¿Quieres saber cuánto ganan en promedio tus funcionarios electos? Aquí hay una estimación

Cuánto reciben los funcionarios electos por sus servicios puede ser una pregunta usual entre los contribuyentes y votantes.

Según ZipRecruiter, el mercado de empleo estadounidense para solicitantes de empleo y empleadores, a partir del 25 de mayo de 2022, el salario anual promedio de un funcionario electo en los Estados Unidos es de $61,706 al año. Eso resulta en promedio $29.67 por hora, lo que equivale a $1,187 a la semana o $5,142 al mes.

Para estimar el rango de salario anual más preciso para los trabajos de funcionarios electos, ZipRecruiter escanea continuamente su base de datos de millones de trabajos activos publicados localmente en todo Estados Unidos.

Sin embargo, el portal indica que la cifra puede ser tan alta como $114,500 o tan baja como $15,500 al año, aunque la mayoría de los salarios de los funcionarios electos oscila en la actualidad entre $37,000 a $80,000.

El ingreso anual también depende del área, en la zona metropolitana de Nueva York, un funcionario electo puede ganar en promedio $68,540 por año, o $6,834 (11%) más que el salario anual promedio nacional de $61,706.

Nueva York ocupa el puesto número 5 entre 50 estados a escala nacional en cuanto a salarios de funcionarios electos.

INGRESOS DE LA GOBERNADORA HOCHUL DE NY

Según declaración anual de impuestos citada por Bloomberg, la gobernadora Kathy Hochul, y su esposo reportaron $912,179 en ingresos en 2021 y pagaron $295,001 en impuestos federales y estatales.

El ingreso total de Kathy Hochul de $230,123 refleja sus salarios como vicegobernadora y gobernadora, cargo que asumió en agosto de 2021 luego de que Andrew Cuomo renunció en medio de acusaciones de acoso sexual.

Su esposo, exfiscal federal del Distrito Norte de Nueva York que ahora trabaja como abogado general en la empresa hotelera Delaware North, ganó $547,434 por su puesto en Delaware North, junto con $3,250 por enseñar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buffalo.

Los Hochul también recibieron casi $150,000 en pensiones, anualidades, ganancias de capital y otros ingresos no laborales.

Según la declaración, la pareja donó $72,153 a organizaciones benéficas en 2021, incluidos $3,250 en donaciones en efectivo a la iglesia St. Anthony of Padua y $4,000 en contribuciones en efectivo a United Way of Buffalo y el condado de Erie.

INGRESOS DEL GOBERNADOR MURPHY DE NJ

Según el sitio web del Estado de Nueva Jersey, el gobernador Murphy recibe un salario de $157,000, aunque la ley estatal permite un máximo de $175,000.

El gobernador Murphy y su esposa, Tammy, informaron haber ganado $2.2 millones en 2018, el año en que Murphy comenzó su mandato como gobernador, la cantidad más baja que la pareja ingresó en los últimos nueve años, según dos páginas de la declaración de impuestos conjunta de 2018 de la pareja y un resumen publicado por la oficina del gobernador para ese año.

Eso es aproximadamente un tercio de los 6,8 millones de dólares que recaudaron los Murphy en 2017, un año que dedicaron principalmente a hacer campaña y prepararse para el cargo. Los Murphy pagaron $833 000 en impuestos estatales y federales en 2018, con una tasa impositiva efectiva del 37 %, y donaron $627 000 a organizaciones benéficas.

La mayor parte de los ingresos de la pareja provenían de intereses y dividendos, así como $147,000 en ingresos sujetos a impuestos de su salario. El salario anual del gobernador de Nueva Jersey es de $175,000.

Si bien la ley exige que los funcionarios ejecutivos y los legisladores completen declaraciones financieras personales anuales, no existe una regla que obligue a los funcionarios a publicar sus declaraciones de impuestos.

¿CUÁLES SON LAS 10 CIUDADES QUE MEJOR PAGAN POR LOS TRABAJOS DE FUNCIONARIOS ELECTOS?

De acuerdo con ZipRecruiter, estas son las 10 ciudades donde el salario típico de un funcionario electo está por encima del promedio nacional.