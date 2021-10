Sentencian a 160 años de prisión a asesino en serie de Nueva Jersey que utilizó las redes sociales para atraer y matar mujeres

Lo que debes saber Un hombre de Nueva Jersey, que usó aplicaciones de citas para atraer y matar a tres mujeres hace cinco años, fue sentenciado el miércoles a 160 años de prisión. Esto luego de un juicio en el que se reveló que los amigos de una víctima investigaron en las redes sociales para encontrar al sospechoso.

Khalil Wheeler-Weaver, de 25 años, permaneció inmóvil mientras el juez dictaba la sentencia en el tribunal estatal de Newark.

La sentencia fue precedida por emotivas declaraciones de los familiares de las víctimas Robin West y Sarah Butler.

En una breve declaración antes de hablar, Wheeler-Weaver negó su responsabilidad y le dijo al juez de la Corte Superior Mark S. Ali que fue incriminado. La madre, la tía y el hermano de Wheeler-Weaver se sentaron en la galería pero no se dirigieron al tribunal.

Las sentencias abarcaron tres asesinatos, un intento de asesinato y otros cargos que incluyen secuestro, incendio provocado agravado y profanación de restos humanos.

La oficina del fiscal del condado de Essex reconoció a los amigos de Butler, un estudiante universitario de Montclair, por usar las redes sociales para ayudar a la policía a encontrar a Wheeler-Weaver. Obtuvieron acceso a sus cuentas de redes sociales, establecieron una cuenta falsa, atrajeron a Wheeler-Weaver a una reunión en Montclair y notificaron a la Policía, según los fiscales.

Una cuarta mujer que sobrevivió a un ataque y testificó en el juicio de Wheeler-Weaver también proporcionó información crucial que ayudó a los investigadores, ya que los detalles de su ataque eran similares a los de las otras víctimas.

En la sentencia del miércoles, Tiffany Taylor describió cómo el ataque cambió su vida.

“Toda mi vida cambió. Ya no uso maquillaje. No tengo amigos. Siempre estoy paranoica, pero estoy feliz de estar todavía aquí", dijo, antes de dirigirse al juez. "Espero que no le muestre ningún remordimiento, porque él no muestra ninguno".

Los fiscales presentaron pruebas en el juicio de que Wheeler-Weaver, cuando tenía 20 años, de cómo usó las aplicaciones de citas para atraer a las mujeres a tener sexo y luego las estranguló. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados entre septiembre y diciembre de 2016 en el norte de Nueva Jersey. Los investigadores también presentaron pruebas del teléfono celular de Wheeler-Weaver que lo ubicaban donde las víctimas desaparecieron y donde se encontraron sus cuerpos.

El fiscal adjunto del condado de Essex, Adam Wells, señaló el miércoles que los asesinatos ocurrieron cada uno con semanas de diferencia. Esto dio a Wheeler-Weaver la oportunidad de contemplar sus acciones antes de volver a matar.

“El acusado creía que estas víctimas eran desechables. Las mató y luego continuó con su día como si nada hubiera pasado”, dijo. "Pero la vida de cada una de estas mujeres importaba".

West, una joven de 19 años de Filadelfia, fue vista subiendo a un automóvil con Wheeler-Weaver la noche del 31 de agosto de 2016 y fue asesinado en las próximas horas, dijeron los fiscales. Además, señalaron que Wheeler-Weaver arrojó su cuerpo en una casa abandonada no lejos de su propia casa en Orange, cerca de Newark, y le prendió fuego a la casa. Se necesitaron unas dos semanas para identificar sus restos.

La madre de West, Anita Mason, describió a la joven como una mujer a veces testaruda que a menudo mostraba un lado más suave.

"Nunca olvidaré su sonrisa, su rostro, su caminar, su deseo de ayudar a las personas sin hogar", dijo Mason el miércoles. “El mundo se centra en el último mes de su vida. Tenía toda una vida antes de su muerte. Cientos de personas se vieron afectadas por su vida y se entristecieron por su muerte”.

Joanne Brown, de 33 años, de Newark, fue asesinada aproximadamente un mes después de que se identificara a West y también fue arrojada en una casa abandonada en Orange, pero su cuerpo no fue encontrado hasta seis semanas después.

Por su parte, Butler desapareció alrededor del Día de Acción de Gracias de 2016, aproximadamente un mes después de la muerte de Brown, y sus restos fueron encontrados en un área boscosa cuatro días antes de que se encontrara el cuerpo de Brown. Ambas mujeres habían sido estranguladas con ropa.

El miércoles, el padre de Butler, Víctor, instó al juez a que diera a Wheeler-Weaver la sentencia máxima. Luego, volviéndose hacia el acusado, dijo:

"Espero que sufras, muchacho, todas las noches".