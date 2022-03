Reportan más de 100 infracciones de incendios en propiedad del condado de Rockland

La Oficina de Edificios y Códigos del Condado de Rockland investiga más de 100 infracciones al Código de Construcción e Incendios en 101 Kennedy Drive en Spring Valley, propiedad de Country Village Towers Corp.

El miércoles 9 de marzo de 2022, se produjo un incendio dentro de un apartamento en el piso 7 de 101 Kennedy Drive, que dejó a varias personas atrapadas y requirió el rescate de un niño de 2 años.

Si bien la causa del incendio aún está bajo investigación, una inspección inmediata después del incidente por parte de la Oficina de Edificios y Códigos del condado de Rockland resultó en más de 100 violaciones, que incluyen:

No hay extintores de incendios en los pasillos (se requiere uno cada 75 pies).

Materiales combustibles en pasillos.

Masilla inflamable

Bomba contra incendios corroída

Cables expuestos en todo el edificio.

Detectores de humo y detectores de CO2 defectuosos

Fallo sistemático del sistema de alarma contra incendios.

Las puertas no cierran correctamente

Apartamentos convertidos ilegalmente y superpoblados

No hay certificado de inspección del ascensor

Los inspectores encontraron 25 apartamentos convertidos ilegalmente con salas de estar y comedores transformados en habitaciones improvisadas, pero este número podría aumentar porque al menos 19 apartamentos estaban cerrados durante este incidente y los inspectores no pudieron acceder a ellos.

Ninguna de las unidades inspeccionadas tenía alarmas de humo en cada dormitorio, como se requiere, y de todas las alarmas de humo y monóxido de carbono probadas, casi todas fallaron, no se activaron y estaban obsoletas. Además, hubo una falla sistemática del sistema de alarma contra incendios, sin que sonara la alarma de audio o visual en el momento del incendio.

“Son propiedades como Country Village Towers las que subrayan exactamente por qué el estado de Nueva York ha ordenado a mi administración que asuma el control total del Departamento de Construcción en Village of Spring Valley. Como exsocorrista, me indigna saber que este incendio fácilmente podría haber empeorado y reclamado quién sabe cuántas vidas. Es fundamental que veamos la cooperación continua de Village of Spring Valley para remediar estos problemas”, dijo Ed Day, ejecutivo del condado.

La última inspección realizada en Country Village Towers fue en 2019 y se observaron 11 infracciones. The Village of Spring Valley no volvió a inspeccionar la propiedad después de esa inspección para garantizar que se remediaran las violaciones y parece que ninguna de ellas lo fue. Las violaciones encontradas en 2019 incluyen peligros eléctricos en todo el edificio, puertas de apartamentos y escaleras que no se cierran correctamente, falta de inspección del ascensor y problemas con las alarmas de humo e incendio.

“Una cosa es cierta después de esta investigación actual, le llevará tiempo a mi oficina corregir años, en realidad décadas, de mala gestión y negligencia por parte del antiguo Departamento de Construcción en Village of Spring Valley. No realizar una inspección de seguimiento en 2019 sobre las infracciones descubiertas es no proteger la salud y la seguridad de los residentes, visitantes y socorristas. Responsabilizaremos al dueño de esta propiedad y nos aseguraremos de que estas violaciones atroces se resuelvan de inmediato”, dijo el director de la Oficina de Edificios y Códigos, Ed Markunas.

Otros peligros detectados incluyeron moho negro en varios apartamentos y escaleras y balcones en deterioro.

La Oficina solicita que el público presente quejas sobre infracciones de Construcción y Código dentro de Village of Spring Valley al 845-364-3700 o por correo electrónico a BuildingsAndCodes@co.rockland.ny.us.