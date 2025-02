Renuncia fiscal adjunto de EEUU que trabajó en el caso del alcalde Eric Adams

NUEVA YORK -- Uno de los dos fiscales adjuntos de Estados Unidos que trabajaban en el caso de corrupción de Eric Adams renunció a su cargo en una carta redactada concisamente al Departamento de Justicia, según un correo electrónico que fue compartido con nuestra cadena hermana NBC New York.

Hagan Scotten, fiscal adjunto de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York, renunció el viernes por la mañana en una nota al fiscal general interino adjunto Emil Bove. La decisión de Scotten de renunciar se produce un día después de que la fiscal federal interina Danielle Sassoon, jefa de Scotten, también dejara su puesto tras las órdenes de Bove de desestimar el caso contra el alcalde de Nueva York.

En el correo electrónico de Scotten, dijo que Sassoon nunca le pidió que desestimara el caso Adams "y, por lo tanto, nunca tuve la oportunidad de negarme. Pero estoy completamente de acuerdo con su decisión de no hacerlo…"

Bove, en una carta a Sassoon el jueves, dijo que estaba poniendo a Scotten y a otro fiscal adjunto en licencia.

"Usted indicó que el equipo de la Fiscalía está al tanto de sus comunicaciones con el Departamento de Justicia, apoya su enfoque y no está dispuesto a cumplir con la orden de desestimar el caso. En consecuencia, los fiscales principales responsables de este caso están siendo puestos en licencia administrativa fuera de servicio en espera de las investigaciones de la Oficina del Fiscal General y la Oficina de Responsabilidad Profesional, que también evaluarán su conducta", había dicho Bove.

La orden del Departamento de Justicia de desestimar el caso de corrupción contra el alcalde había venido de Bove, el actual funcionario número dos del Departamento de Justicia bajo la recién confirmada Fiscal General Pam Bondi. El memorando de Bove decía que los fiscales federales necesitaban desestimar el caso, en parte, porque afectaba la capacidad de Adams para abordar "la inmigración ilegal y el crimen violento".

El caso, según el expediente, no había sido desestimado hasta el jueves.

En una carta separada que Sassoon envió a Bondi, Sassoon dijo que los abogados de Adams, en una reunión con el Departamento de Justicia en enero, propusieron esencialmente un "quid pro quo".

"Asistí a una reunión el 31 de enero de 2025 con el Sr. Bove, el abogado de Adams y miembros de mi oficina. Los abogados de Adams insistieron repetidamente en lo que equivalía a un quid pro quo, indicando que Adams estaría en condiciones de ayudar con las prioridades de cumplimiento del Departamento solo si se desestimaba la acusación. El Sr. Bove amonestó a un miembro de mi equipo que tomó notas durante esa reunión y ordenó la recopilación de esas notas al concluir la reunión", dijo Sassoon.

El abogado de Adams, Alex Spiro, negó el relato de Sassoon sobre la reunión y su alegación de una propuesta de "quid pro quo".

"La idea de que hubo un quid pro quo es una mentira total. No ofrecimos nada y el departamento no nos pidió nada", dijo Spiro en una declaración a NBC New York. "No sé qué significa 'equivalió a'. Nos preguntaron si el caso tenía alguna relación con la seguridad nacional y la aplicación de las leyes de inmigración y respondimos con sinceridad que sí".

En la carta de renuncia de Scotten, dijo que entiende cómo la administración podría ver el "despido contemplado con influencia como un buen, aunque desagradable, acuerdo".

"Cualquier fiscal federal adjunto sabría que nuestras leyes y tradiciones no permiten utilizar el poder de procesamiento para influir en otros ciudadanos, y mucho menos en funcionarios electos, de esta manera. Si ningún abogado al alcance del oído del presidente está dispuesto a darle ese consejo, entonces espero que eventualmente encuentre a alguien que sea lo suficientemente tonto, o lo suficientemente cobarde, como para presentar su moción. Pero nunca me lo iba a dar a mí", escribió Scotten.

Cuando el Distrito Sur de Nueva York se negó a abandonar el caso, este fue reasignado a la Sección de Integridad Pública (PIN) del Departamento de Justicia, dijeron dos fuentes a NBC News. John Keller, el jefe interino de PIN, se negó a abandonar el caso y renunció, junto con otros dos miembros de la sección, según las fuentes. Kevin Driscoll, el jefe interino de la División Penal, que supervisa los casos penales federales en todo el país, también se negó a retirar los cargos antes de renunciar, dijeron las fuentes.

En total, otros cinco funcionarios de alto rango del Departamento de Justicia renunciaron el jueves además de Sassoon, una escalada sorprendente en un enfrentamiento que duró varios días por acusaciones de que la administración Trump está priorizando los objetivos políticos sobre la culpabilidad penal.

Adams se declaró inocente de los cargos y negó haber cometido algún delito, diciendo que el caso tenía motivaciones políticas.

Bove dijo que el Departamento de Justicia ahora se hará cargo del caso Adams del SDNY.

"No me complace imponer estas medidas, iniciar investigaciones y exigir que personal del Departamento de Justicia venga a su Distrito para realizar el trabajo que su equipo debería haber hecho y estaba obligado a hacer", dijo Bove.

Cuando los periodistas le preguntaron el jueves si había pedido que se desestimaran los cargos, el presidente Donald Trump dijo: "No, no lo hice. No sé nada al respecto".