosto, lo que también pudo haber causado un retraso en el pago.

En otros casos, los padres pueden haber recibido más dinero del que califican debido a detalles fiscales desactualizados, lo que también podría afectar sus impuestos el próximo año al verse obligados a devolver el dinero.

¿QUÉ DEBO HACER SI TODAVÍA NO RECIBO EL CHEQUE DE SEPTIEMBRE?

En septiembre, aproximadamente 700,000 familias no recibieron un pago debido a un error técnico del IRS. También se informaron problemas con pagos faltantes de julio y agosto, en especial entre familias de estatus mixto, donde uno de los padres es ciudadano estadounidense y el otro es un inmigrante que usa un ITIN para declarar impuestos.

Una posible razón por la que tu cheque puede demorarse es que tu declaración de 2020 aún se está procesando. El IRS enfrenta una acumulación de cientos de miles de devoluciones. Si tu información ha cambiado o si tuviste un bebé recientemente, es posible que el IRS no sepa que te debe el crédito, en especial si la agencia tributaria basa el crédito en tu declaración de impuestos de 2019 mientras se procesa la de 2020.

También debes considerar que si has sido víctima de un robo de identidad relacionado con los impuestos, no recibirás pagos del crédito por hijos hasta que el IRS haya determinado tu identidad.

¿QUÉ OCURRE SI ESTE AÑO NO RECIBO EL DINERO PESE A CUMPLIR LOS CRITERIOS?

Obtendrás el monto total cuando presentes tus impuestos en 2022. Incluso si tienes una deuda tributaria estatal o federal impaga, aún deberás recibir la suma total de los pagos del crédito por hijos siempre que cumplas los criterios.

¿CÓMO PUEDO VERIFICAR EL ESTADO DE MI DINERO?

Puedes usar el Portal de Actualización de Crédito Tributario por Hijos para ver tu historial de pagos mensuales procesados. Será una buena forma de estar atento a los pagos pendientes que aún no hayan pasado por tu cuenta bancaria.

Si aún no has recibido el dinero que se te debe, revisa si la sección de Pagos Procesados ​​del Portal de Actualización tiene alguna información. Si se entregó el pago, asegúrate de que tu dirección y la información bancaria sean correctas, en especial si te has mudado o cambiaste de banco.

Para verificar tus pagos en línea, deberás registrarte con tu nombre de usuario del IRS y la información de tu cuenta ID.me. Los usuarios nuevos deberán presentar una identificación con foto, esto para evitar el robo de identidad.

Si estás revisando tu cuenta bancaria, busca el depósito etiquetado como CHILDCTC. Si tu banco no ha recibido el depósito del IRS, no tendrás ninguna información de procesamiento si estás tratando de localizar tu cheque. Si crees que hay un error, comienza por usar el Portal de Actualización para verificar los detalles bancarios que el IRS tiene en sus archivos, incluida la información de tu cuenta y los números de ruta.