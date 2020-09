Reporte: Latinos en NYC se quedan rezagados en cuanto a la propiedad de pequeñas empresas

El grupo de investigación Center for an Urban Future encontró que el comercio en la Ciudad de Nueva York no augura un futuro esperanzador para la comunidad hispana, ya que los emprendedores latinos se quedaron atras en cuanto a la cifra de propietarios de pequeñas empresas en comparación con un fuerte aumento de emprendedores afroamericanos.

Incluso los enclaves latinos de la ciudad han experimentado un declive importante, como en el caso de Queens, que pasó del número 11 al 18 en la clasificación del espíritu empresarial en los Estados Unidos. Un nuevo informe del Center for an Urban Future reveló que las empresas propiedad de afroamericanos aumentaron en Manhattan en 45% y en Queens en un 44%.

“Incluso antes de la pandemia, las empresas propiedad de hispanos en toda la ciudad enfrentaban nuevas e importantes amenazas. De hecho, demostramos que durante los últimos cinco años, la cantidad de negocios propiedad de hispanos disminuyó en un 8.7% en toda la ciudad y en un 23% en El Bronx. Estas preocupantes disminuciones en Nueva York ocurrieron incluso cuando las empresas propiedad de hispanos aumentaron en la mayoría de las otras grandes ciudades de los Estados Unidos”, indica el informe.

El declive en los negocios propiedad de hispanos se agrava con la negativa del estado y de la ciudad de autorizar el servicio en el interior. La Ciudad de Nueva York es la única región del estado sin permitir el servicio.

Los dueños de negocios presionan con más ahínco al gobernador Cuomo y al alcalde De Blasio luego de que Nueva Jersey diera luz verde al servicio en interior con un cupo de 25% a partir de este viernes.

El crecimiento en las empresas propiedad de afroamericanos, que es cuatro veces el crecimiento de las empresas de propiedad de blancos, se contrarresta por el hecho de que estos negocios solo representan alrededor del 3.5% de los servicios y que los empresarios asiáticos representan hasta el 23% en toda la ciudad, señala el informe.

“Las empresas propiedad de afroamericanos han superado cuatro veces la tasa de las empresas propiedad de blancos durante los últimos cinco años, ganancias que han sido importantes para la creación de riqueza para los neoyorquinos afroamericanos y para las economías de sus vecindarios en los cinco condados, aunque ahora están en riesgo durante esta pandemia”, dice el informe.

Los dueños hispanos de bares y restaurantes de Jackson Heights, Elmhurst y Corona afirman que han sido acosados ​​por la Autoridad Estatal de Licores bajo el mandato del gobernador Cuomo y han buscado el respaldo de los legisladores locales para hallar un salvavidas que los mantenga a flote.

