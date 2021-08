¿Recibiste menos dinero o ni siquiera te llegó el pago del Crédito por Hijos? Aquí despejamos tus dudas

Las familias de estatus mixto han reportado varios problemas respecto a sus pagos del Crédito Tributario por Hijos. Muchos no recibieron el dinero el pasado 15 de julio debido a un ‘error de procesamiento’ del IRS. Sin embargo, la agencia tributaria prometió enmendar la situación para este viernes 13 de agosto.

Pero algunas familias han reportado haber recibido menos dinero del que les corresponde pese a cumplir los criterios de ingresos y de la edad de sus hijos. Algunas otras ni siquiera recibieron el depósito directo.

Comunicarse con el IRS no es una opción en medio del caos y la incertidumbre. Un informe de la Defensoría Nacional del Contribuyente encontró que solo el 3% de las aproximadamente 85 millones de llamadas al IRS fueron atendidas por un asistente telefónico en los últimos meses. Al parecer, el personal está demasiado ocupado procesando hasta 35 millones de planillas de impuestos en demora.

¿Entonces que se puede hacer si una familia no recibió el pago o si recibió menos de lo previsto?

Primero, armarse de toneladas de paciencia, lo que puede ser en extremo difícil, pues las familias cuentan con el dinero para el pago de alimentos, útiles escolares y cualquier otra necesidad básica en puerta.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

EL MES PASADO NO RECIBÍ EL PAGO Y ESTE MES ESPERABA RECIBIR EL DINERO DE LOS DOS MESES, PERO OBTUVE UN CHEQUE MÁS PEQUEÑO

El IRS dijo que las familias que no recibieron un pago de julio y reciben su primer pago mensual en agosto obtendrán un cheque más grande ya que el pago total se extenderá a lo largo de cinco meses, no seis.

Para estas familias que no recibieron dinero en julio pero sí en agosto, cada pago es de hasta $360 por mes por cada niño de 5 años o menos y hasta $300 por mes por cada niño de 6 a 17 años, según el IRS.

Eso significa que si una familia de dos niños mayores de 6 años esperaba un cheque de $1,000 en agosto, por ejemplo, en realidad obtendrá uno de $600 y esa cifra será la misma hasta diciembre.

EL IRS EMITIÓ UN PAGO MENOR DEL QUE MI FAMILIA CALIFICA

Existen varios factores por los cuales recibiste menos dinero del previsto. Primero, debes revisar la Carta 6417 que el IRS te envió por correo antes de recibir tu primer pago por adelantado del Crédito Tributario por Hijos. Esta carta te informará el monto estimado de tu crédito para el año fiscal 2021 y los montos de tus pagos anticipados estimados cada mes.

Si has presentado una declaración de impuestos de 2019, pero no una declaración de impuestos de 2020, debes presentar una declaración de impuestos de 2020 lo antes posible para proporcionar al IRS información más actualizada.

Si presentaste tu declaración de impuestos de 2020, y el IRS aún no la procesa, entonces la agencia tributaria emitirá los pagos según la información de la planilla de 2019. Si ese es tu caso, deberás actualizar tu información en el portal del IRS.

Otra razón por la que los padres pueden recibir menos dinero es si salen del grupo de ingresos por la cantidad máxima de pagos mensuales. Las parejas casadas que presentan una declaración conjunta pueden ganar hasta $150,000 y los contribuyentes solteros pueden ganar hasta $75,000. Si gana más, el cheque mensual se reduce en $50 por cada $1,000 sobre el nivel de ingresos.

O bien, la edad de los dependientes ya no cumple los requisitos para un grupo particular. Por ejemplo, un niño que cumple 6 años ya no recibirá $300 sino $250. Y un adolescente que cumple 18 ya no recibirá pagos mensuales, sino un único pago de $500 durante la próxima temporada de impuestos.

Pero si cumples los criterios para recibir el crédito, incluido el límite de ingresos y la edad de tus hijos, y aún así el IRS te ha pagado menos de lo que te corresponde, lo recomendable es que revises tu historial de pago y verifiques que tu información sea acorde a los registros del IRS.

El IRS tiene dos herramientas para monitorear el estatus de los pagos y si una familia cumple los requisitos. El Asistente de Elegibilidad del Crédito Tributario por Hijos permite a las familias responder a una serie de preguntas para determinar rápidamente si califican para recibir el crédito por adelantado.

La segunda, denominada Portal de Actualización del Crédito Tributario por Hijos sirve para monitorear el estatus de los pagos.

Según el IRS, en el caso de una familia con hijos menores de 6 años, los cheques serán de $600 cada mes entre julio y diciembre de este año. Para una familia con dependientes mayores de 6 años y menores de 17, el pago mensual que reciban por cada uno sería de $250.

Está previsto que el IRS emita en enero una carta donde se le informará al contribuyente cuánto dinero recibió del crédito. El documento, junto con las dos cartas previas al primer pago, pueden ser útiles para reclamar cualquier pago no recibido en 2022.

Puedes llamar al IRS al 800-829-1040 si deseas comunicarte en español, pero debes tomar en cuenta que la espera es prolongada y lo más probable es que no logres conectar con un asistente.

RECIBÍ EL PRIMER CHEQUE, PERO EL SEGUNDO NO LLEGÓ A MI CUENTA BANCARIA

Millones de hogares se encontraron el viernes con que el IRS no emitió pagos del Crédito Tributario por Hijos mediante depósito directo a sus cuentas, tal como ocurrió el pasado 15 de julio.

La agencia tributaria informó que, en el caso de ciertas familias, los pagos se enviarán por correo esta vez, a pesar de que recibieron el dinero mediante depósito directo el mes pasado.

Si eres de uno de los contribuyentes afectados por este “error técnico”, es posible que debas prepararte para las demoras. El IRS pidió a los padres “asegurarse de permitir tiempo adicional para la entrega por correo hasta fines de agosto".

El Tesoro emitió un comunicado el viernes antes del mediodía en el que informó que “debido a un problema técnico que se espera que se resuelva con los pagos de septiembre, un pequeño porcentaje de los destinatarios, menos del 15%, que recibieron pagos mediante depósito directo en julio, recibirán cheques impresos para el pago de agosto".

El IRS dijo el viernes que los afectados no necesitan tomar ninguna medida para que el pago de septiembre se emita mediante depósito directo.

Si te encuentras en esta situación, el Departamento del Tesoro recomienda visitar el Portal de Actualización de Crédito Tributario por Hijos en IRS.gov para ver si estarás recibiendo un depósito directo o un cheque impreso este mes.

A escala nacional, se emitirán alrededor de 36 millones de anticipos para agosto, según datos del Departamento del Tesoro. Los pagos cubren a casi 61 millones de niños en todo el país y totalizan alrededor de $15,4 mil millones. El pago mensual promedio fue de $428.

El Tesoro dijo que el número de pagos para agosto aumentó, en comparación con julio, y cubre a 1,6 millones de niños adicionales.