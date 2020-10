Restaurantes de Nueva York en las zonas de rebrotes de COVID-19 claman por ayuda

NUEVA YORK — Para muchos restauranteros, la decisión de ignorar los protocolos de coronavirus por parte de algunos residentes en Brooklyn y Queens ha llevado a una súplica desesperada para que la gente de sus vecindarios escuche a los líderes gubernamentales.

“Lo que están matando en este momento es el espíritu de los dueños de negocios. En este punto, mi corazón ha sido arrancado y realmente no tengo más amor por este negocio ", dijo Salvatore Rao, propietario de Mama Rao's en Borough Park, Brooklyn, en una entrevista reciente con nuestra cadena hermana, NBC New York.

Para Rao, su negocio ya funciona con pequeños márgenes, luchando por pagar las facturas mensuales mientras trata de mantener a una familia en casa. Además de hacer malabares con un restaurante al aire libre en un clima cambiante, es el temor de que el virus continúe propagándose que es una de sus principales preocupaciones.

El miércoles entraron en vigor nuevas restricciones para varias zonas de Nueva York que experimentan un aumento del virus, incluidas las secciones de Brooklyn y Queens. Basado en un sistema codificado por colores, los retrocesos varían mucho según el área.

Las restricciones más altas están etiquetadas en zonas rojas, teniendo abiertos solo negocios esenciales y limitando los restaurantes a solo comida para llevar. En las zonas amarillas, los negocios pueden permanecer abiertos, pero las comidas están limitadas a cuatro personas por mesa.

El gobernador Andrew Cuomo insiste en que estos cambios se deben a la ciencia y a aquellos que se burlan de las mascarillas y el distanciamiento.

"Las reglas no se estaban aplicando porque las comunidades no querían seguirlas. Lo entiendo, pero es por eso que estamos donde estamos, no se equivoquen. Y esto no puede ser justo, creamos una nueva regla porque si es solo otra regla y la regla no se hace cumplir, entonces estaremos donde estábamos ", dijo Cuomo en una conferencia de prensa el miércoles.

La falta de cumplimiento por parte de los residentes ahora está cobrando un precio aún mayor a los demás neoyorquinos, particularmente a los de la industria hotelera. Según el informe nacional de Yelp del mes pasado, los restaurantes continúan siendo los más afectados con el aumento de cierres: un total de más de 32,000 al 1 de agosto y el 61 por ciento de ellos son permanentes.

Según el mismo informe, la ciudad de Nueva York ocupa el segundo lugar después de Los Ángeles en el total de cierres de empresas desde marzo.

“El miedo: todo el mundo tiene miedo de salir. Nadie quiere comer al aire libre porque tenemos aceras enterradas. La gente pasa o fuma cigarrillos, sin máscaras ”, explicó Rao.

En su área, ha llegado a un punto en el que cree que "cenar al aire libre es probablemente más peligroso que cenar en el interior".

Incluso para los restauradores fuera de estas áreas problemáticas, es un impulso para aprender a vivir con el virus en lugar de cierres forzosos. El fundador de Boqueria, Yann de Rochefort, describió sus pensamientos a NBC New York diciendo que no hay necesidad de sacrificar la actividad económica o los trabajos de las personas.

“La presencia del virus es real. La validez es real. Hay muchas complicaciones, pero tenemos que aprender a vivir con esto en lugar de cerrarnos por completo. Aprender a vivir con él significa las medidas de seguridad que funcionan ”, dijo de Rochefort.

Cuando se trata de detalles de zonificación dentro de las áreas del clúster, un propietario describe la frustración de delinear en qué zona codificada por colores se encuentra su negocio.

“Estoy en Queens Boulevard, que es el límite entre las zonas naranja y roja. Entonces, en realidad estoy en la zona naranja, pero al otro lado de la calle está roja. Es muy confuso ”, compartió el copropietario del restaurante Tuscan Hills de Queens, Marco del Peschio.

Dijo que no tenía idea hasta el jueves por la mañana en qué zona se encontraba su restaurante según el sitio web de la ciudad, lo que dejaba poco tiempo para preparar a su personal.

“Tengo miedo porque parece una batalla política entre de Blasio y Cuomo. Un tipo dice una cosa y me preparo para el negocio. Y luego, al día siguiente, Cuomo anunció: "No, no podemos hacer esto". Es confuso ”, dijo del Peschio.

Para él, el mismo sentimiento se encuentra en su vecindario de Queens, ya que "la gente tiene miedo de cenar afuera" durante una época de mayor crimen.

Según datos recientes de CompStat de NYPD, apenas la semana pasada los asaltos por delitos graves aumentaron casi un 12% en Brooklyn South. Solo dentro de Borough Park, las agresiones por delitos graves aumentaron un 150%. En Queens North, el robo con allanamiento de morada ha aumentado cerca del 67%. Y dentro del mismo período de tiempo, los robos han aumentado un 200% en Forest Hills y Rego Park.

“Mi mayor preocupación es el crimen. Realmente siento que la gente va a estar al borde de su ingenio, y creo que el crimen va a ser desenfrenado ”, compartió Rao, quien tiene miedo de lo que se avecina si continúan los cierres y el desempleo.

Incluso le dice a sus camareros que se quiten los uniformes antes de irse a casa para pasar lo más discretos posible.