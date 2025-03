Sentencian a 3 años de cárcel a auxiliar de autobús de NJ por la muerte de una niña en 2023

NUEVA JERSEY -- Una exasistente de autobús escolar en Nueva Jersey fue sentenciada a tres años de prisión por la muerte de una niña con necesidades especiales de 6 años que fue asfixiada por el arnés corporal que la sujetaba a una silla de ruedas.

Amanda Dávila fue condenada a principios de este año por poner en peligro a un menor en la muerte de Fajr Williams el 17 de julio de 2023.

Durante su juicio, Dávila subió al estrado en su propia defensa el mismo día en que el jurado vio un video que mostraba lo que ocurrió antes de la muerte de la niña, y como los fiscales alegaron, la mujer estuvo con su teléfono todo el tiempo.

El video reproducido en el tribunal fue tan doloroso de ver para la familia de la víctima, que su padre tuvo que abandonar la sala del tribunal mientras los jurados observaban a la pequeña Fajr luchando por respirar.

Ese fue el comienzo de la tercera semana de programas de verano para Fajr, cuya hermana de 14 años la subió al autobús esa mañana del 17 de julio. Mientras el autobús estaba en ruta, una serie de baches en el camino hicieron que Fajr se desplomara en su silla de ruedas, lo que provocó que el arnés de cuatro puntos que la aseguraba a la silla se apretara alrededor de su cuello, impidiéndole respirar, dijeron anteriormente los fiscales.

En el video se puede ver a Dávila sentada en el asiento frente a Fajr, con la cabeza agachada y con el teléfono puesto, con los auriculares puestos, durante casi todo el trayecto de 30 minutos hasta la escuela.

Cuando llegó el autobús, Fajr no respondía. Los agentes que respondieron a la llamada al 911 le realizaron reanimación cardiopulmonar. La llevaron rápidamente a la unidad de cuidados intensivos de un hospital cercano, donde fue declarada muerta.

"Cometí un error, pero ustedes están tratando de encerrarme entre 10 y 20 años por un error", dijo Dávila durante su testimonio.

En el video se ve a Dávila asegurando la silla de ruedas al piso del autobús, aunque testificó que desde el primer día que Fajr tomó el autobús, uno de los cuatro ganchos no funcionaba y que no había una correa para el hombro para la silla de ruedas.

"El autobús en el que estaba no la tenía", dijo sobre la correa.

Más tarde cambió su historia y dijo que la correa no encajaba. Cuando su abogado la interrogó, Dávila dijo que "nunca recibió capacitación para colocar y atar correctamente la silla de ruedas".

Pero los fiscales presentaron pruebas de sesiones de capacitación mensuales. Y a pesar de la política de la compañía de autobuses, los registros mostraron que Dávila envió 34 mensajes de texto y había estado en Instagram y Apple Music cuando debería haber estado mirando a los tres niños con necesidades especiales en el autobús desde atrás.

Cuando se le preguntó por qué no estaba sentada en la parte de atrás, Dávila dijo que no sabía, que "no estaba pensando".

El abogado de Dávila calificó el caso como una tragedia horrible y que su cliente compartía la responsabilidad con la hermana y la madre de Fajr, quienes, según él, deberían haberse asegurado de que la niña estuviera correctamente atada.

"Ella tenía un trabajo. No lo hizo y, como no lo hizo, Fajr Williams está muerta", dijo el fiscal adjunto del condado de Somerset, Michael McLaughlin.