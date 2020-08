Requisitos de cuarentena pueden retrasar el regreso a clases en persona

NUEVA YORK - Shannon Silver había planeado llevar a su familia a un viaje desde su casa en Connecticut para visitar a parientes en Ohio justo antes del comienzo del año escolar para sus dos hijos.

Pero ella y su esposo cambiaron de rumbo cuando las personas que viajaban desde Ohio se agregaron a una lista de quienes deben estar en cuarentena durante 14 días al ingresar a Connecticut. Ese requisito podría haber significado que su hijo de 10 años se perdería el primer día de sexto grado en St. Matthew School en Bristol.

“No íbamos a hacer eso, especialmente al comienzo del año escolar”, dijo Silver. "Además, realmente no quería perderse las últimas dos semanas del verano por tener que ponerse en cuarentena".

En cambio, la familia fue a ver a otros parientes en Colorado, que no estaba en la lista.

Dado que los estados de todo el país requieren que los visitantes de áreas con altas tasas de infecciones por coronavirus se pongan en cuarentena al llegar, los niños que toman las vacaciones de fin de verano en los puntos calientes se enfrentan a la posibilidad de verse obligados a omitir el inicio del aprendizaje en persona en sus escuelas.

Más de una docena de estados tienen avisos de viaje de este tipo, incluidos muchos en el noreste junto con Alaska, Kentucky y Ohio.

Más de 30 estados están en la lista emitida por Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey en un intento de prevenir otro aumento de COVID-19 en la región, que fue uno de los más afectados al principio de la pandemia. Mientras las escuelas en el noreste se preparan para abrir a principios del próximo mes, los funcionarios instan a los padres a tener en cuenta esa guía al planificar las escapadas del Día del Trabajo.

En Connecticut, donde las cifras de infección se encuentran entre las más bajas del país, más de la mitad de las escuelas planean abrir para el aprendizaje en persona. El gobernador Ned Lamont dejó en claro este mes que ni los estudiantes ni los maestros estarían exentos de la cuarentena si visitan un punto caliente.

"No vayas al sur de Florida; no vaya a Phoenix, Arizona, y salte El Paso, Texas, y yo también me mantendría alejado del sur de California por un tiempo ”, dijo Lamont, un demócrata. “Me quedaría cerca de casa. Creo que hay algunos lugares increíbles que puedes visitar aquí y hacerlo mucho más seguro ".

Bill Smith, profesor de secundaria en Southern Regional High School en Ocean County, Nueva Jersey, dijo que canceló un viaje de investigación que estaba planeado como parte de su título de posgrado de la Universidad de Edimburgo en Escocia.

“Este es el primer verano en años que no viajo fuera del estado”, dijo Smith. "He estado más que feliz de seguir todas y cada una de las pautas que ayudan a proteger la salud y la seguridad de quienes me rodean".

Pat Toben-Cropper, de Herndon, Virginia, planea llevar a su hija, Kylie Cropper, de regreso a la universidad este mes en el Instituto de Arte y Diseño del New England College en Manchester, New Hampshire. Ella dijo que debido a las advertencias de viaje en el noreste, no pudo obtener una reserva de hotel al norte de Pensilvania.

"Se convirtió en una pesadilla logística", dijo.

Pero hacer cumplir las reglas puede ser un desafío. En Nueva Jersey, el gobernador demócrata Phil Murphy dijo recientemente que no puede prohibir que la gente viaje y espera que presten atención al consejo de cuarentena. Nueva York ha estado deteniendo a algunos viajeros fuera del estado en los puntos de control para asegurarse de que cumplan con la cuarentena, una medida que ha sido criticada.

Tanto Nueva York como Nueva Jersey también tienen la esperanza de que muchos distritos escolares ofrezcan aprendizaje en persona este otoño, aunque Murphy recientemente autorizó a más de 600 distritos escolares del estado a implementar opciones virtuales.

El plan de reapertura de escuelas de Nueva Jersey no se dirige directamente a los estudiantes que están en cuarentena cuando comienza el año.

Algunos distritos escolares, como Willingboro, les han recordado a las familias que se pongan en cuarentena si regresan de los estados que figuran en el aviso. Otros, como el más grande del estado en Newark, no mencionan directamente el aviso en sus planes de regreso a la escuela.

Nancy Deering, la defensora del pueblo de las escuelas públicas de Newark, dijo que el plan es "fluido" y que se podría agregar orientación en algún momento. Señaló el hecho de que los maestros y el personal deben producir una prueba negativa y someterse a una evaluación de síntomas para regresar a la escuela en persona.

Pero las escuelas simplemente tendrán que confiar en que los estudiantes que han viajado a lugares conflictivos se sincerarán y seguirán las reglas.

Walter Willett, el superintendente de escuelas en Tolland, Connecticut, dijo que teme que los estudiantes puedan mentir para poder asistir a clases en persona. Sus escuelas se están asegurando de que cada clase tenga una opción de aprendizaje en línea y tratarán de garantizar que los niños no pierdan el ritmo si necesitan ponerse en cuarentena.

"Tenemos que estar atentos para protegernos unos a otros y, por favor, si se encuentran en una de estas situaciones, sepan que serán apoyados. Es importante que las familias sepan que tenemos aprendizaje remoto, aprendizaje en línea para ellos y que es no es algo permanente ”, dijo Willett.

Muchas de las restricciones de viaje vigentes son objetivos móviles, lo que complica la planificación para las familias. La semana pasada, por ejemplo, se eliminaron algunos estados, incluido el cercano Rhode Island y el destino de los Silvers en Ohio, y algunos más se agregaron a la lista del área triestatal.

Erin McCall, de Avon, Connecticut, dijo que también iba a posponer un viaje a Ohio, antes de que fuera eliminado de la lista. Dijo que ahora planea mantener a su hijo en casa este otoño de todos modos porque la línea de seguridad siempre parece estar en movimiento.

“Todo está paralizado, vacaciones, volver a la escuela, porque todo está cambiando muy rápido”, dijo. “Si tuviera más confianza en el sistema escolar y su capacidad para esterilizar todo y hacer que todo sea seguro, entonces tal vez cambiaría mis planes. Pero no lo hago ".