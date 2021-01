Retrasan vacunas para socorristas a medida que Nueva York pide a gritos más suministros

Lo que debes saber Más de 22,000 citas para la primera dosis en la ciudad de Nueva York tuvieron que ser reprogramadas esta semana debido a problemas de suministro; varios centros han cerrado por ahora, mientras que se espera que el suministro estatal se acabe en días

Las tasas de positividad parecen haberse estabilizado debido al aumento repentino del invierno, pero las hospitalizaciones siguen aumentando; en todo el estado, están en su total más alto desde principios de mayo; las nuevas admisiones diarias en Nueva York están en máximos de finales de abril

Los funcionarios temen que las cepas más contagiosas como la del Reino Unido agravarán los esfuerzos de contención; esa variante se ha encontrado ahora en al menos 60 países, mientras que 23 han detectado la cepa sudafricana

NUEVA YORK - El suministro de vacunas en la ciudad de Nueva York se ha agotado rápidamente, lo que ha obligado a los funcionarios a reprogramar más de 22,000 citas y cerrar varios centros durante el fin de semana.

Se suponía que las personas que tenían citas debían ser notificadas; al parecer, no todos fueron.

El jueves por la tarde, el primer día de un período de cuatro días en el que todas las citas de la primera dosis en los centros de vacunación designados de la ciudad se pospusieron una semana: Shelly Weiss dice que se presentó a su cita en el centro de vacunas de George Westinghouse Vocational y le dijeron que tendría que reprogramar.

"Es sólo la segunda vez que estoy en un taxi desde el 5 de marzo. Eso es lo que significó para mí asumir algún nivel de riesgo para recibir esta vacuna", dijo Weiss.

Weiss dijo que no había recibido una llamada o correo electrónico sobre la cancelación, que los funcionarios de la ciudad se comprometieron a hacer cuando anunciaron la reprogramación. Las citas para la segunda dosis no se han visto afectadas por los aplazamientos, pero los funcionarios advirtieron que también podrían terminar retrasados ​​en algún momento en medio de las preocupaciones por el suministro.

Además de posponer esas decenas de miles de nombramientos, el alcalde Bill de Blasio dijo el jueves que los centros de la ciudad sin suministro no aceptarían más reservas hasta que sus acciones se hayan actualizado, una aparente conformidad con los comentarios del gobernador Andrew Cuomo un día antes.

El gobernador advirtió a los sitios de vacunas en Nueva York que no programen citas con más de una semana de anticipación, y calificó el lanzamiento tan anticipado, el salvador esperado de la pandemia, una operación "semana a semana" por falta de suministro. En todo el estado, el suministro de la primera dosis ahora está a solo uno o dos días del agotamiento, dijo.

La ciudad ha estado acelerando el lanzamiento de la vacuna durante las últimas dos semanas, especialmente, como parte del objetivo del alcalde de alcanzar 1 millón de primeras dosis para fines de enero. Hasta la fecha, la ciudad ha administrado más de medio millón de primeras dosis y casi 70,000 segundas dosis. El suministro ahora está obstaculizando el esfuerzo.

"Vamos a estar en 50,000 por día y más muy pronto si tenemos la vacuna que lo acompañe", dijo De Blasio. “Es tremendamente triste que tengamos tantas personas que quieren la vacuna y tanta capacidad para administrar la vacuna, ¿qué está pasando? Por falta de suministro, en realidad tenemos que cancelar las citas ".

Los socorristas en la ciudad, incluidos NYPD, FDNY y los trabajadores de emergencias médicas (EMS) más afectados, han tenido que suspender sus primeras dosis por el momento, dijeron las autoridades. Solo están en el segundo grupo para ser elegibles para la vacunación en Nueva York.

"Es frustrante y doloroso", dijo De Blasio a NBC News, y agregó que podría llevar semanas, no días, eliminar el retraso en la entrega de dosis. "El suministro de vacunas en Estados Unidos debería haber aumentado cada semana. Y descubrimos que chocamos contra un muro rápidamente".

Para complicar aún más las cosas, dijo la ciudad, fue un envío de 100,000 vacunas Moderna que se retrasó. Hasta la fecha, la ciudad ha administrado el 90 por ciento de las 546,775 dosis que han recibido sus sitios de distribución estatales, según los datos de Cuomo. Ese número de 546,775 no ha aumentado en los últimos días, en absoluto.

Aunque las citas para la segunda dosis no se han pospuesto, retrasar las primeras dosis retrasará el lanzamiento general de forma predeterminada. Las segundas dosis no se pueden administrar hasta tres o cuatro semanas después de la primera, por lo que hay un retraso incorporado además de los problemas de suministro. Los primeros ensayos muestran que la primera dosis sola reduce el riesgo de infección en alrededor de un 50 por ciento, dijo Jay Varma, asesor principal de salud pública de la ciudad.

Varma hizo una advertencia: los ensayos no estaban destinados a considerar solo una dosis. No está claro si ese 50 por ciento de protección indicado en algunos ensayos se extenderá a toda la población.

"De cualquier manera, sabemos que la primera dosis proporciona cierta protección. Una primera dosis es mejor que nada", dijo Varma.

En todo el estado, la cantidad de primeras dosis administradas se acerca a 1 millón, con el 91 por ciento de las dosis entregadas a los sitios de distribución de atención médica del estado de Nueva York administradas a partir del viernes temprano, según los datos de Cuomo.

Nueva York administró 96,000 inyecciones en un lapso de 24 horas del miércoles al jueves y más de 200,000 dosis solo la semana pasada, dijo el gobernador. Al igual que De Blasio, y como el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, al otro lado del río, Cuomo dice que el estado tiene la capacidad de administrar a un ritmo aún más rápido si hubiera suministro federal.

Los sitios administrados por el estado no han tenido que posponer o cancelar citas, dijo Cuomo esta semana, porque fueron más conservadores al programarlas para comenzar.

"Estamos corriendo para administrar la vacuna lo más rápido posible mientras hacemos todo lo posible para reducir la tasa de infección. Hemos avanzado en ambos frentes desde el aumento posterior a las vacaciones, pero queda un largo camino por recorrer antes de que lleguemos al semáforo en el final del túnel ", dijo el jueves el gobernador de Nueva York.

Asimismo, Nueva Jersey se ha apresurado a reforzar sus redes de distribución. El estado recibe menos de la mitad de la asignación semanal que recibe Nueva York, y las asignaciones semanales en ambos estados se redujeron hasta en 50,000 dosis esta semana.

El principal centro de vacunación de Nueva Jersey en el condado de Ocean ha visto cómo su asignación semanal pasó de 5,000 a menos de 3,000. El condado más poblado del estado, el condado de Bergen, dijo que se esperaba que se administraran las dosis en los sitios administrados por el condado para el sábado. Mientras tanto, la demanda no se ha desplomado por mucho tiempo.

Solo ha ido en aumento. Cuando Nueva Jersey lanzó su sitio de preinscripción para residentes no elegibles a principios de este mes, más de 220,000 personas se inscribieron el primer día. Desde entonces, ese número se ha más que quintuplicado. En Nueva York, no existe la opción de preinscripción para los residentes no elegibles. Como han visto el estado y la ciudad, es lo suficientemente desafiante administrar las dosis solo para aquellos elegibles.

Con la tasa de asignación semanal actual, tomará más de medio año vacunar solo a los 7 millones de personas elegibles en todo el estado ahora. Esto ocurre en un momento en que Nueva York apenas comienza a descender desde su pico de aumento posterior a las vacaciones, y en un momento en que las cepas virales más contagiosas amenazan con acelerar la tasa de propagación.

La esperanza, dicen los funcionarios, es gestionar estos últimos aumentos, junto con la amenaza de más cepas virales contagiosas, durante el tiempo suficiente para seguir el ritmo del lanzamiento de la vacuna, que ha encontrado problemas desde el principio a nivel estatal y federal.

Según los datos de los CDC, Connecticut lidera el área triestatal en el ritmo de vacunación, administrando 7,425 dosis por cada 100,000 residentes. Nueva York ocupa el segundo lugar, con 5,739 dosis por cada 100,000 habitantes, mientras que Nueva Jersey, el estado más denso de Estados Unidos, ocupa el tercer lugar, con un total de 4,866 dosis por cada 100,000 habitantes.

Los gobernadores de los tres estados esperan que la invocación por parte del presidente Biden de la Ley de Producción de Defensa para aumentar la fabricación de vacunas proporcione una ayuda inesperada para sus esfuerzos en curso. También esperan financiación adicional.

A nivel nacional, se ha administrado el 46 por ciento de los casi 38 millones de dosis distribuidas, según datos de los CDC. Poco menos de 2.4 millones de personas han recibido su segunda dosis, mientras que alrededor de 15 millones han recibido una o más dosis. El expresidente Donald Trump había prometido inocular 20 millones en diciembre.

Con el lanzamiento nacional sin precedentes aún en su relativa infancia, el ya asombroso número de muertes por coronavirus en EEUU continúa aumentando. Las muertes están aumentando en casi dos tercios de los estados de EEUU. El miércoles marcó el día más mortífero de la pandemia hasta ahora para la nación, con 4,131 muertes por virus, según datos de NBC News.

La cifra nacional de muertos superó los 400,000 a principios de esta semana y los expertos temen que pueda llegar a medio millón en algún momento del próximo mes.