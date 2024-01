Roban y golpean a mujer de 68 años cuando regresaba a casa de misa en El Bronx

NUEVA YORK -- Las autoridades buscan al presunto atacante de una mujer de la tercera edad que fue golpeada y robada cuando regresaba a su casa tras ir a misa de Nochebuena y ver el árbol de Navidad del Rockefeller Center.

La mujer de 68 años le dijo en exclusiva a nuestra cadena hermana NBC New York que fue asaltada por un extraño que le arrancó la mochila del hombro y la arrojó al suelo en las avenidas Boyton y Westchester en el vecindario Soundview.

"Sentí un fuerte tirón, como si me agarraran la mochila. Reacción automática, simplemente la agarro", dijo la víctima, que no quiso ser identificada. "Así que supongo que se dio cuenta de que esta viejita estaba contraatacando. Y simplemente me empujó al suelo. Y simplemente me agarró de la mochila y echó a correr".

La víctima dijo que acababa de ir a la iglesia y vio el árbol en el Rockefeller Center, luego tomó el tren de regreso a El Bronx, donde el sospechoso la siguió y la robó. El sospechoso tomó su bolso que tenía dos teléfonos celulares, una tarjeta de débito y $400, según la policía. Luego huyó por Westchester Avenue hacia Elder Avenue.

"Sentí pánico, shock, fue simplemente aterrador. Realmente aterrador", agregó a News 4.

Si bien se negó a recibir atención médica en el lugar, la mujer dijo que el ataque la dejó con dolores de cabeza insoportables, dolor en el hombro y un dedo roto. Tampoco puede entender por qué la atacarían, especialmente a su edad.

"Se supone que los jóvenes deben respetar a los mayores. Cuidarnos. Él debería protegerme en el camino a casa, no robarme", dijo.

Ella describió a su atacante como de al menos seis pies de altura y de constitución delgada. Pero en lugar de enojarse, la mujer dijo que está orando por el hombre.

"Rezo por él. Tengo un grupo rezando por él. Para que no vuelva a lastimar a nadie", dijo.

Hay una recompensa que conduce a un arresto por el incidente, y quienes tengan información pueden permanecer en el anonimato.

Si tiene información puede llamar confidencialmente a las autoridades al 1-888-57-PISTA.