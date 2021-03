Se espera que los padres de un adolescente acusado falsamente de robo presenten demanda contra hotel de NYC

NUEVA YORK - Se espera que la familia de un adolescente afroamericano que fue acusado injustamente de presuntamente robar el teléfono celular de una mujer en un hotel de la Ciudad de Nueva York presente una demanda contra el hotel el miércoles.

El abogado de derechos civiles Ben Crump señaló que Keyon Harrold Jr., de 14 años, fue perfilado racialmente por Miya Ponsetto en el incidente de diciembre de 2020 y que el hotel Arlo no brindó apoyo al adolescente y a su padre, el músico de jazz Keyon Harrold, que en realidad eran invitados del hotel SoHo.

"El gerente del hotel le dio poder a Ponsetto al pedirle al menor que le entregara su teléfono celular para demostrar que era inocente de las acusaciones falsas", decía el comunicado de prensa de la inminente demanda.

Ponsetto ha sido acusado de intento de robo, hurto mayor, actuar de manera perjudicial para un niño y dos cargos de intento de asalto, según la Policía de la Ciudad de Nueva York. Inicialmente se había disculpado por sus acciones, diciendo que no se trataba de la raza, pero luego dijo que era posible que el adolescente pudiera haberle quitado el teléfono. Luego de las acusaciones falsas un conductor de Uber devolvió el teléfono a Ponsetto.

Los padres del adolescente han pedido un boicot sobre el manejo de la situación por parte del hotel. Su madre, Kat Rodríguez, dijo que el horrible incidente traumatizó a su hijo.

"No puedo abrazar a mi hijo por la espalda sin que se encoja. De hecho, me pidió que no le tocara cariñosamente la espalda o los hombros por un tiempo. No quiere visitar hoteles", dijo, y agregó: "Nos pidió por qué. Comenzó la terapia. Esto lo ha traumatizado absolutamente".

En una declaración proporcionada a nuestra cadena hermana News 4 New York a principios de este año, Arlo Hotels dijo: "Estamos profundamente descorazonados por el reciente incidente de acusaciones infundadas, prejuicios y agresiones contra un huésped inocente del hotel Arlo. Al investigar más el incidente, me enteré de que el gerente de turno llamó de inmediato a la Policía con respecto a la conducta de la mujer y que la seguridad del hotel intervino para evitar más violencia; aún así, se podría haber hecho más para aliviar la disputa ".

La declaración continúa diciendo: "Ningún invitado de Arlo, ni ninguna persona, debe estar sujeto a este tipo de comportamiento. Queremos disculparnos con el Sr. Harrold y su hijo por esta experiencia inexcusable, y nos hemos comunicado directamente con ellos para expresarles nuestro más sincero pesar y ofrecer ayuda para lidiar con este evento traumático. Estamos comprometidos a asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder en ninguno de nuestros hoteles".