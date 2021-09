Se acerca la fecha límite para reclamar el Crédito por Hijos si aún no declaras impuestos de 2020

No es demasiado tarde para que las familias de bajos ingresos se inscriban para recibir los pagos por adelantado del Crédito Tributario por Hijos.

El IRS insta a cualquier persona que en general no está obligada a presentar una declaración de impuestos -ya sea porque sus ingresos son demasiado bajos o porque se ha jubilado, pero tiene dependientes menores, entre otras razones- a usar las herramientas digitales de la agencia tributaria.

El portal del IRS no solo puede ayudar a una familia a determinar si cumple los criterios para los pagos por adelantado, también le permitirá presentar una planilla de impuestos mediante la herramienta Non-filer Sign-up y registrarse para obtener el dinero.

Algunas personas que no están obligadas a presentar una declaración de impuestos podrían cumplir los criterios para obtener los cheques de estímulo de $1,400 por persona mediante el Crédito de Recuperación de Reembolso.

Las personas pueden obtener estos beneficios, incluso si no trabajan, no tienen ingresos o no tienen una dirección permanente.

Para estas familias, cada pago por adelantado del Crédito Tributario por Hijos es de hasta $300 por mes por cada niño calificado menor de 6 años y hasta $250 por mes por cada niño de 6 a 17 años.

Los pagos generalmente se emiten el día 15 de cada mes hasta diciembre de 2021.

Aparte de presentar una declaración simplificada en la herramienta Non-Filer Sign-up, las familias no tienen que emprender ninguna otra acción para recibir los pagos mensuales si califican.

La herramienta Non-Filer Sign-up está disponible hasta el 15 de octubre de 2021.

Las familias que reciben su primer pago mensual en cualquier mes después de julio recibirán su pago total por adelantado por el año. Esto significa que el pago total se distribuirá en menos meses, en lugar de seis meses, haciendo que cada pago mensual sea mayor.

El IRS insta a las personas a solicitar pagos mediante depósito directo, que es más rápido y seguro que otros métodos de pago. Las personas que no tienen una cuenta bancaria deben visitar el sitio web de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos para obtener detalles acerca de cómo abrir una cuenta en línea. También pueden usar la herramienta BankFind (en inglés) de la FDIC para localizar un banco asegurado por dicha agencia.