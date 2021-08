Requerimiento de vacunas para restaurantes en NYC, ¿cómo afecta a repartidores de comida?

Ha entrado en vigor el nuevo y estricto mandato anunciado la semana pasada por el alcalde Bill de Blasio.

Ahora, los restaurantes de la Ciudad de Nueva York exigen prueba de vacunación para el consumo en el interior, aunque no solo los clientes están obligados a acatar la directriz. Los repartidores de comida y otros miembros del personal también deberán estar inmunizados si trabajan en el interior, aunque pueden presentar pruebas negativas de COVID en caso de no estar vacunados.

Las pruebas deberán presentarse con regularidad, dependiendo del tipo de prueba. La prueba de PCR de COVID-19 (COVID-19 PCR Test Pass) es válida hasta la medianoche del tercer día siguiente a la prueba. La prueba de antígenos de COVID-19 (COVID-19 Antigen Test Pass) es válida durante 6 horas desde el momento de la prueba.

El mandato también aplica para gimnasios, visitas a los museos, teatros y otros sitios de entretenimiento en el interior.

Si bien la medida, la primera de su tipo en el país, no se hará cumplir por los funcionarios de salud de forma oficial hasta mediados de septiembre, el alcalde dijo que el llamado programa Key to NYC ofrecerá capacitación a los dueños de negocios sobre cómo manejar posibles conflictos entre clientes y empleados.

Las nuevas reglas se imponen a clientes, empleados, viajeros y visitantes. Cualquier persona que quiera salir a cenar, hacer ejercicio e ir al teatro, deberá mostrar un comprobante de vacunación, ya sea en forma de un registro de vacunación impreso o un registro digital mediante la aplicación estatal Excelsior Pass, que verifica el estado de vacunación o los resultados negativos de las pruebas.

De Blasio advirtió que la documentación debe ser legítima y que las fuerzas del orden actuarán de inmediato contra quienes fabriquen, vendan y presenten tarjetas de vacunación falsas, lo que incluye penas de prisión de hasta siete años y multas de miles de dólares.

"Ni siquiera piense en falsificar los registros de vacunación", advirtió De Blasio.

¿QUÉ REQUIERE LA DIRECTRIZ A LOS TRABAJADORES DE REPARTO DE ALIMENTOS?

A partir del martes 17 de agosto, todos los restaurantes comenzarán a verificar el estado de vacunación tanto de sus clientes como de su personal, aunque la aplicación completa de la política no comenzará hasta el 13 de septiembre. Las próximas semanas serán una especie de "período de gracia" para que los establecimientos "defina cómo seguir el nuevo mandato".

Así es como funciona el programa llamado Key to NYC: Los clientes mayores de 12 años y todo el personal de las empresas y restaurantes, incluidos los repartidores de comida que trabajan para el negocio o para una aplicación como Grubhub o DoorDash, entre otras, deberán mostrar un comprobante de vacunación para ingresar.

Las pautas oficiales también dejan claro que "este requisito no puede utilizarse como una excusa para que las empresas discriminen a cualquier persona que tenga una prueba de vacunación válida".

El público también puede, por ejemplo, usar el baño de una empresa o participar en otra actividad breve, una entrega de comida, tal vez, o cualquier otra acción que tome menos de diez minutos, sin mostrar prueba de vacunación.

SOY UN REPARTIDOR DE COMIDA, PERO NO ESTOY VACUNADO, ¿AÚN ASÍ PUEDO SEGUIR TRABAJANDO?

La respuesta es compleja, por eso hemos consultado a Ligia Guallpa, directora del Proyecto de Justicia Laboral y organizadora del grupo ‘Deliveristas Unidos’.

Aquellos que están en busca de empleo y en proceso de completar una solicitud para un restaurante local o una aplicación de terceros, deberán informar a sus posibles empleadores que no están vacunados, si ese es el caso. Esto se debe a que cada restaurante y compañía tiene sus propias políticas, por ende, estos establecimientos determinarán cómo implementarán las nuevas reglas de la ciudad.

Lo recomendable, enfatiza Guallpa, es vacunarse cuanto antes.

“Vacunarse implica un gran beneficio para la comunidad, para la economía y para los trabajadores y sus familias. No solo estarán más protegidos, también protegerán a los demás trabajadores y a los clientes y empleadores con los que interactúan”, expresó la activista. “Si no han logrado obtener una cita para vacunarse, o si no saben cómo ubicar un centro de vacunación en su área, nosotros podemos guiarlos”.

Guallpa indicó que, para aquellos trabajadores que no están vacunados, lo recomendable es usar incluso doble mascarilla, llevar consigo un gel desinfectante, respetar el distanciamiento físico y evitar el contacto al entregar una orden a un cliente.

Como ya se mencionó anteriormente, el programa directriz permite que una persona no vacunada ingrese a un restaurante para realizar una actividad que no implique más de 10 minutos. Por ejemplo, un trabajador no vacunado puede entrar al negocio por una orden, pero su tiempo en el lugar es limitado.

Algunos restaurantes podrían optar por impedir la entrada de los trabajadores no vacunados y hacer que otro miembro del personal le entregue fuera del negocio las órdenes para reparto, pero, como ha dicho Guallpa, cada establecimiento establecerá cómo seguir la nueva directriz.

Lo ideal, insiste la activista, es que los repartidores de comida se vacunen cuanto antes.

¿QUÉ PENALIDADES PUEDO ENFRENTAR SI USO UNA TARJETA DE VACUNACIÓN FALSA PARA CUMPLIR CON EL NUEVO REQUISITO?

Ya lo dijo el alcalde De Blasio: Ni siquiera lo intentes. Y esa advertencia es aún mayor para los trabajadores indocumentados, pues fabricar, distribuir y usar tarjetas de vacunación falsas implica una violación de las leyes federales, lo que podría traer graves consecuencias en términos de inmigración.

“La creación, compra o venta de tarjetas de vacunas por parte de personas es ilegal y pone en peligro la seguridad pública. El uso no autorizado del sello de una agencia oficial del gobierno en tales tarjetas es un crimen. Las sanciones pueden incluir fuertes multas y tiempo en prisión", advirtió el FBI en un comunicado.

Debido a que los CDC son una agencia del gobierno federal, replicar el logo de los CDC con el propósito de hacer o mostrar una tarjeta de vacuna fraudulenta puede violar la ley federal. Y ya que una tarjeta de vacunación falsa se usaría con el propósito de defraudar a otra persona, esto también puede violar las leyes penales estatales y los códigos municipales.

El fraude es una falta de torpeza moral, lo que implica el riesgo de deportación, según las más recientes leyes de inmigración.

El Departamento de Justicia advitiró recientemente que tergiversar el sello oficial de una agencia estadounidense, como el logotipo de los CDC en las tarjetas de vacunas, es una violación de la ley federal. Los infractores podrían enfrentar hasta cinco años de prisión o una multa de $5,000.

ESTOY VACUNADO, PERO NO TENGO LA TARJETA IMPRESA, ¿HAY OTRA FORMA DE COMPROBAR MIS REGISTROS?

Debes descargar la aplicación Excelsior Pass, una plataforma desarrollada por IBM y lanzada al público durante la primavera. El portal es la forma electrónica de comprobar tu estado de vacunación o de mostrar una prueba COVID-19 negativa reciente para ingresar a cualquier negocio.

Si bien Excélsior Pass almacena una versión digital de tu tarjeta de vacunación, esta es solo válida para quienes recibieron la vacuna en Nueva York. Los visitantes deberán presentar la tarjeta de vacunación impresa. Eso significa que, si eres residente de Nueva Jersey o de Connecticut, pero trabajas en Nueva York, deberás mostrar tu tarjeta impresa.

En la actualidad, existen tres tipos de pases que te ofrece la aplicación:

• Pase de vacunación contra la COVID-19 (COVID-19 Vaccination Pass) (disponible 15 días después de la administración de la última dosis de la vacuna; válido durante 365 días).

• Pase de prueba de PCR de COVID-19 (COVID-19 PCR Test Pass) (válido hasta la medianoche del tercer día siguiente a la prueba).

• Pase de prueba de antígenos de COVID-19 (COVID-19 Antigen Test Pass) (válido durante 6 horas desde el momento de la prueba).

Se puede acceder a los pases a través de la aplicación NYS Excelsior Pass Wallet o a través del portal web de Excelsior Pass e imprimirlo. La aplicación se puede descargar sin costo en Apple App Store y Google Play Store, y está disponible en más de 10 idiomas, incluidos inglés, español, chino, ruso, criollo haitiano, coreano, bengalí, árabe, italiano, polaco e ídish.

DÓNDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS NUEVAS REGLAS

Los Deliveristas Unidos son un grupo de repartidores de comida enfocado en la defensa de los derechos de los trabajadores. Puedes comunicarte al 718-600-3895 o visitar su sitio web https://losdeliveristasunidos.org.

También puedes comunicarte con el Proyecto de Justicia Laboral al (347) 889-6347 o visitar su sitio web http://www.workersjustice.org.