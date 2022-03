Sentencian a 22 años a hombre que asesinó a menor de 13 años durante balacera entre pandillas en NY

El acusado de participar en el asesinato de un menor de 13 años en 2016 en Nueva York y por ser parte de las actividades de una pandilla recibió 22 años tras las rejas, anunció el fiscal de Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York, Damian Williams.

Sincere Savoy participó en el asesinato de Shamoya McKenzie, de 13 años, en 2016, durante una balacera con miembros de su pandilla The Goonies. El 31 de diciembre de este día, el acusado, junto a otros miembros, intentaron asesinar al rival de otra pandilla con varios disparos en la esquina de Tecumseh Avenue y Third Street en Mount Vernon, dice el reporte.

El rival resultó herido, pero sobrevivió. Sin embargo, una de las balas impactó en la cabeza al menor Shamoya McKenzie, de 13 años, quien se encontraba en ese momento en el asiento del pasajero de un carro junto a su madre. El menor murió tras la herida de la bala perdida.

Anteriormente, ya habían sentenciado a otros exmiembros de la pandilla que estuvieron en el tiroteo. En septiembre de 2021, David Hardy fue sentenciado a 31 años de prisión por el asesinato de McKenzie y su participación en un tiroteo en 2012. En julio de 2021 y noviembre de 2021, los coacusados Marquis Collier y Jermane Hughley fueron sentenciados a 27 años de prisión cada uno por su participación en el asesinato de McKenzie y los asuntos de la pandilla Goonies.

Los Goonies estaban involucrados en una disputa violenta y de larga data con varias pandillas callejeras rivales de Mount Vernon, incluidas, entre otras, la "Familia Boss Playa", los "Get Money Gangstas", los "Gunnas" y la "Much Better Gang". ”.