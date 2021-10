Se aproxima fecha límite para registrarse para votar en noviembre en Nueva York y Nueva Jersey

Tienes apenas unos días para registrarte para votar si quieres participar en las próximas elecciones generales en Nueva York y Nueva Jersey.

El día de las elecciones en ambos estados es el martes 2 de noviembre. La votación anticipada en Nueva York se extiende del 23 al 31 de octubre.

ESTO ES LO QUE DEBES SABER

PLAZOS

Viernes 8 de octubre en Nueva York

Martes 12 de octubre en Nueva Jersey

¿DÓNDE ME REGISTRO EN NUEVA YORK?

Acude en persona a cualquier oficina de la Junta de Elecciones y completa un formulario en papel antes del viernes 8 de octubre. Hay oficinas en cada uno de los cinco condados, así como la oficina ejecutiva en el Bajo Manhattan.

También puedes descargar un formulario, imprimirlo, completar tu información y enviarlo por correo al BOE. Pero ten en cuenta que el BOE no aceptará un formulario con ningún tipo de firma digital. Deberás firmarlo con pluma a mano. Se supone que el formulario debe ser con franqueo pagado. Pero si lo pones en un sobre, lo que tendría sentido si solo estás imprimiendo una hoja de papel, deberás sellar la correspondencia.

El formulario debe tener matasellos a más tardar el viernes 8 de octubre y luego ser recibido por la BOE antes del miércoles 13 de octubre. Aquí está la dirección para enviarlo por correo si se estás registrando en la Ciudad de Nueva York:

Board of Elections

32 Broadway, 7 Fl

New York, NY 10004-1609

La única forma de registrarse en línea en el estado de Nueva York es a través del Departamento de Vehículos Motorizados. Debes tener una licencia de conducir, un permiso o una tarjeta de identificación de no conductor emitida por el DMV del estado. También necesitarás el código postal actualmente registrado en el DMV y los últimos cuatro dígitos de tu número de Seguro Social.

El DMV no está procesando los formularios de registro de votantes, solo está recopilando la información para la Junta Electoral y luego transfiriendo los datos. Eso significa que la plataforma no es una opción confiable de última hora.

Según el sitio web del DMV del estado, se supone que los BOE locales deben comunicarse con un votante una vez que se haya procesado el registro.

“Por favor, espere hasta seis semanas para recibir noticias de la Junta Electoral de su condado o ciudad. Si después de 6 semanas no ha tenido noticias de ellos, comuníquese al número de teléfono o la dirección proporcionada en el sitio web de la Junta Electoral del Estado de Nueva York”, enfatiza la agencia.

¿DÓNDE ME REGISTRO EN NUEVA JERSEY?

Puedes hacerlo en línea con una licencia de conducir válida o una tarjeta de identificación de no conductor emitida por la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey (MVC). También puedes usar tu número de Seguro Social, pero de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Estado, “debes tener la capacidad de firmar en la pantalla o cargar tu firma para completar el proceso de registro. Si no puedes proporcionar una firma digital, no puedes registrarte en línea ".

También puedes imprimir el formulario y enviarlo por correo a tu condado respectivo. Encuentra los formularios aquí.

¿QUIÉN PUEDE REGISTRARSE PARA VOTAR EN NUEVA YORK?

Un ciudadano estadounidense de 18 años o más puede registrarse y votar (los jóvenes de 16 y 17 años pueden preinscribirse, pero no se les permitirá votar hasta que cumplan 18 años). También debes ser residente de la ciudad durante al menos 30 días antes de la elección.

¿QUIÉN PUEDE REGISTRARSE PARA VOTAR EN NUEVA JERSEY?

Un ciudadano estadounidense de 18 años o más puede registrarse y votar (los jóvenes de 17 años pueden preinscribirse en Nueva Jersey). Debes ser residente del estado durante al menos 30 días y no puedes estar cumpliendo una sentencia de encarcelamiento, "como resultado de una condena por un delito imputable según las leyes de este u otro estado o de los Estados Unidos".

¿Cómo verifico si estoy registrado?

En la ciudad de Nueva York visita www.nycvotersearch.com

En Nueva Jersey haz click en voter.svrs.nj.gov/registration-check

¿Dónde obtengo más información?

En Nueva York, llama al 1-866-Vote-NYC (1-866-868-3692) o visita vote.nyc/page/register-vote.

En Nueva Jersey, llama al 1-877-NJ-VOTER (1-877-658-6837) o visita www.state.nj.us/state/elections/vote.shtml.