Secretario de Transporte de Trump llama cloaca al metro de NY durante su visita a los socavones de la I-80 de NJ

NUEVA YORK -- El secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, quien visitó Nueva Jersey el fin de semana, ofreció consejos contundentes sobre cómo la gobernadora de Nueva York debería abordar el sistema de metro.

El sábado, Duffy se unió al gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, y al congresista Tom Kean, en un recorrido por el problemático socavón que afecta a la Interestatal 80 y las comunidades aledañas del condado de Morris.

El último socavón, que apareció la semana pasada, ha extendido los cierres de carriles en dirección este y oeste de la I-80 en Wharton, lo que ha provocado retrasos de tráfico frustrantes y una importante ralentización del tráfico para los negocios locales de la zona. Las autoridades esperan que las reparaciones permitan reabrir al menos dos carriles en dirección oeste en una semana, pero es probable que el lado este permanezca cerrado durante seis u ocho semanas más.

Tras el recorrido, Duffy respondió a algunas preguntas de la prensa junto con el gobernador de Nueva Jersey, incluyendo una centrada en asuntos de transporte en Nueva York.

Hablando de seguridad, Secretario Duffy, usted calificó a la MTA como un refugio para personas sin hogar en la Ciudad de Nueva York y amenazó con recortar la financiación. Si recorta la financiación, ¿le preocupa que la seguridad disminuya y la delincuencia aumente aún más?, le preguntó un periodista al secretario de transporte.

Duffy, en su respuesta, atribuyó cualquier posible responsabilidad por la seguridad del metro a la gobernadora Kathy Hochul.

"Bueno, las tasas de delincuencia siguen subiendo un 56 % desde 2019, así que en 36 horas [Hochul] podría limpiar el metro", dijo Duffy. "Que intervengan las fuerzas del orden, expulsen a las personas sin hogar, eliminen las drogas".

"Esto no es difícil. No estamos enviando cohetes al espacio", añadió.

Casi al final de su respuesta, Duffy dirigió un mensaje a la gobernadora de Nueva York.

"Si quieren que la gente use el tren, que use el transporte público, que sea seguro, limpio, bonito, maravilloso. No convierta en un sitio de mierd***, que es lo que ella ha hecho", dijo. "Podría arreglarlo, y decide no hacerlo".

Al ser contactado para obtener comentarios, un portavoz de Hochul no respondió directamente a los comentarios de Duffy del sábado. En cambio, el portavoz se refirió a los comentarios que la gobernadora había hecho en un evento el día anterior.

"No tenemos por qué estar en guerra por esto. Creo que a veces hay que manipular a la gente como si fueran ciertos actores políticos, pero nuestro presidente es neoyorquino. Entiende que no existiremos sin un sistema de metro que funcione bien, sea eficaz y seguro", dijo Hochul el viernes.

Así que, si quieren ayudarnos a mejorar la seguridad —a pesar de que hemos bajado un 24 % en la delincuencia desde el año pasado, un 29 % desde 2019 y un 50 % desde 2001—, creo que podemos hacerlo mejor. Envíenme mi dinero y seguiremos haciéndolo.