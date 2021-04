Regresa la glamurosa gala del Met con dos eventos presenciales

Los amantes de la moda recibieron una buena noticia para este 2021 debido a que el glamuroso evento de la gala del Met, o Met Gala, regresa este año luego de haber sido cancelado en el 2020 por la pandemia. Lo mejor, es que de hecho regresa dos veces.

El Museo Metropolitano de Arte, lugar donde se lleva a cabo la gala, anunció el lunes que la celebración anual de este evento, tanto de la moda como de las celebridades, regresará en persona, primero en septiembre y luego en 2022 en su fecha habitual del primer lunes del mes de mayo.

La gala tendrá una versión "más íntima" el próximo 13 de septiembre del 2021 y una más grande el 2 de mayo de 2022. Durante el evento se lanzará una exhibición de dos partes, que se enfoca en una encuesta de la moda estadounidense que estará a la vista durante casi un año.

La exhibición que lleva por nombe "In America: A Lexicon of Fashion", que se inaugurará el 18 de septiembre, celebrará el 75 aniversario del museo Costume Institute y "explorará un vocabulario moderno de la moda estadounidense", dijo el museo. La segunda parte, "In America: An Anthology of Fashion", se inaugurará en las populares salas del período American Wing del museo el 5 de mayo de 2022 y explorará la moda estadounidense, con colaboraciones con directores de cine, al "presentar narrativas que se relacionan con el complejo e historias en capas de esos espacios". Ambas exhibiciones cerrarán el 5 de septiembre de 2022.

La cineasta Melina Matsoukas ("Queen & Slim") ha recibido el encargo de crear una película abierta para proyectar en las galerías, cuyo contenido cambia durante el transcurso de la exposición.

No hubo información inmediata sobre quiénes serían los anfitriones o presidentes de las celebridades para las galas, tradicionalmente es una mezcla embriagadora de luminarias de la moda, la música, el cine, la televisión, los deportes y otros campos.

La primera gala en septiembre será más pequeña y se llevará a cabo de acuerdo con las pautas gubernamentales sobre el coronavirus. La segunda parte en mayo de 2022 está prevista a que sea más grande, en línea con las galas anteriores que suelen albergar a unos 550 invitados.

La gala es una importante recaudación de fondos que proporcionan al Costume Institute su principal fuente de financiación. En 2020, la gala fue cancelada, pero se invitó a los fanáticos a participar en un desafío en las redes sociales para recrear los estilos favoritos de la alfombra roja.

"La moda es tanto un presagio de cambios culturales como un registro de las fuerzas, creencias y eventos que dan forma a nuestras vidas", dijo Max Hollein, director del Met, en un comunicado. “Esta exhibición de dos partes considerará cómo la moda refleja las nociones de identidad en evolución en Estados Unidos y explorará una multitud de perspectivas a través de presentaciones que hablan de algunas de las complejidades de la historia con una poderosa inmediatez”.

Como siempre, las exhibiciones serán obra del curador estrella Andrew Bolton. “Durante el año pasado, debido a la pandemia, las conexiones con nuestros hogares se han vuelto más emocionales, al igual que con nuestra ropa”, dijo en su propia declaración. "Para la moda estadounidense, esto ha significado un mayor énfasis en el sentimiento sobre la practicidad".

Dijo que de acuerdo con este cambio, la parte uno de la exhibición establecerá "un vocabulario moderno de la moda estadounidense basado en las cualidades expresivas de la ropa, así como asociaciones más profundas con temas de equidad, diversidad e inclusión".

En cuanto a la segunda parte, "investigará más a fondo el lenguaje en evolución de la moda estadounidense a través de una serie de colaboraciones con directores de cine estadounidenses que visualizarán las historias inconclusas inherentes a las salas de época del Met".

Además de Matsoukas, otros colaboradores confirmados del mundo del cine incluyen al director de fotografía Bradford Young, cuyos proyectos incluyen "Selma" y "When They See Us"; los diseñadores de producción Nathan Crowley y Shane Valentino; y Franklin Leonard, ejecutivo de cine y fundador de The Black List, una lista de los mejores guiones no producidos.

Para más información de la exhibición visitar este sitio web.