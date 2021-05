Scott Stringer pierde el respaldo del Partido de las Familias Trabajadoras en medio de denuncias de acoso sexual

Lo que debes saber Scott Stringer, contralor de la Ciudad de Nueva York, perdió uno de sus respaldos más notables en la carrera por la alcaldía de la Ciudad de Nueva York, ya que el Partido de las Familias Trabajadoras rescindió su apoyo a él en medio de acusaciones de acoso sexual.

Una lista creciente de legisladores de Nueva York, a nivel estatal y nacional, también han retirado su apoyo a Stringer.

Stringer enfrenta llamadas para renunciar a su cargo y terminar su campaña después de que Jean Kim lo acusó de manosearla y acosarla sexualmente hace 20 años, cuando dijo que era una pasante no remunerada de una campaña.

NUEVA YORK - Scott Stringer perdió uno de sus apoyos más notables en la carrera por la alcaldía de la Ciudad de Nueva York el viernes, cuando el Partido de las Familias Trabajadoras rescindió su apoyo a él en medio de las acusaciones de presunto acoso sexual de una mujer que dice ser una expasante.

"Durante años, la política de Nueva York ha estado dominada por una cultura de acoso sexual. Estamos profundamente comprometidos con la construcción de una ciudad y un estado donde los neoyorquinos estén a salvo de la conducta sexual inapropiada, y los sobrevivientes reciben apoyo para hablar", dijo la directora del Partido de las Familias Trabajadoras, Sochie Nnaemeka. "Nos acercamos a este momento con la deliberada reflexión, discusión y aportación de miembros y líderes del partido que requirió. Jean Kim compartió su experiencia de agresión sexual y Scott Stringer no reconoció ni consideró su responsabilidad por ese daño".

Una lista cada vez mayor de legisladores de Nueva York, a nivel estatal y nacional, también han retirado su apoyo a Stringer, incluido el representante de los Estados Unidos Jamaal Bowman y los senadores estatales Alessandra Biaggi, Julia Salazar y Gustavo Rivera. Además de las asambleístas Yu-Line Niou y Catalina Cruz.

El partido dijo que continuará apoyando a dos de las candidatas demócratas a la alcaldía de Stringer, Dianne Morales y Maya Wiley.

En respuesta a perder el respaldo, lo cual fue significativo considerando cuántos candidatos hay actualmente en el campo demócrata, Stringer dijo que entendía su decisión.

"Para los que no pueden quedarse con la campaña, yo respeto eso, y tienen que hacer lo que tienen que hacer, y lo entiendo. Es una situación difícil", dijo.

El contralor de la Ciudad de Nueva York enfrenta llamadas para renunciar a su cargo y poner fin a su campaña después de que Kim lo acusó de manosearla y acosarla sexualmente hace 20 años, cuando ella dijo que era una pasante no remunerada en una campaña anterior.

Al compartir las acusaciones el miércoles, Kim dijo que el legislador "me tocó repetidamente. Puso sus manos en mis muslos y entre mis piernas y exigió saber por qué no tendría sexo con él".

Dijo que la supuesta mala conducta ocurrió en 2001 en bares y taxis, e insistió en que rechazó sus avances.

Horas después de que saliera a la luz la acusación, Stringer respondió diciendo: "No hablo de esa manera. Ese no es el idioma que uso y nunca usé ese idioma con Jean". Durante una aparición junto a su esposa, Elyse Buxbaum, Stringer negó las acusaciones en su totalidad.

"Creo que las mujeres tienen derecho a presentarse y ser escuchadas. Pero este no soy yo, yo no hice esto", dijo. "Voy a luchar por la verdad porque estas acusaciones son falsas…el comportamiento descrito es inexacto y completamente antitético a la forma en que he conducido mi vida".

Stringer dijo que Kim era una amiga y voluntariaa de campaña, no una pasante o una subordinada. También reconoció que tuvieron una breve relación sentimental en ese momento, cuando ella tenía 30 años y él era un asambleísta estatal de 41 años.

"Creo que fue una relación mutua y consensuada. Nunca usé la fuerza, hice ninguna amenaza ni hice ninguna de las cosas que se alegan", dijo el aspirante a la alcaldía. También admitió que en el momento de lo que caracterizó como una "relación ligera" con Kim, estaba en una relación seria con otra mujer con la que vivía.

El abogado de Kim dijo que no hubo una relación sexual consensuada entre los dos y que Stringer le ofreció oportunidades mientras buscaba una relación física. El abogado afirmó que el político sugirió que podía convertir a Kim en el primer líder de distrito asiático en el lado oeste, pero solo después de que ella demostrara su lealtad.

"Siempre he tenido miedo de su naturaleza vengativa", dijo Kim el miércoles.

Algunos de los otros candidatos en el concurrido campo demócrata para la alcaldía de la Ciudad de Nueva York criticaron a Stringer y le pidieron que abandonara la carrera. Shaun Donovan y la excomisionada de saneamiento Kathryn García también dijeron que Stringer debe renunciar como contralor. Donovan calificó las afirmaciones como "creíbles, profundamente perturbadoras y profundamente decepcionantes".

Wiley dijo que "el comportamiento, como lo describe Kim, es una agresión sexual, así como acoso sexual", mientras que el presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, reconoció las "acusaciones de agresión profundamente preocupantes y las tomo en serio. Quiero reconocer a Jean Kim por su coraje y valentía hoy ".

Pero Andrew Yang, que ha estado liderando las encuestas en la carrera por la alcaldía, no mencionó a Stringer y, en cambio, se centró en el acusador.

"Un agradecimiento a Jean Kim. Quiero reconocer como sobreviviente que dio un paso valiente esta mañana. Nunca es fácil reconocer este tipo de experiencia", dijo Yang.