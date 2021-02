Sacan de vuelo a pasajero de NJ por usar una mascarilla especial

NUEVA JERSEY - Desde el comienzo de la pandemia se ha visto en varias ocasiones que pasajeros de aviones son expulsados de los mismos debido a que no usan las mascarillas durante la pandemia. Sin embargo, un hombre de Nueva Jersey fue retirado de un vuelo de la aerolínea United por usar una mascarilla que no seguía las políticas de la compañía.

Robert Joseph dijo que no había viajado en avión desde que el COVID-19 golpeó el país el pasado marzo. Hace poco tenía programado volar a Tampa ya que su trabajo de seguridad era en el Super Bowl el domingo.

Semanas antes de que despegara su vuelo de Newark a Tampa, Joseph compró una mascarilla especial de 85 dólares que se asemeja a una máscara de gas. Viene con un protector facial y un filtro de respiración, lo que dijo lo hizo sentir seguro.

"La prima de mi esposa perdió a su esposo de 44 años por el COVID-19, se quedó con un niño de 6 meses y uno de 2, así que fue una situación muy desafortunada, pero fue una especie de despertar de que esto no es una broma, tenemos que tomar esto en serio", dijo Joseph en una entrevista virtual con nuestra cadena hermana NBC New York. "Al ir al aeropuerto, me sentí seguro usando (su mascarilla), como mi propia pequeña burbuja alrededor de mi cara para mantenerla protegida".

Sin embargo, cuando intentó abordar su vuelo de las 11:00 a. m., Joseph dijo que le entregaron una máscara diferente. Le dijeron que la que llevaba puesta iba en contra de la política de la empresa.

"No hice nada malo", sostuvo.

Después de una pequeña discusión, Joseph dijo que se puso la otra mascarilla y llevó la que trajo consigo. Fue entonces cuando la situación se agravó aún más.

"En ese momento se volvieron hacia mí y me dijeron que no estaba permitido en el avión, si no estás contento con nuestras políticas, puedes irte. Dije que no, estoy bien, voy a ir a sentarme, tú no tienes que escuchar otra palabra de mí", recordó Joseph. "En ese momento dijeron que no, ya les dijimos que se fuera, que se fuera. Ahí fue cuando se salió de control".

Después de ser expulsado de ese vuelo, dijo que tuvo que esperar al siguiente, casi siete horas después. En un comunicado a NBC New York, United Airlines dijo que no permiten ese tipo de mascarilla porque "potencialmente podría crear ciertos impedimentos en escenarios de emergencia, como evitar una comunicación clara entre los clientes y los miembros de la tripulación".

Joseph sostiene que simplemente estaba defendiendo su seguridad, además de todos los demás en la seguridad del vuelo. Dijo que la experiencia lo dejó con mal sabor de boca y que planea regresar a casa en una aerolínea diferente.

Queda por ver si se le permitirá usar su propia máscara.