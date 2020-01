Se espera que aminore la magnitud de los temblores en PR

Víctor Huérfano, director de la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR), informó el miércoles que es probable que la actividad sísmica continúe durante los próximos días, aunque se espera que la magnitud aminore de forma gradual.

“Lo que seguimos observando y lo que esperamos es que vayan reduciendo en magnitud e intensidad, pero al estar tan cerca a la zona poblada, de Guánica, Guayanilla, Peñuelas, e inclusive Ponce, hace que temblores hasta más pequeños se sientan”, dijo Huérfano durante una entrevista en NotiUno.

Los expertos explicaron que, una vez que la mayor cantidad de energía se ha liberado, ahora lo que prosigue es un proceso de reacomodo a largo plazo.

Huérfano detalló que los eventos telúricos serán menos perceptibles. Asimismo, señaló que solo durante la madrugada del miércoles se reportaron cuatro sismos menores.

El primero, de magnitud 4.1 se registró a las 12:52 a.m., el segundo de 3.7 a las 2:51 a.m., el tercero de 4.1 a las 5:20 a.m., y el último, de magnitud 4.1, fue registrado a las 6:30 a.m.

“Tenemos que mantener la calma”, urgió Huérfano.

La Red Sísmica de Puerto Rico recibió el miércoles seis equipos especializados del Servicio Geológico de Estados Unidos para el monitoreo de la reciente actividad sísmica en la isla, señaló Huérfano.

Los sismómetros y acelerómetros se instalarán en diversos puntos de la región suroeste de la isla.

El funcionario detalló que los equipos del Servicio Geológico se enfocan en la investigación de los eventos telúricos, mientras que los de la Red Sísmica se centran en el monitoreo y la distribución de información.