Se espera que Cuomo modifique los mapas de puntos calientes; podrían reducirse restricciones en algunas zonas

Lo que debes saber Se espera que el gobernador Andrew Cuomo comparta mapas modificados de las zonas calientes el miércoles; ciertas áreas de ciertos clusters, especialmente en Central Queens, pueden ver reducidas las restricciones

Las restricciones se implementaron en Nueva York hace 13 días por un mínimo de 14 días; Cuomo dice que los estándares de reapertura de los puntos calientes diferirán sustancialmente del proceso estatal esta primavera

Ha dicho que planea ejecutar su estrategia de micro-clústeres hasta el otoño para abordar los brotes virales; le da total flexibilidad para remodelar los límites para adaptarse a las pruebas y otras necesidades, dice

NUEVA YORK - Se espera que el gobernador Andrew Cuomo modifique los mapas de los puntos calientes afectados por rebrotes de coronavirus, lo que podría aliviar las restricciones en algunas áreas, como el centro de Queens, que han mejorado el cumplimiento y reducido las tasas de positividad en las últimas semanas.

Las restricciones se implementaron en la ciudad de Nueva York hace 13 días, con una ventana mínima de dos semanas. Se aplican en diversos grados en áreas geográficas específicas que están codificadas por colores según el riesgo: rojo, naranja y amarillo. Las zonas rojas son las áreas de mayor riesgo y han cerrado escuelas y negocios no esenciales.

Esas zonas rojas cubren solo el 2.8 por ciento de la población de Nueva York, pero durante un tiempo, ese 2.8 por ciento de la población representaba una quinta parte o más de los nuevos casos diarios en todo el estado, y Cuomo dice que han impulsado alrededor del 70 por ciento de la población del estado. nuevos ingresos hospitalarios desde principios de septiembre.

Esas zonas rojas representaron el 11.5 por ciento de todos los casos nuevos en todo el estado la semana pasada, en comparación con el 21.8 por ciento de la semana del 27 de septiembre al 27 de octubre, 23. Su tasa promedio de positividad en la zona roja fue de 2.9 por ciento el martes, por debajo del 3.3 por ciento del día anterior y marcadamente por debajo de un promedio de aproximadamente 7 por ciento hace unas pocas semanas.

Ese grupo central de Queens tuvo la tasa de positividad más baja entre las áreas del grupo para comenzar y la ha reducido aún más en las últimas dos semanas. El alcalde Bill de Blasio ha dicho que ciertas partes de Brooklyn no han mejorado tan dramáticamente y es posible que las restricciones deban estar vigentes allí por más tiempo, aunque Cuomo aún podría mover los postes de la portería a medida que impulsa su estrategia de aplicación hiper-dirigida.

No está claro cuáles serán los nuevos estándares de reapertura para las áreas afectadas. Cuomo dijo a principios de esta semana que su equipo estaba desarrollando puntos de referencia apropiados para las diversas zonas, y que estos diferirían sustancialmente de los estándares que utilizó para el proceso de reapertura estatal a principios de este año.

El gobernador ha dicho que la misma estrategia de micro-clúster, dirigida a los aumentos virales en un nivel de bloque por bloque, será el mismo método que usa para atacar los brotes durante el otoño. Dice que espera que llegue una vacuna para el invierno, aunque entregarla y administrarla a 20 millones de personas será otro desafío por completo.

Si bien los puntos críticos en los condados de Brooklyn, Queens y Orange y Rockland han provocado una cantidad sustancial de hospitalizaciones en todo el estado, que están cerca de 1,000 y alrededor de los máximos de fines de junio, no han afectado sustancialmente la tasa de infección en todo el estado, ni en la ciudad, para el caso. Ambos han experimentado incrementos marginales asociados con los grupos, pero ambos permanecen entre los más bajos del país.

Según los datos del martes de Johns Hopkins, Nueva York tiene la tercera tasa de infección más baja del país (1.17 por ciento), según un período de siete días. Solo Massachusetts (1.14 por ciento) y Maine (0.36 por ciento) tienen tasas de positividad más bajas semanalmente. El estado con el más alto, Nevada, tiene un promedio de positividad casi 40 veces mayor que el de Nueva York (45.97 por ciento).

Nueva Jersey y Connecticut se encuentran entre los 15 estados con la tasa de transmisión más baja (2.89 por ciento y 1.85 por ciento, respectivamente) incluso cuando luchan contra un aumento en los casos nuevos que los hace cumplir con el umbral de casos nuevos por 100,0000 para aterrizan en la lista de cuarentena de viajes de Nueva York, junto con Pensilvania.

Cuomo dijo que no habrá restricciones de viaje entre los cuatro estados, y dijo que eso es poco práctico y potencialmente desastroso para las economías locales. Sin embargo, instó en contra de los viajes triestatales no esenciales.

Los gobernadores Phil Murphy y Ned Lamont estuvieron de acuerdo en ese punto, ambos instando a las personas a no viajar a través de las fronteras estatales si no es necesario. Una declaración conjunta de los tres gobernadores el martes pareció representar una muestra más simbólica de unidad que un medio viable para reducir los viajes triestatales de una manera mensurable. No existe ningún requisito de cuarentena entre esos estados y Nueva York.

"Nuestros estados han trabajado juntos con éxito en la lucha contra esta pandemia desde el principio y continuaremos haciéndolo", dijo el comunicado de los gobernadores. "El aviso de viaje se diseñó para mantener la seguridad de nuestros respectivos estados, en el entendido de que somos una región conectada, que dependemos unos de otros cuando se trata de comercio, educación y atención médica".

Actualmente hay 40 puntos de acceso de EEUU en la lista de cuarentena, y Arizona y Maryland se agregaron nuevamente el martes y no se eliminó ningún estado. Si bien Lamont había hecho una jugada para relajar los criterios, citando desafíos de aplicación, Cuomo dice que es solo la realidad "extraña" de la situación actual en los Estados Unidos.

Al menos siete estados de EEUU han establecido recientemente nuevos récords de aumentos en un solo día en los casos de coronavirus, lo que ha llevado a algunos a establecer nuevas restricciones a medida que aumentan las preocupaciones sobre posibles "eventos de superpropagadores" durante la próxima temporada navideña. La situación a nivel mundial no es mucho mejor; el mundo superó los 40 millones de casos el lunes.