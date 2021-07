Revisa tu cuenta bancaria: IRS pagará el miércoles millones en reembolsos de impuestos por desempleo

El IRS enviará desde este miércoles 14 de julio casi $4 millones más de reembolsos a las personas que pagaron en exceso impuestos sobre los beneficios de desempleo antes de la aprobación del Plan de Rescate Estadounidense.

El paquete de ayuda, que se convirtió en ley el pasado 11 de marzo, permitió a las personas excluir hasta $10,200 de impuestos sobre los beneficios por desempleo, o $20,400 para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta. Para obtener el pago, los hogares deben tener un Ingreso Bruto Ajustado (AGI) de menos de $150,000.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los depósitos directos para quienes reciben reembolsos comenzarán el miércoles 14 de julio y los cheques impresos se emitirán a partir del viernes 16 de julio, dijo el IRS.

La agencia ya emitió algunos reembolsos en mayo y junio, y continuará emitiendo más pagos durante todo el verano, afirmó.

“Para aliviar la carga sobre los contribuyentes, el IRS ha estado revisando los Formularios 1040 y 1040SR que se presentaron antes de la promulgación de la ley para identificar a las personas a las que se les debe un ajuste”, dijo la agencia. “Para los contribuyentes que pagaron en exceso, el IRS hará un reembolso, o lo aplicará a otros impuestos pendientes u otras deudas federales o estatales adeudadas”.

Para esta ronda, el IRS dijo que identificó aproximadamente a 4,6 millones de personas que necesitaban un ajuste, y de estas, alrededor de 4 millones estarán recibiendo un reembolso. El reembolso promedio es de $ 1265, dijo la agencia.

“La mayoría de los contribuyentes no necesitan tomar ninguna medida y no es necesario llamar al IRS”, enfatizó la agencia tributaria. "Sin embargo, si, como resultado de la compensación por desempleo excluida, los contribuyentes ahora cumplen los criterios para deducciones o créditos no reclamados en la declaración original, entonces deberán presentar un Formulario 1040-X, la enmienda de la declaración de impuestos sobre la renta de las personas físicas”.

Además, el IRS dijo que algunas personas ahora pueden cumplir los requisitos para el tercer pago de estímulo una vez que se realice el ajuste a sus ingresos.

“Si determinamos que se cumplen los criterios y el monto para un tercer EIP (Pago de Impacto Económico) según su información de 2020, pero no calificó para ello o recibió menos del monto total debido a su AGI de 2020, y si redujo su AGI debido a que la exclusión por desempleo ahora lo hace calificar para un tercer EIP o para más EIP; entonces emitiremos su pago mediante depósito directo o como cheque impreso", dijo el IRS.