Reporte: Residente de NJ contrae COVID pese a recibir vacuna de Johnson & Johnson

Un hombre de Nueva Jersey fue hospitalizado con COVID-19 pese a recibir la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson el mes pasado.

Francisco Cosme, de 52 años y residente de Edison, desarrolló neumonía semanas después de recibir la inoculación el 6 de marzo en el Javits Center. El padre hisoano dio positivo por el virus el 1 de abril, casi un mes después de recibir la vacuna, según afirmó su hija Michelle Torres al New York Post.

Cosme permanece en estado crítico en el Centro Médico John F. Kennedy en Edison.

Desde el lanzamiento de la vacuna, muchos se han preguntado si las personas pueden contraer el virus después de ser inmunizadas. Los expertos y funcionarios dicen que, si bien es posible, no es común.

La comisionada de Salud de Nueva Jersey, Judy Persichilli, dijo el lunes durante una conferencia de prensa sobre el coronavirus que el estado está al tanto de la situación de Cosme.

"La eficacia podría ser cercana al 100%, pero también hay un porcentaje de casos que contrajeron COVID-19 antes de vacunarse o estuvieron expuestos después y enfermaron", dijo Persichilli.

El gobernador Phil Murphy dijo desconocer el caso, pero urgió al público a no malinterpretar un hecho aislado como una norma.

“Hay tan pocos casos en Jersey, en el país, en el mundo donde alguien se ha infectado después de la vacuna”, indicó. “Simplemente no me gustaría que nadie asumiera que esa es la norma, porque no lo es. No hay ningún dato que sugiera eso".

Según el New York Post, Cosme continuó usando una máscara y mantuvo el distanciamiento social incluso después de recibir su vacuna.

Pero el 1 de abril, comenzó a sentirse fatigado, además de presentar dolor de garganta y fiebre. Se sometió a una prueba ese mismo día, según el informe, y dio positivo.

La semana pasada, sus síntomas empeoraron. El informe dice que su hija, que estaba visitando a su padre en ese momento, llamó al 911 y fue trasladado al Centro Médico Kennedy.

Eddy Bresnitz, asesor médico del Departamento de Salud del estado, abordó estos casos aislados denominados en una reunión informativa sobre el coronavirus el 7 de abril.

"Sabemos por los ensayos fundamentales, los ensayos de fase 3, que vacunas como Moderna y la vacuna Pfizer, por ejemplo, - y la vacuna Johnson - previnieron enfermedades graves y hospitalizaciones y muertes", dijo Brensnitz.