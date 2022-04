Reembolsos, dinero sin reclamar y multas: Lo que debes saber a 5 días de que finalice la temporada de taxes

Este lunes 18 de abril culmina la temporada de impuestos y tienes hasta esa fecha para reclamar reembolsos de 2018, además de créditos y subvenciones disponibles solo para el año fiscal 2021.

Hasta el 1 de abril, el IRS ha emitido más de $63 millones de reembolsos de impuestos, pero si no puedes completar y presentar tu declaración antes del lunes, puedes solicitar una extensión de impuestos de seis meses para rendir cuentas al fisco.

Sin embargo, aunque una prórroga podría brindarte alivio temporal, esto también retrasará un posible reembolso de impuestos y aún tendrás que pagar los impuestos que puedas adeudar cuando presentes la prórroga.

EVITA PENALIDADES, RECARGOS E INTERESES POR PRESENTACIÓN TARDÍA

Si necesitas una extensión de impuestos este año, deberás enviar el Formulario 4868 al IRS, ya sea de forma impresa o electrónica antes de la fecha límite del 18 de abril. Ten en cuenta que aún tendrás que pagar todo o parte de tu impuesto sobre la renta estimado ya sea mediante la herramienta Direct Pay del IRS o una tarjeta de débito o crédito.

A algunos contribuyentes se les otorga automáticamente más tiempo para presentar su declaración. Esto incluye personal militar que presta servicio en una zona de combate o personas en áreas de desastre declaradas por el gobierno federal.

La extensión de tu fecha límite de presentación no retrasa el pago de impuestos que puedas adeudar. De acuerdo con el IRS, debes estimar y pagar al menos el 90% de tu obligación tributaria antes de la fecha límite para evitar recargos por pago atrasado. De lo contrario, habrás acumulado intereses sobre lo que debes, que eventualmente tendrás que pagar, más posibles multas, además de tus impuestos sobre la renta.

La multa por pago atrasado en general es del 0.5 % mensual del impuesto pendiente no pagado antes de la fecha límite de presentación, con un máximo del 25 %. El IRS también puede imponer una multa por presentación tardía del 5% del monto adeudado por cada mes o mes parcial de su declaración de impuestos atrasada. Si presentas tu declaración más de 60 días después de la fecha de vencimiento, la multa mínima por presentación tardía es de $435 o el 100 % del impuesto no pagado (lo que sea menor).

Para los contribuyentes individuales, las multas y los intereses dejarán de acumularse solo cuando el saldo se paga por completo. Para obtener más información sobre las multas abre aquí.

PUEDE SER QUE TENGAS DINERO SIN RECLAMAR AL IRS

Si el IRS te debe dinero por el tercer cheque de estímulo debido a un nuevo dependiente calificado en 2021, puedes solicitar ese pago a través de un Crédito de Reembolso de Recuperación cuando presentes tu declaración de impuestos.

Podrías obtener hasta $1,400 para tu dependiente, que incluye un bebé recién nacido o adoptado. Presta atención al Aviso 6475 del IRS, que incluye todos los detalles que necesitas sobre el cheque de estímulo del año pasado cuando presentes tu solicitud.

En cuanto a los dos primeros cheques de estímulo, si no recibiste ninguno de los cheques o recibiste menos de lo que calificabas, aún puedes reclamar el dinero a través de un Crédito de Reembolso de Recuperación. Deberás presentar una declaración de impuestos de 2020 si aún no lo has hecho, enmendar tu declaración de impuestos de 2020 si ya se procesó.

Por otro lado, el IRS señala que a aproximadamente 1.5 millones de contribuyentes se les deben reembolsos de impuestos no reclamados por un total de casi $1,500 millones. Esos contribuyentes morosos no han recibido el dinero detenido debido a que no han presentado una declaración de impuestos de 2018, y el tiempo para hacerlo casi se ha agotado. Tienes hasta el lunes para presentar tu declaración del año fiscal 2018 y reclamar tu reembolso de 2018.

"Por ley, solo hay una ventana de tres años para reclamar los reembolsos [del año fiscal 2018], que cierra con la fecha límite de impuestos de abril de este año", advirtió el comisionado del IRS, Chuck Rettig.

De no reclamar el dinero, tu reembolso pasa a ser propiedad del Tesoro de los Estados Unidos.

El IRS publicó estadísticas para cada estado relacionadas con las declaraciones de impuestos de 2018, que cubren la cantidad estimada de personas a las que se les puede adeudar un reembolso, junto con los posibles reembolsos totales. Según el IRS, el reembolso de "punto medio" estimado para el año fiscal 2018 es de $813, lo que significa que la mitad de los reembolsos son más de $813 y la otra mitad son menos.

Puedes llamar al 800-TAX-FORM (800-829-3676) para obtener los formularios del año fiscal de 2018 o descargarlos en su página web.

IMPORTANTE. Los formularios para 2018 no se pueden presentar electrónicamente. En su lugar, deben presentarse en el centro del IRS que figura en la última página de las instrucciones actuales para el Formulario 1040 del IRS.

CRÉDITOS Y SUBVENCIONES FISCALES SOLO DISPONIBLES PARA EL AÑO FISCAL 2021

Hasta 36 millones de familias en todo el país recibieron seis pagos o parte del Crédito Tributario por Hijos en 2021, por lo que el resto del dinero vendrá con su reembolso de impuestos este año. Si optaste por no recibir esos cheques el año pasado, obtendrás el monto total.

Sin embargo, si tuviste un bebé o adquiriste un dependiente en cualquier momento en 2021 que el IRS no tenga en sus registros, podrías reclamar muchos más dinero. O si tus ingresos cambiaron y no actualizaste esos detalles en el portal del IRS, puedes calificar para recibir más dinero.

Pero si no presentas tus impuestos antes de la fecha límite del lunes, podrías estar perdiendo hasta $3,600 por hijo, o hasta $1,800 por hijo si recibiste todos los pagos del crédito el año pasado.

Por otro lado, el crédito fiscal por cuidado infantil se ha ampliado para las declaraciones de impuestos de 2021. La cantidad de dinero que puedes recuperar por los gastos que pagaste por el cuidado de niños o dependientes ha aumentado significativamente. Eso significa que podrías recibir hasta $8,000 por un hijo o hasta $16,000 por dos o más hijos.

Esto es lo que cuenta como un gasto: guardería, niñeras, transporte hacia y desde los proveedores de cuidado, campamento diurno y programas para antes y después de la escuela. La cantidad de dinero por la que es elegible para recibir un reembolso se le enviará con su reembolso de impuestos. Lee nuestro artículo Hasta $4,000 por niño: no es el Crédito por Hijos, pero este programa también te ofrece efectivo para más detalles.

También, solo para 2021, los trabajadores de ingresos bajos y moderados pueden reclamar de $1,502 hasta $6,728 del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo; sin embargo, el monto dependerá del estado civil del contribuyente y si tiene dependientes o no, así como los ingresos anuales.

Esta temporada de impuestos es clave, ya que los montos del crédito aplican para el año fiscal 2021 como parte del cambio de política fiscal de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense. Eso significa que los trabajadores sin hijos o dependientes calificados recibirán una extensión, por lo que el EITC pasa de $560 a $1,502 dólares.

Además, el crédito puede ser aprovechado por otros contribuyentes que cumplen los criterios, como adultos mayores sin dependientes, quienes pueden reportar en su declaración el ingreso ganado en el año fiscal 2019, el año previo a la pandemia, si es que esa cantidad hace que reciban un crédito mayor.

Lee nuestro artículo ¿Soltero y sin hijos? Reclama este crédito de hasta $1,502 aún si eres tan joven como de 19 años para más detalles.

REEMBOLSOS QUE NO LLEGAN: "LO SENTIMOS, PERO EL PROCESAMIENTO DE SU DEVOLUCIÓN SE HA RETRASADO MÁS ALLÁ DEL PLAZO NORMAL"

Las declaraciones de impuestos se están acumulando en el IRS y millones de contribuyentes están experimentando retrasos en los reembolsos más allá de los 21 días típicos o menos para las declaraciones presentadas de forma electrónica que eligen un reembolso de depósito directo.

El IRS incluso emitió un comunicado de prensa para advertir a los contribuyentes que no confíen en obtener un reembolso en una fecha determinada, en especial si planean destinar ese dinero para compras de artículos esenciales o pagar facturas.

El problema radica para aquellos que cometieron errores de cálculo o eligieron presentar sus impuestos mediante formularios impresos, pues estas planillas requerirán intervención humana, por ende, una espera de semanas o incluso meses.

Si presentas una declaración exacta y solicitas un reembolso de depósito directo, es probable que obtengas el dinero dentro del plazo de los 21 días.

El hecho de que leas en la pantalla “Devolución recibida" significa que el IRS no encontró errores en tu planilla y pronto pasará a "Reembolso aprobado".

Pero el mensaje: "Lo sentimos, pero el procesamiento de su devolución se ha retrasado más allá del plazo normal" significa que una revisión manual del IRS puede ser necesaria cuando una declaración tiene errores, está incompleta o se ve afectada por robo de identidad o fraude.

Abre aquí para más detalles.