Renombran aeropuerto de NY en honor al abolicionista afroamericano Frederick Douglass

Los legisladores del condado de Monroe aprobaron de forma unánime cambiar el nombre del aeropuerto de Rochester por el del reconocido abolicionista afroamericano Frederick Douglass.

El aeropuerto ahora se llamará “Frederick Douglass – Greater Rochester International Airport”. La decisión no necesita ser aprobada por la Administración Federal de Aviación, pero el aeropuerto debe presentar la documentación para informar el cambio de nombre a la agencia federal.

Douglass nació en el estado de Maryland en 1818 bajo la esclavitud. Apenas conoció a su madre. A los siete años fue enviado como servidumbre a Baltimore, donde aprendió a leer pese a la prohibición de educar a los esclavos. Más tarde fue enviado como peón a una granja a cargo de un propietario brutal, donde Douglass falló en su primer intento de escapatoria, pero en un segundo intento, vestido de marinero, pudo irse al norte en busca de libertad y de un lugar en la historia.

Vivió en Rochester durante más de dos décadas y fue enterrado en el norte del estado de Nueva York después de su muerte en 1895. Pronunció su famoso discurso "What to the Slave is the Four of July" en Rochester el 5 de julio de 1852.