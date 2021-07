¿Recibiste desempleo en NJ? Podrías obtener seguro médico por menos de $1 al mes

Los residentes de Nueva Jersey que han recibido compensación por desempleo por tan solo una semana este año pueden obtener un seguro médico prácticamente sin costo.

El Plan de Rescate Estadounidense proporciona subsidios al estado que reducen las primas para los desempleados a menos de un dólar al mes.

Para calificar, los beneficiarios no deben tener ninguna otra opción de cobertura de salud asequible y comprar un plan a través del mercado en línea del estado, Get Covered New Jersey.

Más de 21,400 residentes de Nueva Jersey que recibieron pagos por desempleo este año se han beneficiado del alivio de la prima a partir del 10 de junio, según el Departamento de Banca y Seguros del estado.

Es probable que muchos más califiquen para recibir asistencia. El Departamento de Seguros está trabajando con el Departamento de Trabajo para llegar a los residentes que cumplen los criterios.

“No queremos que nadie pierda la oportunidad de tener cobertura, que es más asequible que nunca debido a los ahorros del Plan de Rescate Estadounidense y la nueva ayuda financiera estatal”, dijo Marlene Caride, comisionada de Banca y Seguros del estado.

Los fondos federales han financiado la mayor expansión de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, o Obamacare, desde su promulgación en 2010. El mes pasado, la Corte Suprema confirmó la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio contra su desafío legal más reciente.

La asistencia financiera del Gobierno federall, junto con una extensión del período de inscripción abierta de Nueva Jersey hasta fin de año para la cobertura del seguro, ha dado como resultado la inscripción de 37,000 personas adicionales este año. Casi 270,000 se habían inscrito para recibir cobertura antes de que se extendiera el período de inscripción.

La tasa de desempleo de Nueva Jersey se situó en el 7,2% en mayo, un poco más alta que el promedio nacional. El número de desempleados se estimó en 320.000.

“Queremos que los residentes sepan que la inscripción permanece abierta en Get Covered New Jersey para aquellos que aún necesitan seguro médico”, dijo el gobernador Phil Murphy la semana pasada.

Este año, Nueva Jersey implementó su propio mercado estatal para la venta de planes de salud bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. La ley estatal de Nueva Jersey requiere que casi todos los residentes tengan seguro médico o paguen una multa.

Los subsidios de seguro médico para desempleados estarán disponibles hasta finales de 2021. Comienzan el primer día del mes posterior a la inscripción del cliente.

Para calificar, no debe tener ninguna otra oferta de cobertura de salud asequible a través de un empleador, el empleador de un cónyuge, Medicaid o Medicare. Debe haber recibido compensación por desempleo o haber sido aprobado para recibirla durante al menos una semana en 2021.

Solicite en el mercado de seguros en línea oficial del estado, Get Covered New Jersey, y responda la pregunta sobre el desempleo. Los subsidios no se pueden utilizar para planes comprados directamente a una aseguradora de salud.

Un programa federal separado paga las primas completas por la cobertura COBRA, que extiende el seguro médico del empleador después de que un empleado ha sido despedido. El Plan de Rescate Estadounidense ofrece pagos de primas para algunos beneficiarios de COBRA durante seis meses este año, de abril a septiembre. La información al respecto está disponible en https://www.dol.gov/agencies/ebsa/laws-and-regulations/laws/cobra/premium-subsidy.

Hay docenas de planes disponibles en GetCovered.NJ.gov en tres niveles de cobertura: bronce, plata y oro. Los subsidios para los desempleados se calculan para reducir el costo de un "plan de referencia" en el nivel plata a menos de un dólar al mes. Los planes Silver cubren aproximadamente el 70% de los costos de atención médica. Los consumidores también pueden elegir un plan bronce, que cubre aproximadamente el 60% de los costos de atención médica, o un plan dorado, que cubre el 80%.

Tres compañías, AmeriHealth, Horizon Healthcare Services y Oscar Health Insurance, ofrecen planes plateados. Todos los planes Silver disponibles dependen de redes de proveedores sin opción de utilizar proveedores fuera de la red, excepto en caso de emergencia. Algunos de ellos tienen deducibles elevados.

Puede encontrar más información y una guía para la inscripción en el sitio web Get Covered New Jersey en: https://nj.gov/getcoverednj/findanswers/covid19/.