Gerente del controversial bar de Staten Island afirma que no hirió a un alguacil el fin de semana

Lo que debes saber El gerente general de un bar de Staten Island fue arrestado por segunda vez en una semana por reabrir el bar y violar las reglas de COVID-19 del estado.

Daniel Presti presuntamente atropelló al ayudante del alguacil con su automóvil mientras huía del arresto, y siguió conduciendo con el ayudante aferrado al capó.

El bar de Presti, Mac's Public House, se convirtió en un punto de inflamación después de declararse como una "zona autónoma" que no cumpliría con las órdenes de cierre.

NUEVA YORK - El gerente general de un bar de la Ciudad de Nueva York que desafió repetidamente las restricciones del coronavirus mantuvo su inocencia un día después de que fue acusado y liberado por presuntamente atropellar a un oficial con su automóvil.

Danny Presti al parecer trató de alejarse de su bar, Mac's Public House, mientras los agentes lo arrestaban por servir a clientes dentro del lugar en violación a las órdenes de cierre de la ciudad y el estado, dijo el alguacil Joseph Fucito.

Los agentes intentaron arrestar a Presti cuando salía del bar la madrugada del domingo, pero Presti se subió a su coche, impactó a un agente y siguió conduciendo durante unas 100 yardas mientras el agente se quedó colgado del capó, dijo Fucito. El impacto fracturó ambas piernas del oficial.

Presti, de 34 años, finalmente fue detenido, dijo el alguacil. Presti fue procesado el domingo por la tarde en el Precinto 122 de Staten Island por 10 cargos que incluyen asalto en tercer grado, conducción imprudente, amenaza y resistencia al arresto. Se dejó un mensaje telefónico para Mark Fonte, abogado de Presti.

El acusado habló públicamente en una conferencia de prensa frente a Mac's Public House el lunes por la mañana, donde estuvo con el copropietario del bar Keith McAlarney y su asesor legal. Sus abogados, Louis Gelormino y Mark Fonte, afirman que el relato de la policía es una "mentira absoluta" y que el oficial lesionado solo sufrió una lesión en el tobillo.

"No tengo nada más que respeto por la policía de Nueva York y otras fuerzas del orden", dijo Presti a los periodistas. "Creo que al final de la investigación encontrará que no he hecho nada malo".

Fuentes familiarizadas con el incidente del domingo por la noche dicen que la policía no obligó a Presti a realizarse una prueba de alcoholemia en el recinto a pesar de una solicitud de la Oficina del Alguacil. El Departamento de Policía de Nueva York dijo que primero tenía que hacer el papeleo y, cuando terminaron, ya era demasiado tarde para ver si Presti tenía alcohol en su organismo.

El alcalde Bill de Blasio enfrentó preguntas en su conferencia de prensa diaria sobre la liberación de Presti luego del presunto ataque de un oficial de la ley.

"Siempre debemos preguntarnos si las personas están siendo tratadas de manera justa y si hay igualdad en la forma en que aplicamos nuestras leyes", dijo de Blasio el lunes. "En este caso, quiero escuchar a los líderes encargados de hacer cumplir la ley, la Policía de Nueva York, el fiscal de distrito, etc., sobre la decisión, por qué se tomó y cómo encaja con las reglas generales de quién es liberado y quién no".

Un video de momentos antes del arresto muestra a personas bebiendo, con pocas mascarillas y sin distanciamiento físico, en el espacio contiguo del bar. La policía dice que Mac's, a quien se le suspendió la licencia de licor, suministró el alcohol y pidió donaciones a cambio. Aquellos que se reunieron allí sienten que la ciudad y el estado no tienen derecho a cerrarlos.

"Mire lo que está pasando ahora, la gente no puede salir y pasar un buen rato en el bar; ahora mismo se está convirtiendo en un mercado negro", dijo uno de los asistentes.

El bar de Staten Island fue el lugar de protestas la semana pasada después de que la Oficina del Alguacil arrestara a Presti por cargos de violar las restricciones destinadas a detener la propagación del coronavirus y obstruir la administración gubernamental, y el último incidente que dejó a un diputado hospitalizado no pareció disuadir manifestantes. Los simpatizantes están planeando una marcha que comenzará en Mac's el lunes a las 5:00 p. m.

Una mujer que dice que vive cerca del bar con un bebé de 4 meses le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que no está de acuerdo con los manifestantes y que solo quiere que termine el caos.

"Estamos teniendo manifestaciones para que la gente pueda beber alcohol. Ve a una licorería. Ve a beber en casa. Todos estamos pasando por esto juntos. Estamos en una pandemia", dijo.

La taberna se encuentra en un área designada por el gobernador Andrew Cuomo como zona naranja debido al aumento de las tasas de COVID-19 y se suponía que no debía atender a los clientes en el interior. Pero los propietarios habían declarado al bar una “zona autónoma”, un guiño a los manifestantes que reclamaron el control de un vecindario de Seattle en junio.

Un portavoz del alcalde Bill de Blasio dijo que las acciones de Presti mostraban un desprecio por la vida humana. "En ambos casos, ya sea que se trate de violar las leyes de salud pública o de embestir con un automóvil a un oficial uniformado, este individuo ha puesto en peligro la vida de otros", dijo el portavoz, Bill Neidhardt.

Las autoridades dijeron que el bar seguía atendiendo a los clientes el sábado por la noche a pesar de que se ordenó cerrar por completo después del arresto anterior de Presti.

Los agentes que vigilaban el lugar vieron que la puerta principal del bar estaba cerrada con llave, pero los clientes estaban siendo dirigidos a un edificio del lado, dijo Fucito. Desde allí, pudieron ingresar a Mac's Public House por una puerta trasera y pedir comida y bebidas, dijo.

Staten Island es mucho más conservador que el resto de la Ciudad de Nueva York y es el único de los cinco condados de la ciudad que votó por el presidente republicano Donald Trump en noviembre. El municipio es el hogar de muchos oficiales de policía y bomberos y generalmente se considera que apoya a las fuerzas del orden.