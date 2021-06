Radio City Music Hall celebra la noche de clausura del Festival de Cine de Tribeca a plena capacidad

Lo que debes saber La celebración de la noche de clausura del Festival de Cine de Tribeca se llevará a cabo en el Radio City Music Hall con una audiencia completamente vacunada.

El festival proyectará el estreno mundial de un documental sin título producido por Dave Chapelle.

La película de Chapelle "echa un vistazo a los desafíos que enfrenta una aldea rural en Ohio durante los primeros días de la pandemia".

NUEVA YORK - El Festival de Cine del Tribeca llega a su fin el sábado por la noche con un evento que muchos hubieran creído impensable hace 12 meses: un gran estreno a nivel de Hollywood con una multitud de personas vacunadas.

El festival de 12 días se convirtió en uno de los primeros en Estados Unidos en albergar eventos en persona desde que la pandemia del COVID-19 cerró los cines y los eventos a gran escala a principios de 2020. El mes pasado, los organizadores del festival, junto con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunciaron que la celebración especial de la noche de clausura se llevaría a cabo en el Radio City Music Hall. Los miembros de la audiencia también podrán asistir sin mascarillas.

Un documental sin título producido por Pilot Boys Productions de Dave Chapelle se proyectará para la audiencia vacunada. La película se centra en un pueblo rural de Ohio durante los primeros meses de la pandemia y cómo los residentes más jóvenes del pueblo respondieron al movimiento Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd.

Se espera que las estrellas de renombre caminen por la alfombra roja una vez más, incluidos los miembros del jurado del festival 2021.

La noche de clausura del Festival de Tribeca sigue a casi dos semanas de programación extensa en toda la ciudad, incluida una proyección histórica de la noche de apertura de "In the Heights" que se reproduce simultáneamente en cada condado.

El regreso al Radio City Music Hall marca un hito significativo en el camino de Nueva York hacia la recuperación de la pandemia de COVID-19.

"Tener Radio City de vuelta con una capacidad al 100% y sin el uso de tapabocas, con gente disfrutando de Nueva York y las artes no solo será simbólico y metafórico, sino que creo que contribuirá en gran medida a recuperar este estado en general", dijo Cuomo durante una conferencia en mayo. "La gente va a decir, '¿Así que si no estoy vacunado no puedo ir?' Así es."

Cada evento que se lleve a cabo en el icónico lugar de la Ciudad de Nueva York requerirá que los asistentes estén completamente vacunados.

"[Robert] De Niro y yo comenzamos el festival hace 19 años como dijo el gobernador después del 11 de septiembre con el propósito de traer a la gente de regreso al centro", dijo Jane Rosenthal, cofundadora del festival. "Ahora, a raíz de otra crisis, nuestra misión fundacional es aún más relevante hoy".

La vigésima edición del Festival de Cine del Tribeca regresó después de una interrupción pandémica con una expansión de proyecciones al aire libre en toda la Ciudad de Nueva York.

El festival de este año, que normalmente se celebra en primavera, se llevó a cabo durante 12 días en junio, con eventos en lugares al aire libre como Battery, Hudson Yards, Pier 57 Rooftop, Brookfield Place, MetroTech Commons y Empire Outlets.