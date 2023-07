Sentencian a 20 años de prisión a exginecólogo acusado de abusar sexualmente de más de 200 pacientes en NY

Lo que debes saber Un exginecólogo que abusó sexualmente de pacientes vulnerables durante más de dos décadas en prestigiosos hospitales de Nueva York fue sentenciado el martes a 20 años de prisión por un juez federal que calificó sus crímenes como sin precedentes.

La sentencia para Robert Hadden, de 64 años, fue una medida de reivindicación para cientos de expacientes que acusaron al médico de abusar sexualmente de ellas durante los exámenes, pero vieron que un procesamiento anterior terminó con un acuerdo de culpabilidad que lo salvó de la cárcel.

Nueve víctimas testificaron en el juicio y describieron cómo Hadden abusó de ellas durante los tratamientos ginecológicos, a partir de fines de la década de 1980, en hospitales destacados, incluido el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia y el Hospital Presbiteriano de Nueva York.

Dada su oportunidad de hablar el martes, Hadden se paró con las manos cruzadas frente a él para decir que había “muchas cosas que me gustaría decir”, pero que sus abogados le habían aconsejado que fuera breve en su declaración.

“Lamento mucho todo el dolor que he causado”, dijo Hadden entre sollozos antes de dejar caer la cabeza y volver a sentarse. Luego se quitó las gafas y se secó las lágrimas de los ojos.

En declaraciones de los últimos dos días, el juez federal de distrito Richard M. Berman dijo que el caso no se parecía a ninguno que hubiera visto antes e involucraba “abuso sexual escandaloso, horrible, más allá de lo extraordinario y depravado”. Señaló que al menos 245 mujeres que Hadden trató dijeron que fueron abusadas.

El juicio federal involucró a un número menor de víctimas. Hadden fue declarado culpable de cuatro cargos de incitar a mujeres a cruzar las fronteras estatales para poder abusar sexualmente de ellas.

Las acusaciones de mala conducta durante los exámenes surgieron por primera vez en 2012. Hadden fue acusado de cargos estatales en 2014 cuando las mujeres, de 19 años y contando, seguían apareciendo. Pero en 2016, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan en ese momento, Cyrus Vance Jr., permitió que Hadden se declarara culpable de dos delitos graves de bajo nivel y un delito menor en un trato que requería que renunciara a su licencia médica pero no requería tiempo en la cárcel y lo mantuvo fuera del registro de delincuentes sexuales del estado.

Algunas de las mujeres que habían acudido a los fiscales estatales estaban indignadas, pero sus historias no comenzaron a recibir atención pública hasta que el movimiento #MeToo comenzó a cobrar fuerza en 2017.

Los fiscales federales en Manhattan obtuvieron una acusación del Gran Jurado contra Hadden en 2020, cargos basados en el hecho de que algunos pacientes en sus oficinas de Nueva York habían llegado a la ciudad desde los suburbios de otros estados. Fue condenado en enero.

Varias docenas de acusadoras de Hadden estaban en la sala del tribunal para su sentencia. Entre ellos estaba Liz Hall, quien dijo que encontró hueca la expresión de arrepentimiento de Hadden.

“Eso no fue una disculpa. Ha mostrado cero remordimiento o empatía. Creo que es incapaz", dijo.

Hall dijo que esperaba que la sentencia les diera valor a otras víctimas de abuso sexual para hablar.

“Es la primera vez que el sistema de justicia hizo lo que se suponía que debía hacer: tomarlo en serio”, dijo.

The Associated Press no suele nombrar a las víctimas de agresión sexual a menos que se presenten públicamente.

Según el testimonio del juicio, Hadden se benefició del prestigio de los hospitales donde trabajaba mientras cuidaba a sus pacientes en una oficina privada decorada con fotografías de sus hijos mientras conversaba con ellas sobre su vida personal.

Pero una vez que los aisló después de que un chaperón o una enfermera salieran de la sala de tratamiento, las acarició y sondeó con los dedos sin guantes y, a veces, oralmente.

El juez señaló que muchas pacientes eran particularmente vulnerables porque estaban embarazadas, tenían problemas físicos o nunca habían ido a otro ginecólogo y confiaba en que Hadden se estaba comportando correctamente.

Una de sus acusadoras fue Evelyn Yang, cuyo esposo, Andrew Yang, se postuló sin éxito como demócrata para presidente en 2020 y para alcalde de la Ciudad de Nueva York en 2022. Dijo que Hadden la agredió sexualmente hace años cuando tenía siete meses de embarazo.

Algunas mujeres abusadas por Hadden presionaron más tarde por un cambio en la ley estatal que facilitó que las sobrevivientes de abuso sexual presentaran demandas por acusaciones que normalmente están prohibidas por el estatuto de limitaciones. Los hospitales donde trabajó Hadden acordaron pagar más de $236 millones para resolver demandas civiles de más de 200 ex pacientes.

La abogada de Hadden, Deirdre von Dornum, le pidió al juez el martes que le dé crédito a su cliente por sus esfuerzos por reformarse a sí mismo y por su devoción a su familia.

Un día antes, cuando el juez anunció que planeaba imponer una sentencia de 20 años, ella se había quejado de que Berman estaba siendo demasiado duro.

“Aquí tienes a alguien que ya lo ha perdido todo, y le estás dando efectivamente una cadena perpetua”, dijo.

La abogada dijo que su cliente estaba soportando duras condiciones carcelarias en un calabozo federal en Brooklyn, donde los reclusos lo amenazan y lo extorsionan para que entregue el dinero de su economato.

La fiscal federal adjunta Jane Kim dijo el martes que Hadden aún no había aceptado la responsabilidad por sus crímenes.

Ella dijo que él “todavía tiene los mismos trastornos sexuales que tenía mientras llevaba a cabo su carrera de abuso sexual”.